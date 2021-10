Battlefield 2042 : que retenir de la bêta de Battlefield ?

Battlefield 2042 s'est brièvement montré au cours d'une bêta début octobre. L'occasion pour de nombreux fans de tester la nouvelle création ambitieuse d'EA. On s'est nous aussi attelés à la tâche, voici les bons et les moins bons de la bêta de Battlefield 2042.

[Mis à jour le 11 octobre 2021 à 16h22] Battlefield est la seconde plus grande licence de jeux de tir derrière l'intouchable et populaire Call of Duty. Là où le shooter d'Activision continue sa recette chaque année, en proposant des combats arcades sur des cartes à taille humaine, Battlefield lui se différencie par ses combats à 64 joueurs sur terre et en véhicules. Cette année, la licence phare d'EA et DICE revient avec Battlefield 2042, un projet qui va encore plus loin dans l'esprit bac à sable de Battlefield en proposant des batailles à 128 joueurs sur des cartes immenses. Après avoir appris le report de sa sortie fin septembre, les joueurs du monde entier ont pu découvrir ce nouvel opus au cours de quatre jours de bêta. Nous aussi nous sommes partis sur Orbital le fusil en main, on vous donne notre avis.

Nous avons pu participer à la bêta fermée de Battlefield 2042, pour enfin prendre en mains ce nouveau titre si ambitieux et tant attendu. Au cœur de nos interrogations, l'optimisation sur PC, l'état d'avancement du développement du jeu, et l'expérience de gameplay globale. Attention, il faut savoir que l'on a appris au cours du week-end que la version du jeu que le public a pu avoir entre les mains avait plusieurs mois et ne reflétait pas l'état actuel du jeu. Un message d'Oskar Gabrielson, General Manager chez DICE, qui a affirmé sur son compte Twitter : "Nous avons fait d'excellents progrès au cours des deux derniers mois, avec des améliorations du côté de la fidélité visuelle et de la stabilité qui n'ont pas pu être implémentées dans la bêta ouverte." Il faut donc prendre avec des pincettes tout ce qui peut être vu ou dit dans cette critique de Battlefield 2042. Nous savons tout à fait que le jeu est loin d'être terminé, mais nous avons choisi de tout de même en relever les points positifs et négatifs afin de souligner ce qui devait l'être dans ce test.

Les points positifs

Commençons fort avec les points positifs de cette bêta. Battlefield 2042 est un jeu devant lequel il est difficile de ne pas être impressionné. Le mot clef de ce nouveau volet semble être "l'échelle", qu'il s'agisse de la carte, des bâtiments, du nombre de joueurs ou du nombre de véhicules, Battlefield 2042 nous propose un univers grandeur nature. L'action y est partout, tout le temps, et malgré des cartes immenses et 63 autres membres dans son équipe, on sent tout de même que l'on peut influer sur le cours de la partie. Un joyeux capharnaüm qui crée des situations épiques qui nous ont parfois laissés bouches bées. Sauter d'un hélicoptère en flammes pour atterrir sur un héliport avant de prendre une tyrolienne pour arriver sur la rampe de lancement d'une fusée au beau milieu d'une tornade, Battlefield 2042 nous présente son univers sandbox habituel sous stéroïdes.

Le gameplay y est rapide, fun, et accessible. On a tenté de s'accrocher à la fusée au moment du décollage, et ça marche ! Gros point positif, on peut parcourir la carte grâce à des déplacements plus modernes (glissade, tyroliennes, grappin). Beaucoup de choses sont possibles dans ce nouveau Battlefield, qui tire parfaitement avantage de la levelution (modification du terrain de jeu en cours de partie) et des nombreux véhicules disponibles. Le gunplay est très agréable, le recul des armes est contrôlable sans être trop faible et le sniper reste redoutable. La personnalisation des armes en mouvement est un vrai plus.

