Call of Duty Warzone : une nouvelle carte et un anti-cheat pour la sortie de Vanguard

Tandis que la saison 5 de Warzone bat son plein, Activision a annoncé la sortie de Call of Duty Vanguard. Un retour à la Seconde Guerre Mondiale qui aura un gros impact sur Warzone dès sa sortie. Toutes les infos.

[Mis à jour le 20 août 2021 à 12h30] Call of Duty Warzone, c'est près de 100 millions de joueurs actifs à travers le monde près d'un an après sa sortie. Un chiffre qui a de quoi impressionner et qui place Warzone dans le club fermé des jeux les plus joués au monde. La saison 5 est bien lancée sur Verdansk, et avec elle son lot de nouveautés, patchs, et autres. Nous vous avons préparé un petit guide pour que vous puissiez bien vous préparer avant votre prochain saut en parachute.

C'est la grande nouvelle de cette fin d'été. Activision a officiellement annoncé la sortie de Call of Duty : Vanguard à travers un évènement dans Warzone. Ce nouvel opus marque un retour à la Seconde Guerre mondiale et sera intégré à Warzone similairement à Black Ops : Cold War. Raven Software sera en charge de cette intégration, qui comprendra de nouvelles armes et opérateurs, ainsi qu'un toute nouvelle carte et un anti-cheat, fonctionnalité très attendue par les joueurs. Bien entendu, les armes et opérateurs de Cold War et Modern Warfare devraient rester dans le jeu. Un coup de neuf qui ne fera pas de mal au plus célèbre des Battle Royale, et qui devrait être déployé aux alentours du 5 novembre prochain.

La saison 5 de Warzone est lancée, et déjà certaines armes commencent à dominer la méta dans Verdansk. Côté fusil d'assaut, c'est le C58 et le Krig 6 qui arrivent en haut de la liste, pour les combats moyenne et longue distance. Pour les snipers, le Swiss K31 a remplacé le Kar98k grâce à des petits buffs, mais ce dernier reste toujours extrêmement fort à longue distance. Pour le reste, les joueurs se partagent entre différentes armes que l'on connait déjà. La Grau revient sur le devant de la scène, cette arme qui a dominé lors des premiers mois du jeu est toujours un excellent choix à moyenne et longue portée. Pour les pistolets-mitrailleurs, le Milano est toujours très solide, les deux MP5, Modern Warfare et Cold War sont excellents au corps à corps, tout comme le MAC-10 et le LC-10. Encore une fois cette liste est sera sujette à des changements en fonction des différents rééquilibrages en cours de saison. Le détail des classes :

C58 : Une faible cadence de tir mais de très gros dégâts et un recul tout à fait contrôlable, il s'agit probablement du meilleur fusil d'assaut de la saison 4

Accessoire canon : Poignée Agent de terrain

Poignée Agent de terrain Munitions : Chargeur STANAG de 55 cartouches

Chargeur STANAG de 55 cartouches Bouche : Silencieux Agency

Silencieux Agency Canon : Corps expéditionnaire 19.5

Corps expéditionnaire 19.5 Lunette : Axial Arms x3

Krig 6 : Grâce à son absence de recul et son excellente portée, il pourra rappeler le Kilo 141 durant ses meilleurs jours

Bouche : Silencieux Agency

: Silencieux Agency Canon : CMV Mil-Spec 15″

: CMV Mil-Spec 15″ Lunette : Axial Arms x3

: Axial Arms x3 Accessoire canon : Poignée Agent de terrain

: Poignée Agent de terrain Munitions : Chargeur STANAG de 60 cartouches

Milano : Ayant bénéficié d'un buff en saison 4, cette mitraillette domine les engagements à courte et moyenne distance grâce à ses excellents dégâts, la précision de son tir au jugé et son faible recul.

Bouche : Silencieux Agency

: Silencieux Agency Canon : Corps expéditionnaire 10.6"

: Corps expéditionnaire 10.6" Laser : Viseur laser 5mw SWAT

Viseur laser 5mw SWAT Munitions : Chargeur tambour de 45 cartouches

: Chargeur tambour de 45 cartouches Poignée : Poignée bruiser

Kar98k : Indétrônable, ce sniper est toujours extrêmement prisé en saison 4, notamment grâce à ses lourds dégâts, sa vitesse de visée et sa forte cadence de tir.

Optique : Viseur de sniper

: Viseur de sniper Bouche : Silencieux monolithique

: Silencieux monolithique Canon : Singuard personnalisé 27.6"

: Singuard personnalisé 27.6" Laser : Laser tactique

: Laser tactique Crosse : Bande poignée pointillée

Swiss K31 : L'équivalent du Kar98k pour les armes Cold War, il le surpasse aujourd'hui très légèrement grâce aux nombreux buffs des accessoires Cold War.

Bouche : Modérateur de son

Canon : Éclaireur de combat 24.9"

Laser : Viseur laser 5 mw SWAT

Crosse : Crosse raider

Poignée arrière : Poignée de serpent

LC-10 : Un recul très facile à contrôler et de lourds dégâts au corps à corps, c'est un excellent choix depuis la saison 3.

Bouche : Silencieux Agency

: Silencieux Agency Canon : Corps expéditionnaire 13.9″

: Corps expéditionnaire 13.9″ Crosse : Crosse raider

: Crosse raider Munitions : Chargeur STANAG de 55 cartouches

: Chargeur STANAG de 55 cartouches Poignée arrière : Poignée de serpent

MAC-10 : Avec sa très forte cadence de tir, le MAC-10 est toujours un excellent choix pour les combats au corps à corps.

Bouche : Silencieux Agency

Canon : Canon 5,9" Task Force

Munitions : Chargeur tambour STANAG 53 cartouches

Poignée avant : Poignée d'agent de terrain

Crosse : Crosse raider

MP5 (MW) : Toujours très bon dans les combats à courte portée.

Canon : Silencieux intégral monolithique

Accessoire canon : Poignée avant de mercenaire

Munitions : Chargeur rapide de 45 cartouches

Crosse : Rétractable FTAC

Laser : Laser tactique

MP5 (CW) : Tout comme son homologue de Modern Warfare, il domine au corps à corps

Canon : Silencieux agency

: Silencieux agency Laser : Laser SWAT 5mW

: Laser SWAT 5mW Crosse : Appui raider

: Appui raider Accessoire de canon : Poignée d'agent de terrain

: Poignée d'agent de terrain Munitions : Chargeur STANAG de 50 cartouches

Grau 5.56 : Toujours un excellent choix en tant que fusil d'assaut. Très facile à contrôler, c'est un véritable laser à moyenne portée, vous pouvez éventuellement remplacer le viseur par un laser tactique.