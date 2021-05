Final Fantasy 7 Remake Intergrade : le jeu disponible sur PS5 en juin

Le prochain épisode du remake de Final Fantasy 7, intitulé Final Fantasy 7 Remake Intergrade arrive le 10 juin prochain. Une version qui sortira en exclusivité sur Playstation 5.

Square Enix continue le développement autour du remakes de Final Fantasy 7. Après un titre sorti le 10 avril 2020 sur PS4 extrêmement bien reçu par la critique, la franchise nipponne arrive sur Playstation 5 le 10 juin prochain. Final Fantasy 7 Remake Intergrade proposera une version remasterisée, prenant pleinement avantage des capacités techniques de la dernière console de Sony. Concernant l'exclusivité Playstation 5, elle durera six mois. Une décision qui reste de toute logique quand on regarde le parcours du premier remake dont le contrat d'exclusivité PS4 s'est terminé en avril dernier. Quant aux joueurs PC et Xbox, il devront patienter encore un peu, mais on a de bonnes raisons de croire qu'ils pourront mettre les mains sur leur version du jeu d'ici à 2022.

Alors que proposera Final Fantasy 7 Remake Intergrade ? Ce que l'on a pu voir c'est surtout ses graphismes avec des visuels mis au goût du jour, en 4K 60 fps sur PS5. Les fans pourront aussi apprécier l'extension de l'univers de Final Fantasy 7, avec un nouvel arc narratif autour du personnage Yuffie et des nouveaux combats de boss. Par ailleurs, si vous possédez le remake sur PS4 et que vous avez la chance de posséder une PS5, vous pourrez gratuitement mettre à jour votre version du jeu. Il faudra par contre acheter le nouveau chapitre sur Yuffie qui sera, lui, vendu séparément. En revanche, si vous avez obtenu Final Fantasy 7 Remake par votre abonnement Playstation Plus, vous ne serez pas éligible à cette mise à niveau.

Le jeu sort le 10 juin sur PS5, et est déjà disponible en précommande.