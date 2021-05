Dying Light 2 : annonces ce soir et une sortie le 7 décembre

Techland a donné rendez-vous à ses nombreux fans à 21h ce soir pour un stream dédié au très attendu Dying Light 2 : Stay Human.

Open-world, zombies, parkour, ces trois mots résonnent de manière particulière dans les oreilles des 17 millions de joueurs de la franchise Dying Light. Avec un second opus brièvement aperçu en 2018, prévu pour 2020 et disparu de tous les radars depuis, il y avait de quoi se poser des questions quant au développement de Dying Light 2. Seulement récemment Techland a publié sur son Twitter une invitation à rejoindre un live ce soir à 21h. De quoi rafraîchir la mémoire et susciter la curiosité de bon nombre de joueurs vétérans ou néophytes. Le live aura lieu sur Twitch à 21h (heure française).

Make sure to join our @Twitch stream tomorrow at 9 PM CEST / 12 PM PDT

You can't miss it!https://t.co/TQsARqpWWt pic.twitter.com/fXW85LhZs3 — Dying Light (@DyingLightGame) May 26, 2021

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Avec cette annonce, on peut s'attendre à de nombreuses informations ce soir, avec possiblement des premières images de gameplay. Selon Techland, Dying Light 2 Stay Human devrait conserver les aspects essentiels ayant fait le succès du premier opus tout en apportant certains éléments innovants. Quoi qu'il en soit, de nombreux joueurs garderont un œil attentif sur ce qui sera montré ce soir. Quant à la date de sortie, une bannière promotionnelle sur le site de Videogameschronicles a vendu la mèche un peu trop tôt cet après-midi. Le jeu sortira donc le 7 décembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S et X, permettant à ses fans de s'y replonger dès les fêtes de Noël.