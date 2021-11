Battlefield 2042 : comment et à quelle heure rejoindre l'accès anticipé ?

C'est le 19 novembre prochain que sort officiellement Battlefield 2042. Une nouvelle arrivée qui fait l'effet d'une bombe dans le monde des FPS. Bonne nouvelle, il sera possible d'y jouer dès le 12 novembre en accès anticipé, on vous explique comment faire.

[Mis à jour le 11 novembre 2021 à 14h59] Plus que quelques heures avant la sortie de Battlefield 2042. C'est du moins le cas pour les détenteurs de l'accès anticipé qui pourront se lancer sur ses champs de bataille à l'échelle démesurée dès le 12 novembre. L'excitation des fans est palpable et on comprend pourquoi au vu de l'ambition de ce nouveau volet de la franchise d'EA. Battlefield 2042 prévoit d'être grandiose, innovant techniquement tout en respectant grandement l'essence de la série. On y retrouve des combats à 128 joueurs, des cartes immenses, de nouvelles armes et gadgets, mais aussi le retour du contenu de Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 1942 dans le mode Portal. Chaque joueur a de quoi être excité par Battlefield 2042, c'est d'ailleurs pourquoi on vous explique comment et à quelle heure vous lancer dans son accès anticipé.

Si la sortie officielle de Battlefield 2042 est prévue pour le 19 novembre prochain il sera possible d'y jouer dès le 12 novembre à 9 h (heure française) en accès anticipé. De quoi ravir les joueurs les plus impatients et les fans inconditionnels. Une option qui concerne tous les détenteurs des versions Gold et Ultimate, mais aussi les membres du Xbox Game Pass et EA Play (voir ci-dessous). Une sortie qui aura lieu en simultané sur Steam, sur Origin, sur l'application EA Desktop et sur le client Epic Games. Pour plus d'informations sur l'accès anticipé à Battlefield 2042, n'hésitez pas à consulter notre petit guide d'accès ci-dessous.

Jouez en accès anticipé avec EA Play

Vous en avez peut-être entendu parler lors de la sortie de FIFA 22, EA a mis depuis quelques années en place son système d'abonnement, EA Play. En plus d'offrir un accès à un catalogue de jeux EA, à des réductions ainsi qu'à du contenu en jeu, EA Play offre aussi l'opportunité à ses membres de tester un jeu pendant 10 heures jusqu'à 10 jours avant sa sortie. Et c'est bien là ce qui nous intéresse. Ainsi, les membres d'EA Play pourront avoir accès, sans obligation d'achat, à Battlefield 2042 dès le 12 novembre prochain (une semaine avant sa sortie le 19 novembre) pendant 10h. La bonne nouvelle c'est que cet abonnement est disponible sur PC, Playstation et Xbox, au prix modeste de 3,99 euros par mois ou 24,99 euros par an. Attention, EA Play est aussi inclus dans le Xbox Game Pass (voir ci-dessous).

Jouez en accès anticipé avec EA Play Pro (PC)

Les joueurs PC disposent aussi d'un autre système d'abonnement plus complet, EA Play Pro, qui offre un accès total et illimité au catalogue des jeux EA dès leur sortie. En ce qui concerne Battlefield 2042, les membres EA Play Pro pourront y jouer eux aussi dès le 12 novembre et ce en illimité tant que leur abonnement est valide. Les membres EA Play Pro n'ont donc pas besoin d'acheter le jeu. Malheureusement, cette offre n'a pas encore été étendue aux joueurs Xbox et Playstation. EA Play Pro est un abonnement mensuel pour 14,99 euros par mois ou 99,99 euros par an.

C'est une information qui risque d'en surprendre plus d'un : oui Battlefield 2042 est inclus dans le Xbox Game Pass, sous certaines conditions. En effet, depuis quelques mois déjà EA et Microsoft se sont associés afin de combiner leurs offres EA Play et Xbox Game Pass. Concrètement, si vous êtes abonné au Game Pass, vous bénéficiez aussi d'EA Play (mais pas de l'EA Play Pro sur PC). C'est à dire qu'un abonné Game Pass peut entièrement et gratuitement bénéficier des avantages de EA Play, c'est à dire à un accès aux nouveaux titres d'EA en accès anticipé pendant 10 heures. Et c'est bien là ce qui nous intéresse, si vous faites partie des détenteurs du Xbox Game Pass, vous pourrez donc vous lancer dès le 12 novembre sur les champs de bataille de Battlefield 2042, et ce pendant 10 heures. Attention, il vous faudra toujours acheter le jeu pour en profiter passé ce délai.

