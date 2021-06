Battlefield 2042 : trailers, gameplay, date de sortie, beta...Toutes les infos

Battlefield 2042 arrive cet automne, et on en sait un peu plus sur le prochain FPS d'EA. Trailer, nouveautés, gameplay, beta, date de sortie...On vous explique tout.

[Mis à jour le 14 juin 2021 à 11h12] Battlefield 2042 a été révélé le 9 et le 13 juin derniers à travers deux trailers plus qu'explosifs. Les amateurs de FPS du monde entier sont en émoi devant le prochain petit protégé d'EA, qui semble apporter avec lui de nombreuses nouveautés, tout en revenant aux bases qui ont fait le succès de la franchise. Situé dans un monde au bord de l'effondrement et déchiré par la guerre, Battlefield 2042 nous promet beaucoup, tant au niveau de son scénario que de ses innovations technologiques. Et Battlefield, c'est une énorme et fidèle fanbase dans le monde entier, qui attend désormais avec impatience un jeu qui semble de plus en plus se confirmer comme l'apogée de la franchise. Alors pour patienter avant de mettre les mains sur le précieux disque, nous avons décortiqué pour vous tout ce que l'on sait sur Battlefield 2042.

Battlefield 2042 aura donc lieu... en 2042. Le monde est au bord de l'effondrement, de nombreuses inondations, coupures de courant, et pénuries de ressources ont poussé les États-Unis et la Russie à se livrer une guerre sans merci pour le contrôle de certains points et ressources stratégiques. Les deux dernières superpuissances emploient des soldats issus des anciennes nations disparues, des "Sans-patries", pour combattre par proxy. Et de ce que l'on peut en voir, ces "Sans-patries" (vous) promettent de nous fournir de nombreux clips et "moments Battlefield", à l'image de certains passages du trailer qui auront pu rappeler aux vétérans de la franchise la grande période du multijoueur de Battlefield 3. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le monde de Battlefield 2042, rendez-vous ici.

Le 13 juin dernier, EA et DICE ont révélé les premières images du gameplay de Battlefield 2042. Pendant ces 3 minutes relativement musclées, nous avons pu voir deux ou trois éléments qui pourraient vous intéresser. Premièrement, ce trailer de gameplay se déroule quasi-exclusivement sur la carte Hourglass, au Qatar (voir la liste des cartes connues plus bas). Il s'agit d'une cité enfouie sous les sables, représentant une assez grande zone de jeu selon les nouveaux standards des cartes à 128 joueurs, sur laquelle les joueurs pourront se déplacer de diverses manières. Jeeps, tanks, véhicules blindés, hélicoptères, hovercrafts, les amateurs de véhicules pourront profiter de bon nombre de moyens d'impacter le déroulement de la partie. Pour l'infanterie, on peut y voir le premier exemple de gadget de spécialiste en action, le grappin, ainsi que des ascenseurs ou encore des tyroliennes pour se déplacer d'un toit à un autre. Grande nouveauté côté armes, les joueurs se voient offrir la possibilité de changer leurs accessoires en jeu (silencieux, viseur...) offrant beaucoup de dynamisme au gunplay. Autre aspect majeur, la météo, les évènements de "levelution" si chers à EA et DICE sont ici présentés sous la forme d'une tempête de sable et d'une tornade, pouvant toutes les deux influer directement sur la physique du jeu. On peut aussi brièvement apercevoir quelques images des cartes Discarded et Breakaway.

