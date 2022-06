Battlefield 2042 : la saison 1 s'annonce en live avec un patch gargantuesque

Déserté par ses joueurs, l'impopulaire Battlefield 2042 tente de se racheter une conduite avec l'arrivée de Zero Hour, la première saison de contenu du jeu, plus de six mois après sa sortie.

[Mis à jour le 7 juin 2022 à 15h51] Battlefield 2042 restera longtemps dans les annales comme l'un des pires lancements de l'histoire de la franchise de jeux de tir. Entre ses bugs, ses problèmes d'équilibrage, son optimisation dans les chaussettes, et surtout, son impopulaire système de spécialiste, celui qui devait apporter les jeux de tir dans une nouvelle ère a plutôt fait l'effet d'un pétard mouillé. Six mois et 98% de joueurs en moins plus tard, les survivants attendent toujours le début de la première saison de ce qui devait être un jeu service nouvelle génération. Et la bonne nouvelle c'est qu'elle devrait commencer ce mardi 7 juin. En effet, DICE et EA on enterré Hazard Zone et le mode Percée à 128 joueurs, mais pas encore Battlefield 2042, et nous présenterons ce mardi à 17 h (heure française) Zero Hour, la première saison de contenu multijoueur du jeu. On vous explique tout.

Et bien la réponse à cette question est assez simple : immédiatement. Enfin pas tout à fait, DICE souhaite tout d'abord nous présenter les nombreuses améliorations de gameplay et nouveautés que recèlera Zero Hour. Le développeur nous offre ce mardi i à 17h une présentation de quelques minutes, en direct depuis la chaîne YouTube officielle de Battlefield. La saison 1 de Battlefield 2042 devrait débuter le 9 juin prochain, si l'on en croit les dires de Tom Henderson. Outre la saison Zero Hour, DICE a aussi prévu de nous offrir le patch 1.0.0 directement dans la foulée de la présentation du 7 juin. Ce patch apportera de nombreux correctifs comme les éternelles corrections de netcode pour que les balles touchent vraiment les ennemis, de nouvelles animations, plus de véhicules au cas ou l'infanterie n'avait déjà pas assez de problèmes dans ce jeu, et de nouveaux moyens de gagner de l'expérience. Pour l'instant, on vous propose de visionner la présentation de la saison 1 de Battlefield 2042 avec nous :

Ce test a été réalisé sur la version Ultimate du jeu sur un PC de haut de tableau. Il s'agit d'un avis d'un fan de la franchise Battlefield qui se veut objectif, mais qui n'engage que lui. Le test a été écrit après environ quinze heures de jeu.

Battlefield 2042 apportait avec lui la promesse d'une nouvelle ère pour le monde des FPS. De nombreux engagements de la part d'EA et de DICE qui ont cultivé puis attisé l'excitation des fans (et la nôtre), heureux de pouvoir retrouver l'ambiance et le gameplay qui furent au cœur des plus grands succès de la série, sublimés par des prouesses techniques et technologiques sauce 2021. C'est donc les yeux pleins d'étoiles que nous nous sommes jetés dans la gueule béante du monstre de contenu qu'est Battlefield 2042, car contenu il y a c'est indéniable, dans l'attente nostalgique du sentiment d'émerveillement que la franchise d'EA a pu nous faire ressentir par le passé. Malheureusement, on a très vite déchanté.

Dire que Battlefield 2042 est un mauvais jeu serait un sacrilège, le géant d'EA possède énormément de qualités qu'il est impossible d'ignorer. Premièrement, il est porté par le moteur graphique Frostbite 4, qui nous offre des graphismes et une physique assez impressionnants, rendant les combats et les déplacements très immersifs. Deuxièmement, il possède un contenu quasi-infini grâce à son mode Portal. Ce troisième mode de jeu est une mine d'or proposant une expérience d'une richesse étourdissante par son principe et par l'immense quantité d'outils mis à disposition des joueurs pour créer leurs propres parties. Enfin, l'échelle des combats à 128 joueurs est vraiment prenante. Prendre d'assaut une position à 20 ou 30 joueurs au beau milieu des balles qui fusent, des explosions ou des tornades peut parfois ressusciter la fascination que l'on a pu ressentir dans un Battlefield 3 ou Battlefield 4. Seulement, on s'arrête là sur les points positifs. Les choix d'EA et de DICE au regard du gameplay pur et dur de Battlefield 2042 ont fort négativement impacté l'expérience globale du jeu. Battlefield 2042 tente de faire du neuf, mais ce faisant a détruit beaucoup d'éléments qui constituaient l'essence profonde de la franchise.