Les points négatifs

Pour les points négatifs, on a senti que le jeu était loin d'être terminé. On peut parler des systèmes d'invitation et de matchmaking qui furent bien trop souvent un frein plutôt qu'une aide pour le jeu à plusieurs. En jeu, on remarque des animations étranges, des adversaires qui passent sous la carte ou des véhicules qui explosent sans raison. Une chose marquante : il n'y a pas d'indicateur de grenade au sol. Difficile alors d'éviter un explosif qui a le potentiel de vous tuer instantanément dans un rayon assez grand. On peut aussi noter l'animation de réanimation qui, bien que pratique, manque grandement de profondeur comparée à celle de Battlefield 5. L'autre gros défaut que l'on a pu voir réside dans les combats aériens. Trop souvent, on peut voir les hélicoptères et avions adverses se téléporter d'un point à un autre, ce qui les transforme en sortes de moustiques menaçants en plus de les rendre impossibles à toucher. Niveau équilibrage, les hélicoptères de combat sont bien trop résistants, et Webster Mackay est de loin le meilleur spécialiste.

D'ailleurs, le système de spécialiste est aussi, en soi, un problème. Bien qu'apportant un vent de nouveauté dans ce nouveau volet, il implique que les joueurs aient tous des personnages identiques, qu'ils soient dans votre équipe ou pas. Il est parfois assez difficile de différencier les alliés des ennemis, en particulier lorsque tout le serveur a compris que Mackay était le seul choix viable. Des personnalisations plus poussées (et gratuites) ainsi qu'un nerf du grappin du spécialiste canadien seraient bienvenus à la sortie. En ce qui concerne l'optimisation sur PC, Battlefield 2042 est exigeant, bien plus que Battlefield 5. Difficile d'y accrocher les 60 fps en high et à 1440p avec une config de milieu de gamme (RX 5700XT, Ryzen 5 3600). Seulement, le jeu est beau, les cartes immenses, et l'action omniprésente donc on lui pardonnera, surtout si DICE met un petit coup de polish de ce côté-là à sa sortie.

Conclusion

Battlefield 2042 nous a montré l'étendue de son potentiel au cours de cette bêta, et on en redemande. Bien que souffrant de défauts majeurs qui seront probablement corrigés au moment de sa sortie, le nouveau titre de DICE et d'EA marque un retour aux sources de la franchise, rappelant parfois un Battlefield 4 infiniment plus moderne. On est plongés dans un univers saturé de couleurs et de sons qui nous immerge tête la première dans des combats intenses à l'échelle jamais vue auparavant. On attend de découvrir les autres cartes avec impatience et, surtout, le mode Portal et le mode Hazard Zone qui, s'ils bénéficient du plein potentiel de ce nouveau moteur graphique, risquent d'être assez impressionnants.

C'est donc le 19 novembre que l'on pourra officiellement fouler les champs de bataille immenses de Battlefield 2042. EA est enfin sorti du silence pour annoncer le report de son jeu, et s'explique sur les difficultés de développement entraînées par le télétravail, tout cela dans l'ombre de la crise du coronavirus. Il ne faut pas oublier que quatre studios se coordonnent sur ce projet, Ripple Effect à Los Angeles, DICE en Suède, EA Gothenburg et Criterion Games. Une multiplicité de studios et de nationalités qui implique des situations sanitaires différentes. EA justifie ce retard en affirmant sa volonté de sortir un jeu complet, à la hauteur des attentes de ses fans. Et il est vrai que lorsqu'on a jeté un œil aux premières images de l'Alpha le mois dernier, il était alors difficile d'imaginer une sortie dans les temps.

Pour les joueurs qui ont précommandé le jeu en édition Gold et Ultimate, le Community Manager d'EA a confirmé que la sortie du jeu s'effectuerait le 12 novembre prochain. Une semaine de jeu en accès anticipé qui pourra ravir les fans les plus férus de la licence.

