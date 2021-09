French Days Nintendo Switch : la console à moins de 270 euros !

FRENCH DAYS NINTENDO SWITCH. Les French Days d'automne 2021, c'est parti ! Surprise ce matin avec une première offre canon sur la Nintendo Switch.

Les French Days d'automne 2021 débutent ce vendredi 24 septembre. La Nintendo Switch, toujours très prisée durant ces opérations de promotion, sera-t-elle proposée avec des rabais importants ? Quid des jeux et accessoires ? La rédaction vous propose de retrouver sa sélection dédiée tout au long de ces French Days d'automne.

C'est CDiscount qui a dégainé en premier avec une offre sur la console Nintendo Switch, affichée à 269 euros au lancement des French Days. Il s'agit d'une version grise, vendue avec une paire de Joy-Con, la fameuse manette en deux parties permettant de jouer en version portable ou à deux joueurs sur la TV.

Console Nintendo Switch Grise Amazon 292,90 € 269,90 € Voir

Cdiscount 269,99 € Voir

Fnac 299,39 € 269,39 € Voir

Micromania 329,99 € 299,99 € Voir

Boulanger 299,99 € Voir

Rue du Commerce 353,13 € Voir

LDLC.com 399,95 € Voir

C'est l'un des packs stars de la Nintendo Switch puisqu'il intègre un jeu mainstream, très grand public et qui rencontre un franc succès depuis sa sortie. Plebiscité durant les périodes de confinement, Animal Crossing permet de facilement s'évader dans un monde coloré, positif et où le temps n'a pas d'emprise. Le pack comprenant la console Nintendo Switch et le jeu Animal Crossing est ainsi régulièrement proposé en promotion, notamment dans sa version uniquement portable, Switch Lite.

Nintendo Switch Lite Turquoise + Animal Crossing New Horizons Fnac 234,39 € 169,00 € Voir

Amazon 249,99 € 234,99 € Voir

Micromania 249,99 € Voir

Boulanger 299,99 € 249,99 € Voir

Cdiscount 277,99 € Voir

Darty 277,24 € Voir

Notez que ces offres peuvent évoluer depuis la fin des French Days. Cet évènement commercial se tient à partir du vendredi 24 septembre et concerne plusieurs grandes enseignes comme la Fnac, CDiscount, Boulanger, Darty, et bien d'autres. N'hésitez pas à consulter notre article qui regroupe les meilleures offres disponibles pour y retrouver les meilleures offres disponibles.