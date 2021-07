Nintendo Switch OLED : la nouvelle console a une date de sortie et un prix

Confirmant certaines rumeurs que l'on avait pu entendre ces derniers mois, Nintendo a annoncé l'arrivée de la Nintendo Switch OLED, une nouvelle version de la Nintendo Switch que les rumeurs appelaient initialement Switch Pro.

[Mis à jour le 6 juillet 2021 à 16h18] Après quelques semaines marquées par de nombreuses rumeurs à son sujet, la Nintendo Switch OLED est enfin arrivée. La firme nipponne a annoncé l'arrivée de cette nouvelle gamme de Nintendo Switch le 8 octobre prochain. Cette nouvelle information a de quoi ravir les fans de la petite console de salon, qui avait grandement besoin d'un petit coup de pouce technologique, presque quatre ans après sa sortie.

La nouvelle Nintendo Switch est là, mais elle est bien loin de la Nintendo Switch Pro dont on avait cru entendre parler en ce début d'été 2021. Il ne s'agit pas de la console révolutionnaire pouvant supporter la 4K et concurrencer techniquement les consoles Xbox Series X|S et Playstation 5. Non, il s'agit purement et simplement d'une version améliorée de la Nintendo Switch, sur quelques points spécifiques. Premièrement au niveau de son affichage, comme son nom l'indique, la Nintendo Switch OLED bénéficiera d'un écran OLED 7 pouces (contre 6,2 pour la Switch, et 5,5 pour la Switch Lite). Pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est l'OLED, on parle ici d'une technologie d'affichage supérieure aux écrans LCD, produisant des contrastes plus importants, et une plus grande fidélité des couleurs, de jour comme de nuit.

On peut aussi noter que la Switch OLED bénéficie désormais d'une station d'accueil pouvant être branchée en Ethernet, ce qui signifie des débits de téléchargement plus importants (selon votre connexion) pour le consommateur. Cette même station voit aussi sa capacité de stockage interne doublée pour atteindre 64 Go, et elle sera toujours compatible avec les cartes microSDHC et microSDXC. Autre innovation à noter, sa "béquille" permettant une utilisation nomade a elle aussi été retravaillée afin de permettre de jouer en toutes circonstances, tout comme ses hauts-parleurs qui fourniront un son de meilleure qualité. Côté performances, on est très loin de ce qu'on annonçait pour une potentielle Nintendo Switch Pro. En version "dockée" la résolution maximale n'évolue pas, on reste sur du Full HD (1080p). Le processeur reste lui-aussi identique, toujours un Nvidia Tegra. On devra donc encore patienter avant de voir Link et Zelda en 4K.

La Nintendo Switch OLED sera disponible au modeste prix de 349,99 dollars, ce qui devrait correspondre à 349,99 euros chez nous. La Switch OLED vient donc se placer quasiment dans la même gamme de prix que sa sœur aînée, toujours disponible aux alentours de 300 euros. Concrètement, cette version n'est pas sensée remplacer la Nintendo Switch, ces deux consoles devraient coexister pendant un certain temps, il s'agit d'une version plus optimisée pour le jeu en mouvement, pour 50 euros de plus que la Switch. Trois coloris seront proposés à sa sortie, blanc, bleu et rouge.

La Nintendo Switch OLED arrive le 8 octobre 2021 dans nos étalages. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle ne subisse pas le même sort que la Playstation 5 et que la Xbox Series X à sa sortie : une rupture de stock instantanée. Elle deviendrait alors la plateforme de jeu favorite des fans des jeux Nintendo, avec de nombreuses sorties à surveiller, comme les remakes Pokémon Diamant et Perle, Légendes Pokémon Arceus et Breath of the Wild 2. Bien évidemment, la Nintendo Switch OLED sera entièrement compatible avec les accessoires et les jeux Switch.