"Construire la nouvelle génération de Battlefield pendant une pandémie mondiale a créé des défis inattendus pour nos équipes de développement. Vu l'échelle et l'ambition du jeu, nous avions espéré que nos équipes seraient de retour (au bureau) à l'approche du lancement. Or, les conditions actuelles ne permettent pas ce retour en toute sécurité. Avec tout le travail que les membres de nos équipes effectuent de chez eux, nous pensons qu'il est important de prendre le temps supplémentaire nécessaire pour proposer à nos joueurs notre vision exacte de Battlefield 2042." - Oskar Gabrielson General Manager chez DICE

Les configurations recommandée, et minimale requises pour Battlefield 2042 ont été officiellement révélées par EA. Pour faire tourner ce FPS nouvelle génération, il va falloir s'équiper d'un PC relativement puissant. D'ailleurs, les premiers retours de la presse à ce sujet sont inquiétants. Certains créateurs de contenu et membres de la presse ont eu accès à la bêta du jeu en accès anticipé, et il semblerait que quelques soucis d'optimisation handicapent sérieusement le jeu. On parle, pour les connaisseurs, d'environ 80 à 90 fps en 1080p avec une Nvidia GTX 2080ti, ou une GTX 3080. Des performances très faibles pour des configurations TRES haut de gamme. Si vous souhaitez consulter l'article de Tom Henderson mentionnant les complications encontrées lors de la bêta, rendez-vous ici (en anglais).

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 10 64 Bit

DirectX : Version 11

Processeur : Ryzen 3 1300X / i5 6600k

Mémoire (RAM) : 8 GO

Carte graphique : GeForce GTX 1050ti / AMD Radeon RX 560

Espace libre : 100 GO

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10 64 Bit

DirectX : Version 11

Processeur : Ryzen 7 2700X / i7-7700

Mémoire (RAM) : 16 GO

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 3060 / RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 XT

Espace libre : 100 GO Voir les photos Les images de Battlefield 2042

EA et Microsoft proposent tous deux des abonnements permettant l'accès à un catalogue de jeu en permanente expansion. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes adhérant à l'abonnement Xbox Game Pass, vous bénéficiez aussi des avantages de l'abonnement EA Play. Les deux compagnies se sont associées pour combiner en partie leurs offres. Concrètement, cela veut dire que si vous possédez un abonnement au Game Pass, vous pourrez bénéficier de 10 heures pour essayer Battlefield 2042 10 jours avant sa sortie. En revanche, si vous possédez l'abonnement EA Play Pro, vous pourrez non seulement essayer le jeu 10 jours en avance, mais aussi sans limite de temps. Un bon moyen de se faire la main sur le jeu avant sa sortie officielle. Concrètement, cette possibilité devrait apparaître aux alentours du 9 novembre prochain.

Battlefield est disponible en précommande, pour ses trois éditions différentes. L'édition Standard (59,99 euros) inclut le jeu de base et les bonus de précommande que sont, le couteau d'exécution ACB-90 (les fans de Battlefield 3 le reconnaîtront), une breloque d'arme épique "Mr Chompy" à attacher sur vos armes, un arrière plan de joueur et une plaque "Ancienne Garde". L'édition Gold (89,99 euros) qui inclut les bonus précédents, plus 4 passes de combats et un accès anticipé au lancement du jeu dès le 12 novembre. L'édition Ultimate comprend elle aussi les bonus de l'édition Gold plus des cosmétiques et une bande originale exclusive (119,99 euros)

Les différentes éditions comparées © EA

Battlefield Portal, développé par DICE Los Angeles (Ripple Effect) sera une expérience jamais vue auparavant, où les contenus de quatre jeux (Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3 et Battlefield 2042) seront mis à la disposition des joueurs afin qu'ils créent leurs propres parties. Et quand on parle de contenu, il est question d'armes, de cartes, de factions, de gadgets, mais aussi de modes de jeu, le tout mis à disposition du public à travers une interface utilisateur entièrement personnalisable.

Si vous souhaitez jouer à 2 contre 20, Wehrmacht contre troupes américaines de Battlefield 3, avec une équipe armée de couteaux et une autre équipée d'armes à feu, c'est possible. Plusieurs cartes seront remises au goût du jour dans Battlefield Portal, et nous avons eu le droit à une liste complète. Frontière Caspienne, El Alamein, Val Paraiso, Bataille du Bulge, Port d'Arica et Canaux de Noshar viendront s'additionner aux nouvelles cartes de Battlefield 2042 et à leurs fonctionnalités (levelution, tornades...) dans un mode qui s'annonce déjanté, et qui respecte son statut de véritable lettre d'amour aux fans de la franchise.

