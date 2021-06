Battlefield 6 : le FPS à grande échelle dévoilé cette semaine

L'arrivée de Battlefield 6 est imminente. EA fait grimper l'excitation générale en publiant différents contenus codés et trailers mystérieux. Alors qu'attendre de Battlefield 6 ? On fait le point.

[Mis à jour le 07 juin 2021 à 12h35] Le 9 juin prochain à 16 h (heure française), les fans de FPS se retrouveront devant leurs écrans pour la présentation du dernier petit protégé d'EA, Battlefield 6. Et cette fois-ci, dire que le jeu est très attendu serait un euphémisme, car Battlefield est la deuxième plus grosse franchise de jeu de tir derrière le géant Call of Duty. C'est aussi des jeux salués pour leurs graphismes et leur réalisme à grande échelle avec jusqu'à aujourd'hui des cartes voyant s'affronter 64 joueurs sur terre, air et mer. Alors on attend beaucoup de Battlefield 6, et cette excitation semble justifiée par les quelques informations déjà glanées à son sujet sur la toile, et les nombreux trailers et teasers distribués au compte goutte par EA. On vous résume tout cela.

Depuis maintenant presque vingt ans, Battlefield a su se faire sa place sur le marché des FPS. Se plaçant bien souvent en tête de proue au niveau des innovations technologiques, ses différents titres ont marqué les esprits de nombreux joueurs. On se souviendra de la claque visuelle que fut Battlefield 3, un FPS avant-gardiste et précurseur des jeux next-gen. Bonne nouvelle pour les fans de ce jeu légendaire, après 2 titres situés respectivement pendant la Grande Guerre et la Seconde Guerre Mondiale, DICE et EA marquent le retour de la franchise dans le présent. En effet, Battlefield 6 devrait avoir lieu dans un futur très proche mettant en scène une guerre fictive entre les USA et la Russie.

EA n'a pas attendu le 9 juin pour montrer quelques indices à sa communauté. Quelques youtubeurs, streameurs et autres créateurs de contenu ont récemment reçu des messages cryptés différents, qui une fois rassemblés par @Geekypastimes ont donné le résultat ci-dessus. Une communication d'un navire de guerre américain qui une fois traduite semble bien confirmer qu'un conflit de grande envergure impliquant les États-Unis (sur leur propre sol) semble avoir lieu.

Voici la traduction de ce message décrypté : "Certains d'entre vous veulent rentrer à la maison, cet instinct est des plus naturels. C'est avec le cœur lourd que je dois vous dire la vérité ; vous n'avez plus de maison à laquelle retourner. La question que nous devons maintenant nous poser est la suivante : Accepterons-nous notre sort ? Ou oserons-nous nous battre pour un monde meilleur ? Personne ne vous forcera à vous battre, mais je dis à tous ceux qui peuvent m'entendre ; si vous savez utiliser une arme, si vous savez soigner une blessure, si vous êtes capable de faire des ravages, ceux qui ne le peuvent pas ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. La guerre est le seul chemin de retour."

D'autres ont aussi reçu quelques vidéos très difficiles à décrypter, montrant parfois des modèles d'hélicoptères de guerre et une ville, ce qui confirmerait un conflit situé dans l'ère moderne. Par ailleurs, certaines rumeurs semblent confirmer que ses serveurs multijoueur pourront accueillir jusqu'à 128 joueurs en même temps. Deux fois plus de monde pour deux fois plus d'action, de quoi ravir les fans et attirer pas mal de nouveaux enthousiastes.

Concernant sa date de sortie, on sait déjà que le prochain titre d'EA (développé par DICE) sera pour la fin d'année 2021. On peut peut-être espérer une date de sortie officielle lors de la présentation du 9 juin. De plus, certaines rumeurs parlent d'une version alpha disponible en juillet. Il faudra donc attendre confirmation lors des annonces prochaines et surtout surveiller de très près la conférence EA Play Live du 22 juillet. Quant aux plateformes sur lesquelles y jouer, sauf preuve du contraire Battlefield 6 devrait sortir sur PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox One et Xbox Série X|S.