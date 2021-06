Ratchet et Clank Rift Apart : que pense la presse du jeu PS5 ?

Ratchet & Clank : Rift Apart est sorti sur PS5, et la presse a déjà pu se faire un avis à son sujet. Alors échec cuisant ou grande réussite ? On vous résume tout.

[Mis à jour le 11 juin 2021 à 12h41] Ça y est Ratchet et Clank : Rift Apart est sorti, le duo déjanté revient dans une aventure que l'on nous promet haute en couleurs, en exclusivité PS5. D'ailleurs, cette sortie exclusive était aussi pour Sony le moyen de montrer la pleine étendue des performances de sa toute dernière console. Et depuis quelques mois, on nous avait vendu pas mal de choses ; graphismes à la pointe de la technologie, temps de chargement quasi-instantanés, 60 fps (images par seconde) en 4K... Et surtout un gameplay à couper le souffle, à la hauteur de la qualité des jeux de la franchise Ratchet & Clank. Or, les critiques sont déjà tombées. Alors Ratchet & Clank : Rift Apart, succès total ou grande déception ? Nous vous résumons tout.

Le jeu est déjà sorti, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la presse spécialisée semble plutôt unie autour d'une même idée : le jeu est une totale réussite. Si l'on fait la moyenne des notes des sites de critique français majeurs, on obtient le score de 16,8 / 20. Et à l'international, c'est la même histoire, le jeu a obtenu un score de 85 / 100 sur Metacritic. On peut citer quelques critiques : selon Jeuxvideo.com : "Rift Apart se révèle être un immanquable pour les possesseurs de la machine (PS5) et ni plus ni moins que le meilleur épisode de la licence d'Insomniac." et si l'on en croit Millenium : " [...] le titre (se propulse) au niveau des jeux incontournables sur PlayStation 5 et comme l'un des piliers du genre shooter-platformer." Immanquable, incontournable, il y a de quoi se poser une question : quelle a été la recette d'un tel succès ?

Et bien la réponse est : un savant mélange de bonnes choses. Selon les critiques, le jeu propose un scénario que certains qualifient comme digne d'un film Pixar, mêlant aisément humour et émotion, en se basant efficacement sur les codes du genre. Évidemment, rien n'est très surprenant, mais les personnages sont attachants, les situations drôles et le sous-texte agréable. Par ailleurs le jeu bénéficie d'un doublage français excellent, si l'on en croit Jeuxvideo.com.

Un gameplay explosif et une clasue graphique, la recette d'un succès

Concernant le gameplay, Ratchet & Clank : Rift Apart fait l'unanimité. Insomniac Games semble parfaitement maîtriser son sujet, puisque le jeu est défini comme innovant, fun, et fidèle aux style plateforme-shooter des premiers opus. Le gameplay est dynamique, les armes variées et amusantes. Seul point négatif que l'on a pu relever, certaines critiques considèrent que la mécanique des failles spatio-temporelles, permettant de passer d'un endroit à un autre, voire d'un monde à un autre, n'est que trop peu exploitée.

Le jeu était supposé être l'une des "vitrines" pouvant montrer le plein potentiel de la Playstation 5. Côté visuel, les critiques sont unanimes : le jeu propose des environnements riches et variés, d'une qualité visuelle à couper le souffle. Pour certains, il offre presque la qualité d'un film d'animation Pixar. Quant aux performances sur la console Sony, les trois modes de jeu font bien leur travail. Les détenteurs d'une télévision 4K pourront profiter de graphismes poussés au maximum grâce au mode Qualité, avec le Ray-tracing notamment, le tout à 30 fps stables. Ceux qui préfèrent un gameplay plus fluide pourront utiliser le mode Performance qui propose un gameplay en 4K à 60 fps, favorisant la fluidité au rendu graphique (Ray-tracing désactivé notamment). Selon de nombreuses critiques, c'est bien le mode Performance RT qui remporte la palme de la compétition, en proposant un gameplay à 60fps et au meilleur rendu graphique (avec Ray-tracing), tout en sacrifiant par moment la résolution (de 4K à 1440p ou 1080p).

Malheureusement, le jeu n'est pas prévu pour sortir sur Playstation 4. Il a en effet été conçu spécifiquement pour sa petite soeur, la PS5, et étant donné sa gourmandise en termes de ressources graphiques, il est très peu probable que les détenteurs de PS4 puissent un jour y jouer. Côté PC en revanche il y a une bonne nouvelle, qui est que Sony compte poursuivre sa politique d'exportation de ses titres exclusifs sur PC, avec pour exemple la récente annonce de la sortie d'Uncharted 4 sur PC. Il est donc probable, mais pas assuré, que dans un futur relativement proche les adeptes du clavier et de la souris puissent apprécier les aventures de Ratchet et Clank : Rift Apart.