Battlefield Portal sera non seulement un mode extrêmement fun et bac à sable, mais il sera aussi l'occasion d'inclure beaucoup de contenu supplémentaire à un jeu qui s'annonce déjà comme l'une des sorties de l'année. Battlefield Nation (un compte Twitter qu'il est nécessaire de saluer pour leur travail titanesque d'information) a d'ailleurs publié une infographie montrant quelles armes seront rendues disponibles dans le mode Portal de Battlefield 2042 :

C'était l'une des grandes interrogations des fans, Battlefield 2042 bénéficiera bien du crossplay. Il y a cependant plusieurs spécificités à cette fonctionnalité. Tout d'abord, ce crossplay ne fonctionnera qu'entre consoles d'une même génération. Les joueurs Playstation 4 et Xbox One pourront jouer dans les mêmes parties, tandis que les joueurs PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S partageront les mêmes serveurs de leur côté. Ensuite, le crossplay sur "next-gen" sera optionnel, et les joueurs sur consoles pourront le désactiver s'ils ne souhaitent pas partager leurs parties avec les joueurs PC. Un paramètre bienvenu étant donné les nombreux avantages qu'un PC peut avoir sur une console, notamment au niveau du champ de vision et des images par seconde. Reste à savoir si les joueurs PC pourront eux aussi désactiver le crossplay s'ils souhaitent se défaire d'adversaires bénéficiant de l'aim-assist, mais c'est peu probable.

EA et DICE ont confirmé que Battlefield 2042 contiendra des bots sur next-gen, une nouvelle qui fait polémique parmi les joueurs, inquiets de sa répercussion sur le gameplay. Les fameux serveurs à 128 places peuvent accueillir des bots pour combler le manque de joueurs. Évidemment, il s'agit d'une déception pour beaucoup, qui se demandent comment une telle intégration d'IA peut ne pas impacter négativement l'expérience de jeu. En réalité, à l'échelle d'une partie, il ne s'agit que d'une mesure temporaire, permettant de réduire les temps d'attente avant le lancement d'une partie. Ces bots seront donc remplacés au fur et à mesure de l'arrivée des joueurs sur le serveur. Par ailleurs, cette inclusion ne devrait pas vraiment impacter les régions où le jeu est le plus joué, comme les Etats-Unis ou l'Europe, qui ne devraient pas peiner à remplir leurs serveurs. Une chose à savoir, ces bots fourniront de l'expérience, ce qui pourrait impacter les manières de progresser dans le jeu. Il ne serait pas étonnant qu'EA et DICE introduisent des mesures pour en empêcher le "farming". Il sera aussi possible de jouer en coop et en solo contre des IAs, qui seront tout à fait capables d'utiliser des véhicules et leurs gadgets.

Pour l'instant, après avoir pu prendre en main la bêta de Battlefield 2042, on peut vous dire que ces bots sont très loin d'être des lumières. Déplacements en ligne droite, absence totale de précision, ces "Sergent Mc Donnell" et compagnie ne représentent absolument aucun danger pour les joueurs expérimentés. D'un autre côté, il n'est jamais désagréable d'obtenir de l'expérience en jeu, et ces bots sont là pour ça. Ils permettent aussi aux joueurs un peu moins à l'aise avec le jeu ou les FPS en général de progresser en jeu sans se faire trucider à répétition par des joueurs vétérans.

EA et DICE l'ont déjà affirmé à plusieurs reprises, Battlefield 2042 sera exclusivement multijoueur et ne possèdera pas de campagne solo. Il s'agit pour les deux studios de fournir l'expérience de type bac à sable (où les nombreuses possibilités offertes au joueur permettent une grande variété d'actions) typique du multijoueur de la franchise, mais à une échelle jamais vue auparavant. En effet, Battlefield 2042 pourra accueillir jusqu'à 128 joueurs sur ses serveurs sur PC, PS5 et Xbox Série X|S, (64 joueurs sur PS4 et Xbox One) deux fois plus qu'auparavant pour deux fois plus d'action. Concernant l'histoire du jeu, elle se déroulera dans son multijoueur. Des saisons scénarisées sont prévues, avec des évènements en jeu permettant de modifier certains aspects des cartes ou du gameplay. Si vous souhaitez vous faire une meilleure idée du concept, pensez à Fortnite qui a appliqué ce genre de modèle depuis sa sortie.

