Sonic Colors Ultimate : la date de sortie approche, toutes les infos

Sonic Colors Ultimate, le remaster sur Switch du Sonic Colors de 2010, arrive le mardi 7 septembre prochain sur nos étalages. L'occasion de se replonger dans les nouveautés de cette version qui rafraîchit un classique.

[Mis à jour le 3 septembre 2021 à 15h12] Un trentième anniversaire cela se fête, et SEGA compte bien marquer l'occasion de la triple décennie de son hérisson bleu favori avec de nombreux jeux et projets annoncés dans la conférence Sonic Central du 27 mai dernier. Entre les partenariats, les produits dérivés et les deux prochaines séries, les spectateurs ont eu la chance de se voir promettre un éventail de jeux, dont Sonic Colors Ultimate, le remaster du célèbre jeu paru initialement sur Wii en 2010 édité par SEGA.

C'est une nouvelle qui plaira aux fans du hérisson bleu, Sonic arrive sur PC, avec Sonic Colors Ultimate. Pas besoin de se prendre la tête sur la configuration recommandée, il s'agit d'un jeu qui ne devrait pas trop être exigeant. Il est disponible sur l'Epic Games Store, qui liste la configuration minimale : Windows 10, Intel Core i5-6600 or AMD Ryzen 5 1600X , 8 GB RAM, 26.5 GB de stockage, DirectX 11, NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2GB ou AMD Radeon HD 7790 2 GB.

C'était annoncé depuis quelques semaines sur le web, la prochaine grande sortie Sonic sera bien une remasterisation de Sonic Colors. Le titre de 2010 s'offre un nouveau nom, Sonic Colors Ultimate et une nouvelle beauté avec des graphismes et un gameplay mis à jour, tout en conservant le charme qui avait fait son succès il y a maintenant près de onze ans. Le jeu de SEGA s'est vu attribuer par la même occasion une date de sortie : le 7 septembre sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC sur Epic Games.

Au cours de la Sonic Central, l'équipe de Sonic the Hedgehog nous a présenté plusieurs nouveaux projets, avec notamment le développement de Sonic Origins, une compilation des premiers titres de la franchise au contenu rafraichi (Sonic the Hedgehog 1, 2 et 3, mais aussi Sonic Knuckles et Sonic CD) qui sera prochainement disponible sur consoles et PC. On pourra aussi noter l'arrivée des jeux Sonic Mania, Sonic Racing et Sonic Forces sur Luna, la plateforme de streaming de jeux d'Amazon, et sur Playstation Now. Les amateurs de jeux mobiles ne sont quant à eux pas oubliés avec l'arrivée de deux nouveaux titres sur Android et IOS : Sonic Forces et Sonic Dash. Mais l'évènement qui a sans doute le plus intrigué lors de la Sonic Central, ce sont des images, en fin de vidéo, montrant le hérisson bleu en pleine course dans une forêt. Pas de doute, Sonic fera bientôt son entrée dans la Next-Gen avec un prochain jeu mystérieux dont on n'a pas encore fini de parler.

Par ailleurs, le compte Twitter Sonic The Hedgehog a publié récemment une vidéo célébrant les trente ans de la franchise et les nombreux fans qui l'ont soutenu au cours des trente dernières années. Trois décennies de hauts mais aussi de bas (on pensera notamment à Sonic and the Black Knight, 2009) de quoi créer une certaine nostalgie chez les plus vétérans des joueurs. Mais le succès récent de l'excellent Sonic Mania (2017), et les annonces de la Sonic Central laissent présager un avenir radieux au fameux hérisson.

Les 30 ans de Sonic sont l'occasion d'effectuer un petit retour dans le temps et de revenir sur les moments importants de la vie du hérisson bleu. Petite piqûre de rappel, Sonic est né en 1991 de l'esprit de Naoto Oshima, un designer japonais de jeux vidéo. Le hérisson nommé originalement Mr Needlemouse fut créé dans le but de d'offrir à SEGA une mascotte pouvant concurrencer auprès des jeunes un certain plombier de Nintendo. C'est finalement le 23 juin 1991 que le public le découvre sur Mega Drive dans Sonic The Hedgehog. Trente ans, deux albums, 4 séries, trois films et plus de soixante-dix jeux plus tard, Sonic est devenu une icône centrale de la Pop Culture. On peut notamment noter le score au box-office du Film Sonic, près de 307 millions de dollars, pour un investissement original de 90 millions. Un résultat contrastant avec les difficultés habituelles rencontrées par les adaptations de jeux vidéo et qui témoigne de l'engouement que suscite toujours le hérisson véloce auprès des foules.