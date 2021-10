Far Cry 6 : la revolución attendra, notre test

Ubisoft fête la naissance d'un nouveau Far Cry. Far Cry 6 débarque ce jeudi sur PC et consoles, et on a eu l'occasion de le tester en détail. On peut dire que ce nouveau volet maîtrise son sujet, sans pour autant rendre une copie transcendante.

[Mis à jour le 6 octobre 2021 à 16h29] Une nouvelle sortie dans l'univers Far Cry. Far Cry 6 est disponible à partir du 7 octobre et risque de faire parler de lui. En cause, une campagne de communication redoutable de la part d'Ubisoft qui s'est assuré que chaque joueur et joueuse soit au courant de l'arrivée de ce nouveau volet de la série. Derrière la caméra, on retrouve Giancarlo Esposito dans la peau du glaçant Anton Castillo, dictateur de Yara, l'île paradisiaque qui sera le terrain de jeu de ce FPS en monde ouvert. Seulement, malgré une direction artistique solide et un casting de rêve, Far Cry fait du Far Cry, et c'est bien dommage. Notre test et tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Une chose que l'on n'enlèvera jamais à Ubisoft, c'est la connaissance de ses partitions. Un gros avantage qui peut vite se muer en un vilain défaut lorsque la douce mélodie de ses titres devient un peu trop répétitive. Il est vrai que l'on a vu trop souvent les grosses licences de la franchise rencontrer un succès mérité avant de sombrer dans une apathie relative au fur et à mesure de leurs sorties. Ce fut le cas de The Division, de Watch Dogs et dans une moindre mesure, d'Assassins Creed. Alors il était tout à fait légitime de redouter la sortie d'un énième Far Cry. La franchise a toujours connu un succès mérité, portée par des scénarios originaux et des castings de qualité à défaut de grandement se renouveler côté gameplay. Et Far Cry 6 en est la preuve, nous proposant encore une fois un scénario original et un antagoniste tyrannique incarné par un Giancarlo Esposito (Breaking Bad) qui crève l'écran. Seulement, côté gameplay Far Cry 6 fait du Far Cry et on a parfois l'impression de se retrouver quelques années en arrière. Les fans seront ravis, les autres un peu moins.

Les points positifs

Far Cry 6 est un triple A, et ça se sent. Ubisoft a mis le paquet côté direction artistique et est parvenu à créer un univers vibrant de couleurs et de sons devant lequel il est difficile de ne pas se retrouver bouche bée. On est très vite plongé dans l'Île de Yara, dans son atmosphère tant inspirée de Cuba, dans ses décors colorés et pittoresques qui tenteront de nous faire oublier qu'un tyran la tient d'une main de fer. Les milices rôdent dans les rues désertes, les vieilles radios crachent des discours de propagande haineux entre deux morceaux de guajira... On s'y croirait. C'est aussi le cas pour les personnages, qui semblent tous sortis d'un film de série B avec leurs caractères bien tranchés et leurs dialogues aussi kitschs qu'amusants. Dani, notre héroïne (on a choisi la version féminine), possède ses propres lignes de dialogues et nous montre qu'il n'est pas nécessairement utile d'avoir un personnage silencieux pour se sentir immergé dans l'action. Et que dire de la performance de Giancarlo Esposito dont la cruauté glaciale pourrait refroidir un concert au Hellfest. On pourra seulement reprocher au jeu son moteur graphique daté, dont les expressions faciales ne rendent pas justice aux performances proposées par les acteurs. En attendant, le scénario de Far Cry 6 est solide, divertissant et parfois émouvant. En bref, un univers immersif porté par des personnages hauts en couleurs et un scénario de qualité.

