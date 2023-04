Horizon Forbidden West Burning Shores : tout savoir sur le nouveau DLC

Horizon Forbidden West s'offre aujourd'hui un nouveau DLC, de quoi repartir sur les côtes américaines en compagnie d'Aloy, exclusivement sur PS5. On vous dit tout.

Sorti en 2022, Horizon Forbidden West a vite été définit comme la vitrine technique de la Playstation 5. Ce jeu de rôle en monde ouvert a en effet impressionné le monde du gaming pour ses graphismes plus vrais que nature, et par son scénario toujours très original, notamment grâce au monde futuriste construit par Guerrilla Games. Un an plus tard, le jeu se pare d'un nouveau DLC qui sera malheureusement exclusif à la PS5. De quoi reprendre les routes d'une Amérique où la nature à repris ses droit, et où des machines sentientes coexistent avec la faune locale. On vous dit tout sur cette extension, Burning Shores, extrêmement ambitieuse.

© Guerrilla Games

La grande particularité de Burning Shores est son environnement photoréaliste. Là ou Forbidden West avait impressionné sur le plan technique, devenant très vite une vitrine des capacités de la Playstation 5, Burning Shores compte aller encore plus loin et proposer des paysages aussi proches de la réalité que possible à la fois sur terre et dans les airs. La nouvelle extension compte en effet vous faire explorer les cieux, et les développeurs de Guerrilla ont particulièrement insisté sur leur conception des airs. Ce sont les nuages et leur génération qui ont été au centre d'une note de blog du studio fier de ses innovations techniques. Mais cette ambition graphique, déjà palpable dans les trailers du DLC implique une petite déception pour les joueurs encore sur Playstation 4. Burning Shores ne sortira pas sur leur plateforme.

Pour les autres en revanche, les promesses de Burning Shores sont multiples. Une nouvelle zone à explorer dans les ruines de Los Angeles, des machines inédites conçues comme toujours avec talent, un nouveau chapitre dans l'épopée d'Aloy et des graphismes en ultra haute résolution sur le sol comme dans les airs. De quoi nous donner envie de replonger un petit coup dans les jungles post-apocalyptiques de notre futur lointain.

Horizon Forbidden West a fait une brève, mais remarquée apparition lors des Game Awards 2023, afin que Guerrilla Games nous en dise un peu plus sur son avenir. L'équipe de développement de cette exclusivité Playstation 5 (et PS4) est arrivée avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le jeu a enfin un DLC, Burning Shores disponible depuis le 19 avril 2023. La mauvaise, c'est qu'il ne sortira pas sur PS4, bien trop exigeant pour la vénérable console.

Pari réussi pour Sony qui nous sort une nouvelle fois une très très grosse exclusivité. Horizon Forbidden West semble confirmer le statut de cette création des studios Guerrilla Games comme l'un des piliers du genre open-world, en s'appuyant sur une histoire solide et des mécaniques revisitées depuis le premier jeu. Il est vrai que Zero Dawn avait un peu moins convaincu que son cadet, qui rafle la mise avec pas moins de 89/100 sur Metacritic avec plus de 90 tests comptabilisés. Côté francophone, JVC et Gamekult lui accordent respectivement 19/20 et 16/20. La rédaction de JVC se fend d'une critique élogieuse : "S'appuyant sur un très bon premier épisode, Horizon Forbidden West touche les étoiles et devient un point culminant de la formule de Guerrilla Games et du genre de l'open-world classique en général." Un peu moins convaincue, notamment en raison de son léger manque d'innovation, la rédaction de Gamekult est tout de même très positive : "S'il n'a plus pour lui l'effet de surprise, Forbidden West se révèle une aventure formidable, passionnante et si spectaculaire qu'on a du mal à la lâcher."

Outre-Atlantique, les critiques ne sont pas très loin de la syncope, faisant pleuvoir les 100/100. C'est le cas de GamesHub : "Horizon Forbidden West emmène les gens dans un voyage à couper le souffle - si réaliste qu'il est difficile de croire à quel point il est bon." Game Informer reste légèrement plus raisonnable avec un petit 93/100 : "Horizon Forbidden West a atteint de nouveaux sommets pour Guerrilla Games. Il fait plus que surpasser son aîné, il emmène la fiction Horizon vers des endroits captivants et construit un monde riche qui vous récompense pour les efforts que vous y investissez." En résumé, ce second épisode de la série présente tout ce que l'on peut attendre d'un studio comme Guerrilla Games, en s'imposant comme une référence incontestée du jeu en monde ouvert. Le monde d'Horizon est aussi séduisant que bien construit, et une nouvelle fois Sony nous montre sa domination dans le domaine de ses exclusivités console.

Horizon Forbidden West Burning Shores - sortie prévue sur PS5 le 19 avril 2022