Nintendo Switch OLED : infos, prix et disponibilités

NINTENDO SWITCH OLED. Longtemps indisponible à la vente, la Nintendo Switch OLED est à nouveau proposée chez plusieurs marchands partenaires, y compris en occasion.

[Mis à jour le 22 février à 15h40] Si vous êtes à la recherche de la meilleure Nintendo Switch actuelle, vous devriez vous tourner vers le modèle OLED. Cette nouvelle version sortie il y a quelques mois dispose de jolies nouveautés pour conquérir de nombreux gamers avec notamment un sublime écran OLED.

La Nintendo Switch OLED est très populaire, et il n'est pas rare de la voir en rupture de stocks chez de nombreux revendeurs spécialisés. Il existe cependant quelques disponibilités chez certains sites comme Rakuten, ou même Micromania qui dispose de la console en occasion.

Après une sortie couronnée de succès au Japon et déjà quelques ruptures de stocks, la nouvelle Nintendo Switch modèle OLED est désormais disponible dans le monde entier. Si vous souhaitez mettre la main dessus, plusieurs options sont disponibles : Micromania, Amazon, CDiscount, Fnac... Attention cependant, des ruptures de stock semblent déjà se profiler, et il vous faudra peut-être patienter un peu avant de mettre la main sur un exemplaire de la Nintendo Switch OLED !

Si ce nouveau modèle reste dans la lignée de son prédécesseur, les promotions devraient être assez rares ! Il faudra peut-être attendre les grandes périodes comme les French Days ou le Black Friday pour espérer observer de baisses prix intéressantes sur la Nintendo Switch OLED.

Du nouveau côté image

La nouvelle Nintendo Switch est là, mais elle est bien loin de la Nintendo Switch Pro dont on avait cru entendre parler en ce début d'été 2021. Il ne s'agit pas de la console révolutionnaire pouvant supporter la 4K et concurrencer techniquement les consoles Xbox Series X|S et Playstation 5. Non, il s'agit purement et simplement d'une version améliorée de la Nintendo Switch, sur quelques points spécifiques. Premièrement au niveau de son affichage, comme son nom l'indique, la Nintendo Switch OLED bénéficiera d'un écran OLED 7 pouces (contre 6,2 pour la Switch, et 5,5 pour la Switch Lite). Pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est l'OLED, on parle ici d'une technologie d'affichage supérieure aux écrans LCD, produisant des contrastes plus importants, et une plus grande fidélité des couleurs, de jour comme de nuit.

Une nouvelle station d'accueil

On peut aussi noter que la Switch OLED bénéficie désormais d'une station d'accueil pouvant être branchée en Ethernet, ce qui signifie des débits de téléchargement plus importants (selon votre connexion) pour le consommateur. Cette même station voit aussi sa capacité de stockage interne doublée pour atteindre 64 Go, et elle sera toujours compatible avec les cartes microSDHC et microSDXC. Autre innovation à noter, sa "béquille" permettant une utilisation nomade a elle aussi été retravaillée afin de permettre de jouer en toutes circonstances, tout comme ses hauts-parleurs qui fourniront un son de meilleure qualité. Côté performances, on est très loin de ce qu'on annonçait pour une potentielle Nintendo Switch Pro. En version "dockée" la résolution maximale n'évolue pas, on reste sur du Full HD (1080p). Le processeur reste lui-aussi identique, toujours un Nvidia Tegra. On devra donc encore patienter avant de voir Link et Zelda en 4K.

La Nintendo Switch OLED présente donc beaucoup d'améliorations de confort, avec un écran plus grand et une station d'accueil plus moderne. Concernant cette dernière, Nintendo a affirmé que la nouvelle station d'accueil de la Switch OLED sera compatible avec les consoles Switch. Si vous possédez déjà la Nintendo Switch et que vous voulez vous procurer ce nouveau dock, sachez que Nintendo a affirmé qu'il sera vendu séparément sur le site officiel de Nintendo, dans sa version blanche.

Les joy-cons toujours compatibles

C'est bien beau de proposer une nouvelle console, mais on se demande logiquement que faire de ses anciennes manettes. La bonne nouvelle c'est qu'une nouvelle Nintendo Switch OLED n'implique pas de changer ses anciens joy-cons. Si vous avez l'envie de passer de la Nintendo Switch à la Nintendo Switch OLED, vous pouvez donc conserver vos manettes. N'oubliez-pas, la Nintendo Switch est compatible jusqu'à 8 joueurs en local, un promesse de bonne soirée avec vos amis.

La Nintendo Switch OLED est disponible au modeste prix de 349,99 euros chez nous. Il faut cependant noter que des offres promotionnelles réservées aux adhérents ou à base de codes promo peuvent parfois être disponibles. En dehors de ces baisses de prix assez rares, la Switch OLED vient se placer quasiment dans la même gamme de prix que sa sœur aînée, toujours disponible aux alentours de 300 euros. Concrètement, cette version n'est pas sensée remplacer la Nintendo Switch, ces deux consoles devraient coexister pendant un certain temps, il s'agit d'une version plus optimisée pour le jeu en mouvement, pour 50 euros de plus que la Switch. Deux coloris seront proposés à sa sortie, blanc et bleu néon / rouge néon.

Concrètement, la Nintendo Switch OLED n'est pas vraiment différente de la Nintendo Switch. A l'intérieur, et Nintendo a été très clair sur ce point, on retrouve le même processeur et la même quantité de RAM que dans la Switch, ce qui veut dire que leurs performances en jeu devraient être relativement similaires. La Nintendo Switch OLED est une version légèrement améliorée de la Nintendo Switch, au niveau de son aspect nomade notamment. L'écran OLED de 7 pouces offrira un plus grand confort de jeu, par sa taille et la qualité de son affichage. Sa nouvelle station "dock" elle aussi a bénéficié de quelques améliorations, avec un peu plus de stockage et la possibilité d'un branchement par câble Ethernet. Globalement, la Switch Pro OLED offre de nombreux avantages, et surtout un meilleur confort d'utilisation, mais elle n'est pas vraiment la nouvelle console Nintendo Switch Pro révolutionnaire que le monde attendait.

Les rumeurs entourant la sortie de cette nouvelle console hybride ont été nombreuses en ce début d'été. Comme vous le savez sûrement, les fans de la marque japonaise attendaient une console capable de se rapprocher des performances de la "next-gen" (PS5 et Xbox Series). Or la Switch OLED est loin de remplir ces critères, se plaçant au niveau de la Nintendo Switch et en proposant au maximum une résolution Full HD 1080p en version dockée. En revanche, c'est Valve qui a surpris tout le monde en annonçant la sortie de son nouveau Steam Deck. Ces deux consoles ont beaucoup de points communs, elles sont toutes les deux hybrides, destinées à ceux qui souhaitent profiter de leurs jeux dans leur salon, comme en déplacement. Cependant, plusieurs différences majeures subsistent qu'il est important de noter. Le Steam Deck est une sorte de petit ordinateur, capable de faire tourner tous les jeux PC. Il bénéficie de facto d'une plus grande bibliothèque de jeux. Cependant, la Switch OLED reste une console familiale, pouvant accueillir jusqu'à huit joueurs en simultané. Là ou le Steam Deck fournit des performances plus impressionnantes sur des blockbusters PC, la Nintendo Switch OLED se rattrape en proposant une expérience plus axée sur le partage et le "couch gaming" (jeu sur canapé), pour un prix inférieur (349,99 euros vs 419 euros).