Attendu à l'origine pour la mi-octobre, Battlefield 2042 a vu sa sortie repoussée au 19 novembre prochain. Une décision qu'EA et DICE ont justifiée par l'impact de la crise sanitaire sur le développement du jeu. Il est vrai que pas moins de quatre studios se coordonnent pour développer Battlefield, EA Gothenburg, DICE en Suède, Ripple Effect à Los Angeles et Criterion Games en Angleterre. Quatre studios pour autant de nations et de conditions sanitaires différentes qui ont ralenti le développement du jeu. On attend Battlefield 2042 le 19 novembre prochain.

Vous l'aurez compris, Battlefield 2042 propose un contenu titanesque entre Guerre Totale, Hazard Zone et Portal et ceux qui risquent d'en payer le prix, ce sont bien vos disques durs. Le nouveau titre d'EA est attendu aux alentours de 100 Go, un volume massif qu'il sera possible de précharger sur toutes les plateformes afin d'économiser un peu de temps. Que vous ayez une connexion limitée ou juste envie de vous lancer sur les champs de bataille de 2042 le plus tôt possible sachez qu'EA a dévoilé les dates et les heures de préchargement de son jeu sur chaque plateforme. On vous les liste en détail :

Xbox Series et Xbox One : 6 novembre à 8 h (heure française)

PC : 10 novembre à 19 h (heure française)

PS4 et PS5 : 10 novembre à 00 h 01 (heure française)

Si Battlefield 5 avait impressionné tant par la qualité de ses graphismes que par son optimisation sur PC, Battlefield 2042 a lui revu ses ambitions à la hausse. Il va falloir se munir d'une machine assez costaude pour faire tourner Battlefield 2042 dans de bonne conditions. C'est du moins ce que laisse penser la publication par EA des configurations minimale et recommandée sur PC. En outre, l'espace disque nécessaire pour installer le jeu, que l'on soit sur console ou sur PC est assez conséquent, avec plus de 100 Go de stockage demandés. Les configurations PC en détail :

CONFIGURATION PC MINIMALE :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur (AMD) : AMD Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 3600 Processeur (Intel) : Core i5 6600K

: Core i5 6600K Mémoire : 8 Go de RAM

8 Go de RAM Mémoire vidéo : 4 Go

4 Go Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 560

AMD Radeon RX 560 DirectX : 12

12 Connexion en ligne : connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide

connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide Espace libre disque dur : 100 Go

CONFIGURATION PC RECOMMANDÉE :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur (AMD) : AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 7 2700X Processeur (Intel) : Intel Core i7 4790

Intel Core i7 4790 Mémoire : 16 Go

16 Go Mémoire vidéo : 8 Go

8 Go Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce RTX 3060

Nvidia GeForce RTX 3060 Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 XT DirectX : 12

12 Connexion en ligne : connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide

connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide Espace libre disque dur : 100 Go SSD

Grosse déception en revanche du côté du jeu principal. Battlefield 2042 ne devrait pas compter beaucoup d'armes et de gadgets au moment de son lancement. En effet, si l'on en croit certaines informations qui ont fuité ces derniers jours, le nombre total d'armes présentes au jour de sa sortie devrait atteindre le nombre de... 21. Un catalogue assez réduit, dans lequel on retrouve des versions futuristes d'armes bien connues des adeptes de FPS : la M4, le SCAR-L, le MAC-10 ou encore le Vector. On pourra utiliser 3 armes de poing, 4 pistolets mitrailleurs, 4 fusils d'assaut, 2 mitrailleuses, 3 fusils de précision, 3 snipers et enfin 3 fusils à pompe. Une nouvelle qui a le don d'agacer certains joueurs, qui n'hésiteront pas à se tourner vers le mode Portal pour y chercher un peu de diversité côté pétards.

Nouveau trailer pour Battlefield 2042

C'est le mode Portal qui est à l'honneur dans ce court aperçu qu'EA a publié récemment. Ce petit trailer nous présente les possibilités et le potentiel du troisième mode de jeu de Battlefield 2042, Portal, l'expérience sandbox par excellence. Si vous n'êtes pas encore très familiers avec ce pan de Battlefield 2042, nous vous invitons à consulter notre chapitre y étant dédié dans cet article. Il est vrai que voir des hélicoptères aux prises avec des tanks de la Seconde Guerre mondiale peut être assez perturbant, mais c'est bien le principe de ce mode de jeu aussi fun qu'unique. Pour rappel, Portal permettra de créer ses parties et ses scénarios grâce aux assets de 4 des plus populaires jeux Battlefield ayant jamais existé. On y retrouvera des armes, des personnages et des cartes de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3.

