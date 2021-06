Nintendo Switch Pro : une date de sortie prochainement ? Le point sur les rumeurs

NINTENDO SWITCH PRO. La future console de Nintendo fait l'objet de nombreuses fuites et rumeurs depuis quelques semaines. Alors sortira-t-elle vraiment prochainement ? On fait le point.

[Mis à jour le 07 juin 2021 à 17h45] L'arrivée de la Nintendo Switch Pro (nom non confirmé ndlr) semble se confirmer de plus en plus chaque jour. La nouvelle console hybride de Nintendo, version améliorée de la Nintendo Switch sortie en 2017, est au cœur de nombreux bruits de couloir depuis plusieurs mois. Mais les choses semblent s'accélérer en ce début de mois de juin, de nombreux leaks (fuites) sont apparus ces derniers jours sur la toile. Tandis qu'Internet bouillonne, du côté de chez Nintendo c'est le calme plat. Mais les internautes ont tout de même de nombreuses informations à se mettre sous la dent. On vous résume tout ça.

Ces dernières semaines ont vu la toile s'enflammer au sujet de la Nintendo Switch Pro. Et après de nombreux pétards mouillés, annoncer une date exacte relèverait encore du domaine de la divination. Mais ces différents leaks, scoops, et breaking news sont tout de même témoins d'une chose : quelque chose se passe du côté de Nintendo. Et une nouvelle console serait de toute logique, étant donné les sorties récentes chez Xbox et Playstation qui offrent des performances largement supérieures à la console nipponne bientôt âgée de quatre ans, notamment en termes de résolution d'écran (au niveau de l'affichage 4K sur TV notamment) et d'images par seconde (60 contre 120 pour les dernières consoles Sony et Microsoft).

Par ailleurs, si l'on en croit les dires de Takashi Mochisuki, journaliste respecté de Bloomberg et proche de certaines sources chez Nintendo, il ne serait pas surprenant que la firme nipponne annonce une nouvelle console d'ici à la fin du mois de juin. Selon Takashi Mochisuki, l'annonce d'une telle console pourrait permettre aux différents éditeurs de jeux sur Nintendo Switch de montrer le plein potentiel de leurs prochains titres lors des différentes conférences de l'E3 et du Summer Game Fest. Pour rappel, la Nintendo Switch Lite avait notamment fuité quelques jours avant son annonce officielle d'une manière assez similaire : plusieurs accessoires avaient été affichés disponibles chez des revendeurs spécialisés. Par ailleurs Nintendo a annoncé sa conférence lors de l'E3 2021, la Nintendo Direct, suivie de la Nintendo Treehouse. Malheureusement ces deux conférences semblent exclusivement réservées aux annonces concernant les jeux Nintendo Switch, il sera donc peu probable d'y voir de nouvelles informations sur la Switch Pro.

Le 15/06, Nintendo organisera des présentations entièrement virtuelles pour l'#E32021. Rendez-vous à 18:00 pour un nouveau #NintendoDirect d'environ 40 minutes dédié exclusivement aux jeux Nintendo Switch à paraître principalement en 2021. pic.twitter.com/WtgqJhjILL — Nintendo France (@NintendoFrance) June 2, 2021

Un autre compte spécialisé dans les leaks d'informations sur la saga Pokémon affirme quant à lui détenir une photo d'un grand revendeur spécialisé avec les spécificités de la Nintendo Switch Pro. Cette nouvelle console bénéficierait notamment d'un écran OLED 720p et d'une compatibilité d'affichage 4K avec les téléviseurs, en plus de disposer d'un meilleur processeur pour améliorer les performances parfois très inégales de la version classique. Cela permettrait aussi à Nintendo de concurrencer sur le plan technologique les dernières sorties côté Playstation 5 et Xbox Série X|S. L'autre information date de la semaine dernière et consiste en une capture d'écran de la base de données du site Boulanger qui liste la console.

Sur la capture d'écran trouvée sur le site de Boulanger, la nouvelle Nintendo Switch Pro serait lancée au tarif de 399 euros soit 100 euros de plus que la version classique disponible depuis 4 ans désormais. Elle serait alors au même tarif que la PS5 Digital édition elle-même disponible pour 399 euros.

Cette nouvelle version de la Nintendo Switch est au cœur de plusieurs articles du site Bloomberg depuis plusieurs mois. Ce dernier affirme que la Nintendo Switch Pro partirait en production à partir du mois de juillet 2021 pour une sortie estimée à septembre/octobre de la même année. L'ensemble de ces informations restent à prendre avec des pincettes en attendant une déclaration officielle de la part de Nintendo. Ce dernier ayant déjà démenti l'idée d'une nouvelle version de la console en 2020, nul doute qu'une nouvelle intervention pourrait advenir pour confirmer ou mettre fin aux rumeurs. Concernant la Nintendo Switch, elle devrait donc progressivement disparaître des rayons pour laisser place à sa nouvelle version, qui sera vendue aux côtés de la Switch Lite. Mais il faudra donc encore attendre quelques mois avant de mettre les mains sur la prochaine console Nintendo. Nous vous tiendrons au courant d'une date de sortie exacte.