Call of Duty Warzone : à quelle heure découvrir la nouvelle carte et la saison 4 ?

Warzone fête l'arrivée de sa saison 4 avec l'arrivée d'une nouvelle carte en jeu : Bonne Fortune. On vous explique tout de cette nouvelle saison.

[Mis à jour le 21 juin 2021 à 16h10] Après les grandes annonces de la Summer Game Fest au sujet de Call of Duty Modern : Warfare 2 et de Warzone 2.0, le populaire Warzone passe lui aussi à la vitesse supérieure avec l'arrivée de sa saison 4. La prochaine saison du Battle Royale arrive d'ici quelques heures, en compagnie d'une toute nouvelle carte. Bonne Fortune, c'est son nom, remplacera Rebirth Island dès ce mercredi 22 juin. Pour les joueurs, l'arrivée de Bonne Fortune signifie aussi la possibilité de découvrir un tout nouveau théâtre de guerre, sur île paradisiaque en plein milieu de la mer Adriatique. Mais n'oublions pas les nouveautés du passe de combat, les nouveaux modes de jeu et tous les ajouts de la saison 4.

Activision a fait le show cette semaine en proposant aux fans de Warzone de résoudre un tout nouveau mystère en ligne. Les internautes s'y sont comme d'habitude prêtés avec joie et efficacité et on pu découvrir Bonne Fortune, la toute nouvelle et future carte du Battle-Royale. Elle remplacera Rebirth Island, la petite île carcérale qui a fait le bonheur de nombreux joueurs par son gameplay dynamique, moins punitif et plus intense que sur Verdansk. Située dans la mer Adriatique, cette île paradisiaque a tout de l'ancien repaire pirate, et nous offre des airs de Malte en un peu plus dangereuse tout de même. Elle sortira le 22 juin prochain à 18h (heure française), en même temps que la saison 4 du Battle Royale, nommée habilement "Mercenaires".

Thank you to our community for helping reveal Fortune's Keep, a new #Warzone Resurgence map, where the amount of danger and action is second only to its riches



Coming soon pic.twitter.com/MzVuKATvF7 — Call of Duty (@CallofDuty) June 13, 2022

On vous le disait un peu plus loin, c'est après une chasse à l'oeuf géante que les internautes ont découvert les premières images de Bonne Fortune, la nouvelle carte de Warzone. Les combats se dérouleront donc sur une île au beau milieu de la mer Adriatique, et est sensée receler des richesses incommensurables en plus de dangers inouïs, outre la bonne centaine de joueurs qui vous veulent six pieds sous terre on veut dire. Bien que très peu d'images aient déjà filtré de la carte Bonne Fortune, on a quand même pu en apercevoir une jolie petite carte, qui nous détaille ses différents points d'intérêt. La carte conserve le petit format qui a fait le succès de Rebirth Island, et c'est une bonne nouvelle.

La roadmap de la saison 4 © Activision​​​​​

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la nouvelle saison 4 " Mercenaires" de Call of Duty : Warzone bombarde littéralement la carte de contenu. On retrouve de nouveaux points d'intérêts sur l'Île de Caldera, dont les caches de Mercenaires, de nouveaux petits points d'intérêts et une grande zone de stockage qui pourra rappeler des souvenirs aux joueurs les plus vétérans. On peut aussi retenir la diminution d'une grande partie de la végétation permettant d'obtenir de meilleures performances et une meilleure visibilité en jeu. Bien entendu, la saison 4 est accompagnée d'un passe de combat et de nouveaux modes de jeu, dont un mode zombies, mais aussi d'un nouveau camion blindé et d'une balise de redéploiement portative.

A noter que la saison 4 apporte aussi son lot de nouvelles armes, dont le fusil d'assaut Marco S et la mitrailleuse lourde UGM-8. En cours de saison, on retrouvera de nouvelles dagues pour les armes de mêlée ainsi qu'une nouvelle mitraillette, la Vargo-S. Vous trouverez aussi un tout nouveau bundle de saison Violet Stealth Pro Pack. Alors pourquoi le mentionnons nous ? Car cet opérateur pourra vous rappeler de bons ou de mauvais souvenirs. Déjà nommé le "Roze 2.0", ce skin montre des couleurs profondément noires avec une légère touche de néons violets. De quoi rester camouflé en toute tranquillité dans vos matchs de Warzone.