Si l'on met de côté la précision et la véracité historique, Portal risque bien d'être le mode de jeu le plus populaire de Battlefield 2042. Quoi de mieux que de remettre au goût du jour les éléments des jeux les plus populaires de la série ? Que vous soyez fans de Battlefield 2042, 1942, Battlefield 3 ou Battlefield Bad Company 2, vous trouverez une petite part de nostalgie dans Portal, qui vous permettra non seulement d'utiliser les armes, les véhicules et les cartes de vos jeux favoris, mais aussi de développer des scénarios uniques grâce à un éditeur de scénario accessible à tous. Les possibilités de Portal sont illimitées et son potentiel incroyable.

Si vous aussi vous avez eu l'occasion de participer à la bêta ouverte de Battlefield 2042, vous aurez probablement remarqué certains gros défauts qui méritaient grandement que DICE s'y intéresse afin de pouvoir sortir un produit réellement triple A. Or, il semblerait que le développeur derrière ce nouveau Battlefield ait tiré de nombreux enseignements des retours des joueurs. A travers un article complet (en anglais), DICE et EA se sont exprimés sur les modifications qu'a connu le jeu depuis sa phase de test. On vous résume l'essentiel :

Améliorations de l'interface et de la visibilité alliés / ennemis

Affichage sur demande d'une grande carte de la map

Amélioration du système de pings et de communication

Affichage de l'indicateur de grenade proche

Amélioration du système de réanimation

Réduction de la taille des messages d'alerte critique (les bandes de couleur en haut de l'écran)

Une UI plus complète (affichage des gains d'expérience au centre de l'écran)

Amélioration du système plus

Déblocage de gadgets, de spécialistes et d'armes par niveau (un peu à la Battlefield 4)

Le joueur pourra définir plusieurs set d'équipement (loadouts) depuis le menu principal

Un temps de composition d'escouade sera ajouté avant la partie

La meilleure escouade d'une partie sera célébrée en fin de jeu

Amélioration des teintes de lumière pour distinguer les ennemis

Augmentation du nombre de tanks par équipe de 2 à 4

Ascenseurs "réparés"

Addition d'une glissade directionnelle

Navin Rao : Né en Inde, ce spécialiste excelle dans le domaine du piratage et la cyber-guerre. Il s'agit d'un éclaireur, équipé d'un datapad lui permettant de pénétrer les défenses cybernétiques ennemies ou d'influer sur le comportement d'objets connectés tout autour de lui. Il peut notamment hacker un ennemi pour ensuite révéler la position de ses alliés si il parvient à le tuer. Un wallhack qui risque d'être assez puissant, surtout en Hazard Zone.

Santiago "Dozer" Espinoza : Il sera le véritable tank du groupe. Ce spécialiste assaut mexicain est équipé d'un bouclier balistique qui le protège de la tête aux pieds en position accroupie. Son passif lui permet de mieux résister aux explosifs, et en fait un atout idéal pour progresser à travers les lignes ennemies. On sent aussi que son bouclier balistique risque d'être autant un meme qu'une épine dans le pied, tant ce genre d'équipement peut être pénible à affronter.

Constantin "Angel" Anghel : Originaire de Roumanie, ce spécialiste est un support destiné à l'approvisionnement de son équipe et de son escouade. Il est équipé d'une caisse d'équipement qu'il pourra se faire livrer à tout moment, et pourra réanimer ses alliés plus rapidement que les autres. Il sera un atout idéal pour les longues parties d'Hazard Zone, évitant aux escouades de se retrouver limitées dans leurs équipements et munitions, en plus d'assurer un soutien médical complet à son équipe.

Ji-Soo Paik : Ji-Soo Paik est née en Corée du Sud, c'est un éclaireur qui est équipé de ce qui pourrait bien être le gadget le plus surpuissant du jeu, particulièrement en Hazard Zone. Un scanner lui permettant de voir les ennemis... à travers les murs. Oui, oui, Ji-Soo Paik est équipée d'un wallhack littéralement. Un pouvoir à l'activation instantanée et à la durée diablement longue qui risque de donner du fil à retordre à DICE et EA côté équilibrage. En plus de cela, elle possède un détecteur de menace lui permettant de voir qui lui tire dessus.

Emma "Sundance" Rosier : Emma est née en France (cocorico) et sera la spécialiste assaut la plus mobile du jeu. Elle est équipée d'explosifs intelligents, EMP, Explosifs, grenades incapacitantes, qui peuvent se diriger automatiquement vers une cible. Mais ce n'est pas tout, Emma dispose d'un wingsuit qui lui permet de se déplacer rapidement d'un point à un autre, le tout en 3e personne. Un spécialiste amusant mais qui n'arrivera évidemment pas à la cheville de Ji-Soo Paik si EA ne fait rien à son sujet, on insiste.

Hazard Zone est une expérience focalisée sur le JcE (joueur contre environnement) où des escouades composées de quatre spécialistes différents sont déployées dans une zone contrôlée par des IA. L'objectif est de se rendre à des points stratégiques afin de récupérer des informations critiques issues de satellites. La victoire s'obtient quand votre escouade parvient à s'extraire de la zone. Seules deux escouades pourront y parvenir puisqu'il n'y aura que deux points d'extraction uniques dans toute la partie.