Concernant l'arsenal mis à disposition des joueurs, il sera essentiellement composé d'armes, de gadgets et de véhicules à la pointe de la technologie, mais qui garde une inspiration très forte du matériel populaire et habituel des jeux de tir. On y trouvera donc des MP7 et des avions de chasse plutôt que des pisto-lasers et des vaisseaux spatiaux. Par ailleurs des largages de véhicules seront disponibles si jamais vous vous retrouvez perdus ou trop loin de l'action lors des parties multijoueur. Battlefield 2042 introduira aussi le système "plus" permettant au joueur de modifier directement en jeu les accessoires de ses armes tels que leurs viseurs, silencieux ou autre. On peut imaginer un système similaire à celui des jeux Crysis.

Les cartes, quant à elles, bénéficieront de toutes les possibilités offertes par le dernier moteur graphique Frostbite. Terrain et bâtiments entièrement destructibles, évènements pouvant changer le cours de la partie (tornades, tempêtes de sable), tout cela créant un environnement entièrement dynamique. On pensera ici à la fameuse "levelution" présentée pour la première fois lors du lancement de Battlefield 4. Les cartes seront aussi mises à l'échelle de l'ambition de Battlefield 2042, avec des espaces terrestres, aériens et maritimes agrandis pour renforcer le sentiment de guerre totale.

Kaléidoscope en Corée du Sud (urbain)

Discarded en Inde (casse navale géante)

Orbital en Guinée Française (zone de recherche spatiale, de taille moyenne)

Borderline en Egypte (zone d'agriculture de pointe)

Manifeste à Singapour (combat rapproché dans les docks)

Hourglass au Qatar (cité ensevelie sous le sable)

Irreversible en Antarctique (montagnes, plus grande carte du jeu : 5,9 km²)

Breakaway en Antarctique © EA

Aux cartes de Battlefield 2042, il faudra ajouter toutes les cartes du mode Portal. En effet, ce mode de jeu inclut certaines des cartes les plus légendaires de Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2, et de Battlefield 1942. On pourra y retrouver des versions remasterisées de Frontière Caspienne (Battlefield 3), de Canaux de Noshar (Battlefield 3), de Valparaiso (Battlefield Bad Company 2), de Port d'Arica (Battlefield Bad Company 2), de Bataille du Bulge (Battlefield 1942) et d'El Alamein (Battlefield 1942). De quoi allumer la flamme de la nostalgie chez les vétérans de la franchise.

Concernant le système de classes, Battlefield 2042 fait un petit peu le ménage. Les quatre classes assaut, support, ingénieur et éclaireur restent dans le jeu. Dans chacune de ces classes, seront répartis des spécialistes à l'identité bien précise et avec leurs propres lignes de dialogue. Ces spécialistes posséderont chacun un gadget particulier, et une compétence passive, en lien avec sa classe. On a vu par exemple Maria Falck, une spécialiste allemande support avec un pistolet à seringue permettant de réanimer à distance ses alliés, ou encore Webster Mackay, un soldat d'assaut canadien équipé d'un grappin. Autre changement, les armes ne seront plus réservées à des classes particulières, mais disponibles pour chaque personnage. Au lancement de Battlefield 2042, on devrait retrouver dix spécialistes, et quatre devraient sortir au cours des saisons suivantes. Ils auront aussi des skins personnalisables disponibles dans la boutique et dans le passe de combat, un modèle cosmétique qui ressemble énormément à celui des opérateurs dans Call of Duty Warzone. Mais après tout, pourquoi ne pas prendre le meilleur des deux mondes ? Vous pouvez en apprendre plus sur les spécialistes ici.

Maria, spécialiste allemande support © EA

Battlefield 2042 aura donc lieu... en 2042. Le monde y est au bord de l'effondrement, de nombreuses inondations, coupures de courant, et pénuries de ressources ont poussé les États-Unis et la Russie à se livrer une guerre sans merci pour le contrôle de certains points et ressources stratégiques. Les deux dernières superpuissances emploient des soldats issus des anciennes nations disparues, des "Sans-patries", pour combattre par proxy dans une guerre aux dimensions sans précédent. Et de ce que l'on peut en voir, ces "Sans-patries" (vous) promettent de nous fournir de nombreux clips et "moments Battlefield", à l'image de certains passages du trailer qui auront pu rappeler aux vétérans de la franchise la grande période du multijoueur des Battlefield 3 et 4. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le monde de Battlefield 2042, rendez-vous ici.