Parlons du système de "Spécialistes", qui remplace les traditionnelles classes des anciens opus. Les spécialistes sont des personnages issus de différents pays et équipés de gadgets qui leurs sont propres. Premier inconvénient, les deux équipes jouent les mêmes spécialistes, ce qui pose de gros problèmes en termes de visibilité. Difficile de distinguer les alliés des ennemis comme on pouvait aisément faire la distinction entre un Russe et un Américain dans Battlefield 3, ou un Allemand et un Français dans Battlefield 1. On doit se contenter de l'inévitable point rouge au dessus de la tête des jumeaux de nos alliés et c'est parfois assez frustrant. Second problème, les spécialistes peuvent équiper absolument toutes les armes et gadgets qu'ils le souhaitent. Or, il est impossible de connaître l'équipement des membres de votre escouade. Chaque joueur s'équipe en fonction de ses goûts au lieu de remplir une fonction prédéfinie au sein de son équipe et de son escouade. Si vous n'avez plus de munitions, bonne chance pour aller trouver celui parmi tous les personnages identiques qui peut vous ravitailler, idem pour la caisse de soin. Et selon nous, il n'y a pas de plus grand sacrilège que de supprimer ce qui rendait Battlefield si différent : l'interaction et la coopération entre les différentes classes. Le teamplay est absent, la coordination aussi, transformant les combats en un immense Match à Mort par Equipes, un capharnaüm sans âme qui a très vite fait de fatiguer les yeux et les oreilles. Alors oui, le système de "Spécialistes" a énormément de sens dans le mode Hazard Zone mais uniquement dans le mode Hazard Zone.

En parlant de ce dernier, il constitue une expérience nouvelle relativement grisante quand on est confronté à des escouades ennemies, mais manquant grandement de pertinence le reste du temps. Les cartes sont désertes, les IA défendant les points stratégiques sont aussi douées que celles d'un Far Cry (voire pire) et le sentiment de récompense est absent, faisant d'Hazard Zone un mode accessoire, une expérience incomplète et oubliable. Pour ce qui est de Portal, on vous le disait plus haut, le potentiel est infini. Seulement actuellement, on n'y trouve que des "farm d'xp" où les naïfs se retrouvent changés en cibles vivantes ou des serveurs tentant de récréer les anciens Battlefield, souvent en moins bien. Et d'ailleurs, quand on parle de ça, par pitié, pourquoi avoir changé le son de la M16A3 de Battlefield 3 ? Passons, malgré tout Portal a énormément de potentiel et on a hâte de voir ce que les joueurs peuvent en faire.

Si l'on va encore plus loin dans la critique, on pourrait aussi pointer le manque d'inspiration que nous procure le monde de Battlefield 2042. Entre cinématiques inutiles, spécialistes aux phrases d'intro gênantes et musique qui scie les oreilles, rien n'est très engageant dans cet univers. Pour pousser un peu plus dans l'analyse du gameplay, l'UI est franchement moche, le système de ping est complètement buggé et il n'y a plus de tableau des scores (pourquoi ?). Les cartes sont grandes certes, mais complètement vides, les véhicules sont trop nombreux et dominent les combats rendant l'infanterie obsolète. Les points stratégiques n'en sont pas réellement et les décors sont parfois d'une grande tristesse, composés de grands espaces sans couvert et de peu de points dédiés au combat rapproché. Notons aussi que la destruction des bâtiments n'est plus que partielle et que certains déplacements ont été supprimés (adieu le tir en position assise). Enfin, l'équilibrage des spécialistes, des armes et des véhicules est plus que discutable (au diable Ji-Soo Paik, le Night-Bird, l'Aéroglisseur et le PP-29). Aussi, n'oublions pas la trop grosse quantité de dispersion sur les armes qui rend le gunplay très aléatoire (quand on vise, on ne touche pas) voire franchement désagréable. Bref, Battlefield 2042 niveau gameplay, c'est un grand pas en avant suivi de trois bonds en arrière, sans parler de l'optimisation sur PC.

Seulement, on y retournera encore quelques heures chaque semaine pour débloquer du contenu et surtout voir ce qu'EA patchera dans les prochains mois. Car on ne peut s'empêcher de penser que Battlefield 2042 n'avait pas sa place en 2021, mais plutôt en 2022. Le jeu manque cruellement de finesse, d'optimisation et a, selon nous, sacrifié des points essentiels pour respecter une date de sortie intenable. Malgré tout, Battlefield 2042 reste une expérience triple A, foncièrement fun à plusieurs, parfois impressionnante et au très gros potentiel. Peut-être sommes-nous trop durs avec lui, peut-être que les promesses d'EA furent trop ambitieuses, mais Battlefield 2042 semble être moins le digne héritier de Battlefield 3 et 4 que leur petit cousin germain hyperactif. On retournera le voir quand il aura un peu grandi.