Un multijoueur qui s'annonce musclé © EA

EA et DICE l'ont déjà affirmé à plusieurs reprises, Battlefield 2042 sera exclusivement multijoueur et ne possèdera pas de campagne solo. Il s'agit pour les deux studios de fournir l'expérience de type bac à sable (où les nombreuses possibilités offertes au joueur permettent une grande variété d'actions) typique du multijoueur de la franchise, mais à une échelle jamais vue auparavant. En effet, Battlefield 2042 pourra accueillir jusqu'à 128 joueurs sur ses serveurs sur PC, PS5 et Xbox Série X|S, (64 joueurs sur PS4 et Xbox One) deux fois plus qu'auparavant pour deux fois plus d'action. Concernant l'histoire du jeu, elle se déroulera dans son multijoueur. Des saisons scénarisées sont prévues, avec des évènements en jeu permettant de modifier certains aspects des cartes ou du gameplay. Si vous souhaitez vous faire une meilleure idée du concept, pensez à Fortnite qui a appliqué ce genre de modèle depuis sa sortie.

De nombreux nouveaux véhicules © EA

Concernant l'arsenal mis à disposition des joueurs, il sera essentiellement composé d'armes, de gadgets et de véhicules à la pointe de la technologie, mais qui garde une inspiration très forte du matériel populaire et habituel des jeux de tir. On y trouvera donc des MP7 et des avions de chasse plutôt que des pisto-lasers et des vaisseaux spatiaux. Par ailleurs des largages de véhicules seront disponibles si jamais vous vous retrouvez perdus ou trop loin de l'action lors des parties multijoueur. Battlefield 2042 introduira aussi le système "plus" permettant au joueur de modifier directement en jeu les accessoires de ses armes tels que leurs viseurs, silencieux ou autre. On peut imaginer un système similaire à celui des jeux Crysis.

Les cartes, quant à elles, bénéficieront de toutes les possibilités offertes par le dernier moteur graphique Frostbite. Terrain et bâtiments destructibles, évènements pouvant changer le cours de la partie (tornades, tempêtes de sable), tout cela créant un environnement entièrement dynamique. On pensera ici à la fameuse "levelution" présentée pour la première fois lors du lancement de Battlefield 4. Les cartes seront aussi mises à l'échelle de l'ambition de Battlefield 2042, avec des espaces terrestres, aériens et maritimes agrandis pour renforcer le sentiment de guerre totale. Sept ont déjà été révélées :

Kaléidoscope en Corée du Sud (urbain)

Manifeste à Singapour (combat rapproché dans les docks)

Orbital en Guinée Française (zone de recherche spatiale, de taille moyenne)

Discarded en Inde (casse navale géante)

Renewal en Egypte (zone d'agriculture de pointe)

Hourglass au Qatar (cité ensevelie sous le sable)

Breakaway en Antarctique (montagnes, plus grande carte du jeu : 5,9 km²)

Breakaway en Antarctique © EA

Concernant les classes, Battlefield quitte son traditionnel système divisé en quatre spécialisations, et compte se rapprocher un peu d'un modèle similaire à celui de Rainbow Six: Siege. Fini le soldat anonyme, les joueurs pourront incarner des "spécialistes" à l'identité et la nationalité bien précises, bénéficiant de compétences passives et d'équipements qui leurs sont propres. Ces spécialistes auront aussi des skins personnalisables, un modèle cosmétique qui ressemble énormément à celui des opérateurs dans Call of Duty Warzone. Mais après tout, pourquoi ne pas prendre le meilleur des deux mondes ?

Pour répondre à l'une des grandes questions entourant cette sortie ; Battlefield 2042 n'aura pas de mode Battle Royale, EA et DICE l'ont martelé en conférence de presse. Du côté des modes de jeu, il seront répartis en trois catégories. Guerre totale qui comprendra les traditionnelles et populaires Conquêtes et Percées. Zone à risque, dont on sait qu'il s'agira d'une expérience focalisée sur le jeu en escouade, jamais vue auparavant. Ce mode de jeu n'aura donc rien à voir avec le Battle Royale de Call of Duty, mais sera plutôt similaire à quelque chose comme ce que propose Escape from Tarkov, par exemple. Quant au dernier mode de jeu, on en sait très peu de choses, mis à part le fait qu'il soit développé par DICE Los Angeles pour satisfaire les vétérans de la franchise. Par ailleurs, les joueurs moins fans de JcJ (joueur contre joueur) auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de jouer contre des bots (IA) dans leurs matchs tout en progressant en jeu. Un moyen pour les joueurs de s'entraîner et de tester leurs équipements en toute tranquillité, tout en permettant de combler des serveurs multijoueur pouvant parfois peiner à se remplir.