Pour répondre à l'une des grandes questions entourant cette sortie ; Battlefield 2042 n'aura pas de mode Battle Royale, EA et DICE l'ont martelé en conférence de presse. Du côté des modes de jeu, il seront répartis en trois catégories. Guerre totale qui comprendra les traditionnelles et populaires Conquêtes et Percées. Zone à risque, dont on sait qu'il s'agira d'une expérience focalisée sur le jeu en escouade, jamais vue auparavant. Ce mode de jeu n'aura donc rien à voir avec le Battle Royale de Call of Duty, mais sera plutôt similaire à quelque chose comme ce que propose Escape from Tarkov, par exemple.

Plusieurs fois interviewés au sujet de Zone à risque, ou Hazard Zone en anglais, les équipes de DICE en charge de son développement ont insisté sur son caractère unique. Ce mode de jeu ne sera pas un Battle Royale typique, mais entièrement forgé par et pour l'expérience Battlefield. Oskar Gabrielson, General Manager chez DICE s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet dans une interview pour PLAY Magazine : "Hazard Zone est vraiment quelque chose qui a ammené les capacités techniques de DICE à un nouveau niveau. C'est une expérience à hauts risque basée sur le jeu en escouade. Ce n'est pas le Battle Royale typique que l'on pourrait attendre; c'est quelque chose de nouveau et de plus contemporain si j'ose dire." Un mode bien mystérieux dont on a pas encore aperçu d'images, mais qui sera très attendu lors de la sortie du jeu le 19 novembre prochain. Il est même d'ailleurs possible que ce mode de jeu constitue un standalone et soit séparé du jeu principal.

Bonne nouvelle pour les détenteurs des consoles "last-gen" : Battlefield 2042 sortira bien sur Playstation 4 et sur Xbox One. Il s'agira cependant d'une version à échelle réduite, puisque les serveurs y seront limités à 64 joueurs pour ne pas trop souffrir des limites technologiques des consoles moins récentes. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les nouveautés du jeu y seront présentes. Les cartes multijoueur bénéficieront des mêmes évènements météo, du même dynamisme, et seront globalement parfaitement identiques aux versions PS5, Xbox Serie X|S et PC, mis à part le fait qu'elle seront de taille plus réduite. (64 joueurs sur des cartes 128 joueurs ça risquerait de faire un peu vide).

Battlefield 2042 adoptera lui aussi le modèle économique du passe de combat. Au cours de différentes saisons, marquées par des évènements scénarisés en jeu, les joueurs pourront débloquer du contenu dans deux passes de combat différents. Le passe gratuit et le passe payant. Selon EA, aucun contenu essentiel au jeu ne sera réservé aux détenteurs du passe de combat payant. Il s'agirait plutôt de débloquer divers cosmétiques (des skins de spécialistes, de véhicules et d'armes par exemple). Si de nouvelles armes ou véhicules sortent lors des mises à jour ou des nouvelles saisons, ceux qui n'auront pas souhaité acheter le passe de combat pourront tout de même les débloquer. Un modèle similaire en tous points à celui de Call of Duty Warzone.

EA et DICE ont choisi Nvidia comme partenaire officiel pour la plateforme graphique de Battlefield 2042. Une nouvelle qui devrait plutôt intéresser les joueurs PC. Nvidia a annoncé que Battlefield 2042 intègrerait toutes les dernière technologies de ses cartes graphiques RTX, comme le DLSS ou le Nvidia Reflex. Concrètement, les joueurs possédant des cartes Nvidia type RTX pourront bénéficier de meilleurs framerates pour les hautes résolutions, et d'une latence réduite. Pas de nouvelles en revanche du Ray-Tracing, qui avait occupé une place importante dans le marketing de Battlefield 5.

Battlefield 2042 - Sortie le 19 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC