Call of Duty Warzone : la saison 4 présentée lors de la Summer Game Fest

La saison 4 de Call of Duty Warzone approche à grands pas, et on sait déjà qu'une présentation de son gameplay sera effectuée en avant-première lors de la Summer Game Fest. Alors qu'attendre de la saison 4 ?

[Mis à jour le 08 juin 2021 à 12h19] La saison 3 du Battle Royale développé par Raven Software touche bientôt à sa fin, et son passe de combat compte ses derniers jours. Autant de facteurs qui nous poussent à regarder vers le futur et la très attendue saison 4 de Call of Duty Warzone. Pour rappel, le FPS free-to-play a réuni près de 100 millions de joueurs actifs au mois d'avril 2021, un chiffre qui peut donner le tournis. Et on sait désormais que la prochaine saison sera présentée par Raven Software lors de la Summer Game Fest, le 10 juin prochain. Changement de map, nouvelles armes, nouveaux opérateurs, nouveaux modes de jeu, qu'attendre de la prochaine saison de Warzone ?

Bien qu'aucune date n'ait été officiellement annoncée par Activision ou Raven Software, une petite enquête nous permet d'affirmer que le passe de combat de la saison 3 prendrait fin le 15 juin. Etant donné le rythme habituel de transition entre les saisons, on devrait s'attendre à un déploiement de la saison 4 probablement le 16 juin voire le 17 juin au plus tard. Il reste donc un peu de temps aux retardataires afin de compléter le passe de combat de la saison 3. Nous vous informerons dès qu'une date de sortie officielle sera annoncée.

© Activision

Geoff Keighley peut se frotter les mains. La prochaine saison du Battle Royale du plus populaire des jeux de tir sera présentée en avant-première lors de l'ouverture de son évènement, la Summer Game Fest, le 10 juin prochain. A 20h heure française, les joueurs du monde entier pourront apercevoir les premières images de la saison 4 de Warzone lors du Kick-off Live de l'évènement, en direct sur Youtube et Twitch. Une date que les amoureux du FPS d'Activision-Blizzard pourront noter dans leur agenda, et où l'on se retrouvera pour des informations exactes sur ce que nous réserve la saison 4 de la part de son développeur : Raven Software.

Etant donné les grands bouleversements de la saison 3, avec l'explosion atomique au cœur de Verdansk et le retour à sa version de 1984, on peut s'attendre à une saison 4 un petit peu moins mouvementée de ce côté-là. Même si certains changements risquent de se produire. On peut par exemple s'interroger sur le devenir du Nakatomi Plaza, l'excellente zone de combat verticale inspirée de Die Hard et rajoutée au cours de l'évènement célébrant les héros des années 80. En effet l'adage "Toutes les bonnes choses ont une fin" semble très apprécié des équipes de Raven Software qui ont tendance à retirer certains contenus favoris des fans (On pensera au mode de jeu Verdansk Resurgence notamment). Malheureusement, il serait logique de supposer que le Nakatomi Plaza subisse une destruction partielle prochainement, en accord avec les évènements du film. Par ailleurs, un nouveau système de voyage rapide par Portes Rouges a fuité, et il serait fort possible de le retrouver au cours de la saison 4. Nous vous listerons ici les différents changements de la saison 4.

Après les récentes additions de John McClane et de Rambo, que pouvons-nous attendre de la prochaine saison de Warzone côté opérateurs ? Pour l'instant, nous sommes dans le flou total, mais nous n'hésiterons pas à vous communiquer leurs identités une fois connues. Du côté des armes, quelques potentiels candidats pourraient succéder à l'arc de combat et à la mitraillette CARV.2. Il s'agit des deux armes que l'on a pu apercevoir brièvement en jeu au cours de la saison 2, la mitrailleuse lourde RAAL et la mitraillette CX-9. On sait par ailleurs déjà que la batte de baseball de Cold War arrivera dans Warzone au début de la saison 4. Nous vous listerons ici les nouveaux opérateurs et les nouvelles armes de la saison 4.