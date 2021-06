Horizon Forbidden West : un mode performance à 60 fps sur PS5 ?

Le développement d'Horizon Forbidden West semble bien lancé, et les heureux détenteurs d'une Playstation 5 pourront bien profiter d'un mode performance à 60 fps

[Mis à jour le 4 juin 2021 à 16h28] Depuis le State of Play de fin mai dernier, beaucoup d'informations nous sont parvenues sur Horizon Forbidden West. Le prochain titre de Guerrilla Games offrira de nombreuses innovations lors de sa sortie en exclusivité sur consoles Playstation. L'excitation créée par cette présentation est à son comble, le State of Play a en effet cumulé près de six millions de vues en moins d'une semaine et les nombreux curieux et curieuses ont beaucoup de questions. Date de sortie, nouveautés de gameplay, intrigue mais aussi performances, nous avons décidé de tout vous résumer dans cet article.

Le 27 mai, Playstation et Guerrilla Games nous ont proposé 14 minutes de gameplay d'Horizon Forbidden West. Une diffusion en 4K à 30 fps pour mettre l'eau à la bouche des nombreux fans de la franchise, mais qui a aussi pu susciter des interrogations notamment au niveau des performances du jeu. Mais ce que l'on peut dire, c'est que Guerrilla Games a réussi à impressionner. Seule grande absente pour l'instant, la date de sortie, et avec les nombreux reports, notamment celui de God War 2 Ragnarok, il y a de quoi se poser des questions. Cependant, une déclaration sur le Playstation Blog d'Hermen Hulst, le nouveau président du label Playstation Studios semble confirmer une sortie d'ici à la fin de l'année 2021. Mais ce n'est pas encore acté, toujours selon ses dires, le studio peinant à trouver les acteurs nécessaires à la réalisation des travaux de motion-capture du jeu. Le jeu est donc prévu pour les fêtes de 2021, mais cette date n'est pas encore fixée.

© Guerrilla Games

Horizon Forbidden West ça parle de qui, de quoi et où ?

Pour les joueurs les moins familiers de l'univers Horizon, il est nécessaire de rappeler certains éléments centraux de son histoire. Le jeu se déroule plus d'un millénaire après notre ère. L'ancien monde ayant été détruit par une catastrophe à l'échelle planétaire, l'Humanité y survit réunie en différentes sociétés primitives, mais n'occupe plus la place la plus haute dans la chaîne alimentaire. En effet ce monde post-apocalyptique est aussi peuplé de machines, des plus petites aux plus gigantesques, qui constituent un danger constant pour ses habitants. On y suit les aventures d'Aloy, une aventurière intrépide sachant manier à la perfection arcs, lances, grappins et bien d'autres.

Dans Horizon Forbidden West, Aloy sera amenée à visiter l'Ouest interdit, qui n'est autre que la partie Ouest du continent Nord-Américain. Un endroit aux dangers innombrables où elle devra survivre afin de sauver ce qu'il reste de l'Humanité d'un fléau inconnu : The Red Blight. De ce qu'on a pu voir, les joueurs pourront arpenter les ruines de San-Francisco et du Golden Gate mais pas seulement, selon Ben McCaw, le directeur narratif du jeu. Aloy devra se frayer un chemin à travers une jungle luxuriante peuplée de machines mais aussi de tribus de raiders hostiles, sur la plus grande carte jamais conçue par l'équipe de Guerrilla Games.

Ce qui a sauté immédiatement aux yeux lors de la présentation d'Horizon Forbidden West, c'est ses graphismes. L'univers du second opus de la série est frappant de réalisme, avec une végétation tropicale luxuriante, des environnements variés, une gestion de la lumière impressionnante mais aussi des animations précises, ajoutant beaucoup de dynamisme aux combats présentés. Petite cerise sur le gâteau, les décors semblent partiellement destructibles ce qui ajoute une touche d'immersion supplémentaire lors des différents combats. Mais il ne faut pas oublier le second acteur de cette présentation, la Playstation 5, qui semble à la hauteur de ses promesses, délivrant des performances de haute voltige en 4K 30 fps.

Alors ces performances seront-elles vraiment au rendez-vous sur PS5 ? Aurons-nous le droit à un mode 60 fps ? Selon Mathijs De Jonge, interviewé par le Youtubeur Julien Chièze, le jeu proposera deux modes de graphismes sur Playstation 5, un mode qualité, où l'on pourra admirer le plein potentiel graphique d'Horizon Forbidden West en 4k 30fps, et un mode performance où l'on pourra apprécier la fluidité des 60 fps en 1080p. Côté PS4, on ne sait pas encore à quoi s'attendre, même si Guerrilla a annoncé que son jeu sera disponible sur PS5 et PS4, les performances de cette dernière risquent d'être assez justes. Encore une fois, ces informations restent à confirmer.

Pour surmonter les obstacles qui l'attendent, Aloy s'est vue offrir quelques nouveaux outils que l'on a pu apercevoir en action : le Focus Scanner, permettant de visualiser les différents points d'escalade de l'environnement, le Shieldwing, une sorte de deltaplane offrant la possibilité de ralentir les chutes, le Pullcaster, un grappin permettant d'accélérer les déplacements verticaux et de sortir de situations dangereuses, mais aussi un masque de plongée et différentes armes rendant possible de nombreux combos. Autant d'éléments permettant de varier les styles de gameplay et de mettre l'emphase sur l'importance des décisions du joueur. Par ailleurs, les développeurs ont affirmé avoir complètement changé l'arbre des compétences, afin de donner plus de liberté au joueur. Un système d'amélioration d'objet sur un établis devrait aussi être implémenté, ainsi qu'un gameplay sous-marin riche et profond. Par ailleurs, l'escalade devient une pièce central du jeu, puisque toutes les surfaces devraient pouvoir être accessibles (on pense ici à quelque chose comme les derniers Assassin's Creed)

De ce côté là nous n'avons bien entendu pas encore d'informations. Mais plusieurs facteurs laissent à penser que les amateurs de clavier / souris ne seront pas très longtemps laissés pour compte. En effet la politique récente de Sony est de développer l'exportation de ses exclusivités sur PC. On peut penser notamment à Uncharted 4 et au premier jeu Horizon Zero Dawn.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, Horizon Zero Dawn fut l'un des plus gros succès sur Playstation 4, avec près de 10 millions de ventes en 2 ans. Arrivé sur PC en 2020, le titre a généré près de 700 000 ventes en moins d'un mois (un score comparable à celui de The Witcher 3). Le premier opus, Horizon Zero Dawn, nous avait proposé un excellent cocktail. Avec un gameplay novateur, une histoire originale, des graphismes impressionnants, et des personnages profonds, son succès tant sur Playstation 4 que sur PC augure de beaux jours pour le prochain titre de Guerrilla. Il est donc inutile de préciser qu'Horizon Forbidden West est très attendu. Et selon ce que l'on a pu en voir, il y a de quoi attendre sa date de sortie avec impatience.

Horizon Forbidden West - sortie prévue sur PS4 et PS5 fin 2021