Les avis de la presse et du public

En ce qui concerne les critiques de la presse, elles permettaient tout de même à Battlefield d'arracher un honorable 79/100 sur Metacritic à sa sortie. Seulement, le jeu a depuis subi le courroux d'autres rédactions, 53 au total, qui lui ont attribué des scores variables pour qu'il atteigne aujourd'hui 73/100. Le jeu est du goût de certaines rédactions comme celle de JVC qui lui attribue pas moins de 18/20. Malheureusement il existe de grosses différences entre les différents avis. Si nous devions attribuer une note à Battlefield 2042, on serait loin, très loin du 18/20. On ne serait pas non plus sur un 8/20 comme lui accorde durement TheGamer, bien que les points de leur critique soient les mêmes que les nôtres. Battlefield 2042 est un jeu possédant un énorme potentiel mais il faudra attendre quelques mois voire un an avant que DICE et EA en fassent un produit acceptable. En attendant, il constitue une expérience oubliable qui parviendra à vous distraire quelques semaines entre amis.

Les joueurs eux, que l'on sait un peu plus durs avec les nouvelles sorties l'estampillent d'un 2,3/10. Les nouveaux changements de ce Battlefield 2042 et son optimisation douteuse semblent être les gros points négatifs que relève la communauté. On note aussi que le gunplay aléatoire et le TTK (time-to-kill) élevé du jeu n'ont pas vraiment plu aux fans, ainsi que l'arrivée des systèmes de spécialistes et de Battle Pass. Un épisode dans la franchise qui semble en somme trop loin de ses prédécesseurs et sorti beaucoup trop tôt. Alors oui, on peut en 2021 attendre quelques patchs pour apprécier un jeu, mais il est toujours difficile de comprendre comment l'industrie du jeu vidéo peut si souvent se permettre de proposer des produits non-finis à leur lancement pour les patcher (ou non) ensuite.

Si Battlefield 5 avait impressionné tant par la qualité de ses graphismes que par son optimisation sur PC, Battlefield 2042 a lui revu ses ambitions à la hausse. Il va falloir se munir d'une machine assez costaude pour faire tourner Battlefield 2042 dans de bonne conditions. C'est du moins ce que laissait penser la publication par EA des configurations minimale et recommandée sur PC, et sachez qu'après de nombreux tests, on sait désormais que l'optimisation n'est pas son point fort. En outre, l'espace disque nécessaire pour installer le jeu, que l'on soit sur console ou sur PC est assez conséquent, avec plus de 100 Go de stockage demandés. Les configurations PC en détail :

CONFIGURATION PC MINIMALE :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur (AMD) : AMD Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 3600 Processeur (Intel) : Core i5 6600K

: Core i5 6600K Mémoire : 8 Go de RAM

8 Go de RAM Mémoire vidéo : 4 Go

4 Go Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 560

AMD Radeon RX 560 DirectX : 12

12 Connexion en ligne : connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide

connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide Espace libre disque dur : 100 Go

CONFIGURATION PC RECOMMANDÉE :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur (AMD) : AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 7 2700X Processeur (Intel) : Intel Core i7 4790

Intel Core i7 4790 Mémoire : 16 Go

16 Go Mémoire vidéo : 8 Go

8 Go Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce RTX 3060

Nvidia GeForce RTX 3060 Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 XT DirectX : 12

12 Connexion en ligne : connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide

connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide Espace libre disque dur : 100 Go SSD

C'est une information qui risque d'en surprendre plus d'un : oui Battlefield 2042 est inclus dans le Xbox Game Pass, sous certaines conditions. En effet, depuis quelques mois déjà EA et Microsoft se sont associés afin de combiner leurs offres EA Play et Xbox Game Pass. Concrètement, si vous êtes abonné au Game Pass, vous bénéficiez aussi d'EA Play (mais pas de l'EA Play Pro sur PC). C'est à dire qu'un abonné Game Pass peut entièrement et gratuitement bénéficier des avantages de EA Play, c'est à dire à un accès aux nouveaux titres d'EA en accès anticipé pendant 10 heures. Et c'est bien là ce qui nous intéresse, si vous faites partie des détenteurs du Xbox Game Pass, vous pouvez donc vous lancer sur les champs de bataille de Battlefield 2042 pendant 10 heures. Attention, il vous faudra toujours acheter le jeu pour en profiter passé ce délai. Un excellent moyen de tester le jeu et votre machine avant de l'acheter si vous voulez notre avis.

Bonne nouvelle pour les détenteurs des consoles "last-gen" : Battlefield 2042 sort bien sur Playstation 4 et sur Xbox One. Il s'agit cependant d'une version à échelle réduite, puisque les serveurs y seront limités à 64 joueurs pour ne pas trop souffrir des limites technologiques des consoles moins récentes. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les nouveautés du jeu y seront présentes. Les cartes multijoueur bénéficieront des mêmes évènements météo, du même dynamisme, et seront globalement parfaitement identiques aux versions PS5, Xbox Serie X|S et PC, mis à part le fait qu'elle seront de taille plus réduite. (64 joueurs sur des cartes 128 joueurs ça risquerait de faire un peu vide).