Les points négatifs

Le problème, c'est que Far Cry 6 n'est pas un film, c'est un jeu vidéo. Le gameplay y est tout aussi important que l'histoire et, de ce côté là, Far Cry 6 pèche, à notre sens. Premier problème, le moteur graphique. Far Cry 6 semble relativement dépassé, même avec le mode de texture en HD. Les animations des personnages sont parfois maladroites (le déplacement des PNJ notamment), les visages sont figés et l'environnement uniquement beau de loin. Le point positif, c'est que les performances en jeu (on a joué à la version PC) sont excellentes. Second point négatif, l'IA est toujours aussi stupide qu'incapable avec un fusil. Or, c'est un point essentiel dans un jeu où 100% des antagonistes sont gérés par l'intelligence artificielle. Le jeu en pâtit et semble parfois trop facile, on enchaîne les headshots en toute impunité devant des ennemis ignares que l'on massacre par centaines. Si l'on adopte la voie plus "discrète", on reste sur la classique surdité totale des ennemis, qui peuvent néanmoins vous repérer d'assez loin de face, même si vous êtes en partie caché derrière des grilles par exemple. Même les zombies du vénérable DayZ (8 ans depuis sa sortie) semblent plus compétents que les militaires d'Anton Castillo. Côté progression dans le jeu, l'aspect RPG est assez fun, on trouve des ressources qui permettent de fabriquer de l'équipement, où l'on trouve des caches d'armes (parfois trop facilement) plus ou moins rares. Seulement, et c'est souvent le cas pour les jeux Ubisoft, vu que le crafting occupe une place centrale dans l'obtention et l'amélioration d'équipement, on se retrouve assez vite coincé à farmer les ressources. Far Cry présente un système proche de celui d'Assassin's Creed Valhalla et de ses lingots de bronze et de fer dont on fait toujours des cauchemars la nuit.

Conclusion

Mais il faut tout de même garder en tête que l'univers de Far Cry 6 est si prenant que parfois on oublie totalement ses défauts. Des défauts qui, de toute façon, ne dérangeront pas les amateurs de la franchise. Si, parfois, on se sent un peu trop tout puissant dans les forêts tropicales de Yara, Anton Castillo et ses milices nous rappellent bien vite la cruauté de l'Île de Yara, sans jamais crier gare. Far Cry 6 est une copie rôdée, une recette qui marche et qui séduira sans douter les fans du genre et les nouveaux venus. Son atmosphère nous plonge tête la première dans un univers séduisant, malheureusement plombé par un moteur graphique qui ne lui rend pas justice. En somme, un nouveau volet qui, bien que séduisant, reste loin d'être révolutionnaire.

La version PC de Far Cry 6 a été dévoilée dans un trailer par Ubisoft. On peut noter la prise en charge de Ray-tracing, de l'AMD Fidelity FX Super Resolution, et le support des écrans ultra-larges et des configurations double écrans. Pour tous les joueurs PC, Ubisoft a publié et détaillé les configurations minimales et recommandées afin de pouvoir profiter de Far Cry 6 dans les meilleures conditions, que ce soit en 1080p, en 1440p ou en 4K.

Non content de nous dévoiler trailers sur trailers depuis maintenant près de deux mois, Ubisoft passe à la vitesse supérieure en nous dévoilant une séquence de gameplay détaillée de Far Cry 6 sur Xbox Series X. Une heure d'action divisée en différentes séquences qui ont donné le ton de ce nouvel opus. Et ce ton est plutôt connu, Far Cry 6 montrant indéniablement qu'Ubisoft maîtrise son sujet. Commençons tout d'abord par l'environnement de Yara. L'Île est somptueuse, massive, avec des graphismes soignés, bien que pas vraiment transcendants, et une direction artistique particulièrement efficace en ce qui concerne les paysages tropicaux qui marque un retour aux paysages des premiers volets par la même occasion.

En ce qui concerne le gameplay, Ubisoft nous propose une recette maîtrisée, avec quelques petits éléments nouveaux. Il s'agit donc de détruire des bases FND appartenant aux soldats d'Anton Castillo pour débloquer des quêtes et des points d'intérêt. Mission de rescousse, de destruction... Des formules connues, mais qui marchent, et un gameplay relativement sandbox grâce aux différents gadgets et armes mis à la disposition de Dani, notre protagoniste. En parlant de lui/elle (car on pourra choisir son sexe au début de l'aventure), Ubisoft a fortement travaillé sa personnalité, à travers des dialogues et des cinématiques à la 3e personne, pour la première fois dans le franchise. Fini les personnages mutiques, on se retrouve avec un héros / une héroïne charismatique opposé.e à un antagoniste qui l'est tout autant (merci Giancarlo Esposito). En bref, Far Cry 6 reprend les bases de la franchise, dans un titre qui est bien loin de nous servir du réchauffé, mais qui, selon l'avis de pas mal de joueurs, manque peut être d'ambition et de prise de risque.