Hazard Zone possède aussi son propre système économique, chaque extraction de donnée réussie permettant au joueur d'empocher une certaine quantité de crédits. Ces crédits, spécifiques à Hazard Zone, permettent de se réapprovisionner en équipement, d'acheter ou d'améliorer des armes et des gadgets avant de repartir en mission. Un principe qui n'est pas sans rappeler Escape From Tarkov et son économie si particulière. En vérité, Hazard Zone se base grandement sur le plus méconnu jeu russe, ouvrant aux joueurs du monde entier les portes d'une expérience fun, compliquée et réaliste. On attend de voir.

Ce mode de jeu proposera donc une expérience extrêmement immersive. On peut s'attendre à des parties assez longues, où il sera essentiel de ménager ses gadgets et ses munitions. Dans Hazard Zone, il sera tout à fait possible de mourir, définitivement. Un compagnon touché tombe au sol, il est alors possible de le réanimer ou de le voir se faire achever par l'équipe adverse. Une escouade possède cependant un moyen de ramener un de ses membres à la vie en utilisant un relais de renfort qu'il est possible de trouver sur la carte.

C'est donc le mystérieux mode Hazard Zone qui fut au coeur d'un live diffusé ce jeudi 14 octobre à 17h (heure française). Ce fut l'occasion pour le duo américano-suédois EA et DICE de répondre aux nombreuses rumeurs qui entouraient ce mode de jeu depuis son annonce. En effet, étant donné le succès des Battle Royale(s) et du potentiel des grandes licences dans ce domaine, (démontré en grande partie par Call of Duty et son Warzone), on attendait de la seconde plus grosse franchise de jeux de tir un pas dans cette direction. Après l'échec cuisant de Firestorm sur Battlefield 5, EA et DICE se devaient de réagir pour apporter Battlefield au niveau des attentes d'un public qui, de son côté, est de plus en plus sensible aux modes de jeu compétitifs et immersifs.

C'est donc chose faite avec Hazard Zone. Ce mode de jeu promet d'être une expérience nouvelle pour beaucoup de joueurs (nombreux sont ceux qui n'ont pas joué à Escape from Tarkov). Un mode de jeu compétitif et rafraîchissant, qui pourrait bien être le point culminant des attentions au moment de la sortie de Battlefield 2042. On peut déjà vous prévoir pas mal de stress dans vos parties qui seront un poil plus compliquée que celles du mode Conquête. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Hazard Zone, rendez-vous ici.

Battlefield Portal, développé par DICE Los Angeles (Ripple Effect) sera une expérience jamais vue auparavant, où les contenus de quatre jeux (Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3 et Battlefield 2042) seront mis à la disposition des joueurs afin qu'ils créent leurs propres parties. Et quand on parle de contenu, il est question d'armes, de cartes, de factions, de gadgets, mais aussi de modes de jeu, le tout mis à disposition du public à travers une interface utilisateur entièrement personnalisable. Si vous souhaitez jouer à 2 contre 20, Wehrmacht contre troupes américaines de Battlefield 3, avec une équipe armée de couteaux et une autre équipée d'armes à feu, c'est possible. Plusieurs cartes seront remises au goût du jour dans Battlefield Portal, et nous avons eu le droit à une liste complète. Frontière Caspienne, El Alamein, Val Paraiso, Bataille du Bulge, Port d'Arica et Canaux de Noshar viendront s'additionner aux nouvelles cartes de Battlefield 2042 et à leurs fonctionnalités (levelution, tornades...) dans un mode qui s'annonce déjanté, et qui respecte son statut de véritable lettre d'amour aux fans de la franchise. Battlefield Portal sera non seulement un mode extrêmement fun et bac à sable, mais il sera aussi l'occasion d'inclure beaucoup de contenu supplémentaire à un jeu qui s'annonce déjà comme l'une des sorties de l'année.

Bonne nouvelle pour les détenteurs des consoles "last-gen" : Battlefield 2042 sortira bien sur Playstation 4 et sur Xbox One. Il s'agira cependant d'une version à échelle réduite, puisque les serveurs y seront limités à 64 joueurs pour ne pas trop souffrir des limites technologiques des consoles moins récentes. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les nouveautés du jeu y seront présentes. Les cartes multijoueur bénéficieront des mêmes évènements météo, du même dynamisme, et seront globalement parfaitement identiques aux versions PS5, Xbox Serie X|S et PC, mis à part le fait qu'elle seront de taille plus réduite. (64 joueurs sur des cartes 128 joueurs ça risquerait de faire un peu vide).

Battlefield 2042 - Sortie le 19 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC