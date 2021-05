Pokémon Legends Arceus : une date de sortie pour 2022

The Pokémon Company vient tout juste d'annoncer le 28 janvier 2022 comme date de sortie de son prochain jeu open world : Pokémon Legends Arceus.

C'est la nouvelle du jour, le très attendu jeu en monde ouvert Pokémon prévu à l'origine pour 2022 vient de se voir attribuer une date de sortie officielle par The Pokémon Company. Dans l'attente depuis la révélation de son trailer le 26 février dernier, les joueurs pourront arpenter le monde gigantesque de Pokémon Legends Arceus dès le 28 janvier 2022. De quoi ravir les dresseurs du monde entier, qui pourront découvrir un monde coloré et riche en aventures, à la patte graphique non sans rappeler The Legend of Zelda Breath of The Wild.

The Pokémon Company a aussi publié la jaquette officielle du jeu, pour aider les joueurs à patienter jusqu'à l'une des sorties les plus attendues de 2022. En effet, pouvoir parcourir le monde de Pokémon en trois dimensions reste le rêve de beaucoup de joueurs depuis l'avènement de la franchise en 1996, et le fait que Pokémon Legends Arceus bénéficie de l'expérience d'un titre comme Breath of the Wild ne peut que rassurer les nombreux impatients et impatientes. Une sortie à surveiller, en exclusivité sur Nintendo Switch