Tout bon Far Cry se doit d'avoir un antagoniste charismatique. On peut dire que sur ce point Ubisoft a mis le paquet puisque qu'il sera incarné à l'écran par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian). Il joue le rôle d'Anton Castillo, un dictateur sans pitié souhaitant redonner à Yara son prestige d'antan, et créer un monde meilleur pour son fils Diego, joué par Anthony Gonzalez. La vision d'Anton Castillo a un prix, et il n'hésite pas à manipuler son fils et à opprimer sa propre population afin d'arriver à ses fins. De l'autre côté de l'histoire, il y a Dani, le personnage masculin ou féminin joué par le joueur. Dani est l'une des victimes des atrocités commises par Castillo. Il ou elle rejoint un groupe de révolutionnaires éclectique appelé "Libertad", afin de libérer Yara du joug du dictateur sanguinaire.

Premièrement, le lieu de l'action. Far Cry 6 se déroulera sur l'Île de Yara, un paradis tropical figé dans le temps et coupé du monde après une révolution sanglante près d'un demi-siècle plus tôt. Le joueur pourra parcourir ses différents paysages, des rues décrépites de la capitale aux jungles luxuriantes à l'aide de différents moyens de transport, voitures, deux-roues, cheval… Et oui car Yara c'est aussi une faune complexe et éclectique permettant de rajouter beaucoup de vie à ses forêts tropicales. De quoi varier le gameplay et favoriser l'immersion de bon nombre de ses joueurs et joueuses.

Une autre nouveauté dans le gameplay de Far Cry 6, c'est l'emphase mise sur les possibilités de personnalisation. Le joueur a le contrôle sur l'apparence de Dani, avec un modèle féminin et un modèle masculin ayant leurs propres lignes de dialogue. Mais il peut aussi personnaliser son équipement, compagnons (une grande diversité d'animaux de compagnie) et ses véhicules. Autant de possibilités permettant à chacun de se forger sa propre révolution. Par ailleurs, l'accent est mis sur la débrouillardise, notamment au niveau des armes souvent composées de matériaux de récupération et aux fonctionnements plutôt originaux, qui permettront à Dani de surmonter les nombreux obstacles qui l'attendent. Que vous soyez adepte des missions d'infiltration ou plutôt du genre à foncer tout droit au milieu des explosions, vous aurez le choix d'employer différentes tactiques au cours de missions à la difficulté croissante.

Si Far Cry 5 avait implémenté une dimension coop en permettant à un joueur de rejoindre votre partie et de participer à la campagne en cours de route, Far Cry 6 suit le même chemin en proposant une campagne entièrement ouverte au jeu en coopération. C'est une grande nouvelle pour ce nouvel opus, si vous souhaitez parcourir les plages de Yara et mener votre révolution accompagné d'un camarade, c'est entièrement possible. Et cette fois, sa progression devrait être sauvegardée d'une partie sur l'autre. Bien entendu, ce mode coop n'est disponible qu'en mode en ligne, il n'est pas question d'un mode coop en local pour les joueurs console.

Récemment a eu lieu la conférence Ubisoft Forward dans le cadre de l'E3. Plusieurs heures de conférences qui nous ont appris pas mal de choses sur les projets de l'éditeur français, et surtout sur l'avenir de Far Cry 6. Ubisoft a présenté le Season Pass de son jeu, qui comprendra des extensions dédiées aux trois antagonistes des précédents opus. Vaas Montenegro, Pagan Min et Joseph Seed de Far Cry 3, 4 et 5 reviendront dans des DLC qui seront dédiés à leur histoire. D'ailleurs, ce sera au joueur de les incarner et de découvrir ce qui a fait la genèse de leur folie. Un contenu original qui promet d'être fort intéressant.

Comme tout les Far Cry, le sixième opus nous promet d'être une aventure de haute volée, dans un univers fictif aux accents si réels qu'il sera difficile de ne pas y passer la plus grande partie de nos journées. Il vous faudra cependant patienter quelques mois avant de mettre les mains sur le précieux disque. Le jeu est prévu pour le 7 octobre 2021, avec une sortie sur PS5, PC et Xbox Series X|S. Bonne nouvelle, Ubisoft a décidé d'inclure les possesseurs de consoles "last-gen" dans l'aventure puisque Far Cry sortira également sur PS4 et Xbox One. Par ailleurs, si vous possédez le jeu sur PS4 ou Xbox One et souhaitez passer sur consoles next-gen, vous pourrez accéder aux versions PS5 et Xbox Series X|S gratuitement. En attendant, vous pouvez toujours le précommander ci-dessus, et obtenir des bonus qui incluent une arme et un skin pour le chien Chorizo.