Un monde déchiré par le manque de ressources © EA

Battlefield 2042 bénéficiera bien d'une Beta ouverte. Selon certaines rumeurs, elle devrait débuter aux alentours de la conférence EA Play du 22 juillet prochain. Et le trailer de gameplay du 13 juin dernier semble confirmer un tel état de fait, nous donnant rendez-vous le 22 juillet pour plus d'informations. On sait aussi déjà que les joueurs souhaitant précommander le jeu bénéficieront d'un accès anticipé à ladite Beta. Et concernant les autres bonus de précommande, ils incluent : le légendaire couteau ACB-90 (les joueurs de Battlefield 3 le reconnaitront), une breloque d'arme dinosaure, un arrière plan de joueur et une plaque ancienne garde. De quoi ravir les vétérans de la franchise les plus chevronnés.

Bonne nouvelle pour les détenteurs des consoles "last-gen" : Battlefield 2042 sortira bien sur Playstation 4 et sur Xbox One. Il s'agira cependant d'une version à échelle réduite, puisque les serveurs y seront limités à 64 joueurs pour ne pas trop souffrir des limites technologiques des consoles moins récentes. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les nouveautés du jeu y seront présentes. Les cartes multijoueur bénéficieront des mêmes évènements météo, du même dynamisme, et seront globalement parfaitement identiques aux versions PS5, Xbox Serie X|S et PC, mis à part le fait qu'elle seront de taille plus réduite. (64 joueurs sur des cartes 128 joueurs ça risquerait de faire un peu vide).

Maria, spécialiste allemande support © EA

Battlefield 2042 adoptera lui aussi le modèle économique du passe de combat. Au cours de différentes saisons, marquées par des évènements scénarisés en jeu, les joueurs pourront débloquer du contenu dans deux passes de combat différents. Le passe gratuit et le passe payant. Selon EA, aucun contenu essentiel au jeu ne sera réservé aux détenteurs du passe de combat payant. Il s'agirait plutôt de débloquer divers cosmétiques (des skins de spécialistes, de véhicules et d'armes par exemple). Si de nouvelles armes ou véhicules sortent lors des mises à jour ou des nouvelles saisons, ceux qui n'auront pas souhaité acheter le passe de combat pourront tout de même les débloquer. Un modèle similaire en tous points à celui de Call of Duty Warzone.

Battlefield 2042 a une date de sortie officielle : rendez-vous le 22 Octobre 2021 pour une sortie sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Série X|S. Une période traditionnellement très chargée en sorties d'importance dans le domaine du jeu vidéo, car les éditeurs lancent leurs dernières productions à l'approche de Noël. En attendant on vous remet la traduction d'un mystérieux message codé, reçu en 2042.

"Certains d'entre vous veulent rentrer à la maison, cet instinct est des plus naturels. C'est avec le cœur lourd que je dois vous dire la vérité ; vous n'avez plus de maison à laquelle retourner. La question que nous devons maintenant nous poser est la suivante : Accepterons-nous notre sort ? Ou oserons-nous nous battre pour un monde meilleur ? Personne ne vous forcera à vous battre, mais je dis à tous ceux qui peuvent m'entendre ; si vous savez utiliser une arme, si vous savez soigner une blessure, si vous êtes capable de faire des ravages, ceux qui ne le peuvent pas ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. La guerre est le seul chemin de retour."

Rendez-vous le 13 juin pour plus d'informations, et le 22 Octobre pour une sortie sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X|S et PC