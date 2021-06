Crysis Remastered Trilogy : une sortie prévue cet automne

Crytek a annoncé l'arrivée prochaine de Crysis Remastered Trilogy. Les joueurs pourront redécouvrir les trois jeux Crysis en version optimisée sur PC et consoles. Que pouvons-nous retenir de cette annonce ?

Après la sortie du premier Crysis en version remasterisée l'année dernière, un vent de renouveau souffle sur la franchise qui a fait la renommée de Crytek. Début juin, la compagnie allemande a annoncé la sortie prochaine (automne 2021) d'une trilogie regroupant les trois jeux de la franchise. Une occasion pour les nombreux adeptes du jeu de tir futuriste de poursuivre leurs aventures en armure pour tenter de sauver la planète d'une invasion extra-terrestre. Après Nomad, les joueurs pourront redécouvrir les aventures de Prophet dans Crysis 2 et 3, et ce en 4K et à 60 fps. De quoi redonner un coup de neuf à l'excellente franchise dont le dernier jeu est sorti en 2013.

On se prend à espérer que les versions remasterisées de la prochaine trilogie recevront un accueil plus chaleureux que Crysis Remastered, qui n'a pas fait que des heureux. En effet, cette première (re)sortie a souffert de nombreux bugs, de problèmes d'optimisation entraînant beaucoup de soucis de performances sur PC et consoles, et d'un marketing peut être un peu trop optimiste. Cependant, Crysis Remastered Trilogy est aussi l'occasion pour Crytek de retravailler ses remasterisations, et l'on peut attendre beaucoup plus de cette prochaine sortie. Surtout si l'on en croit les dires de Stephen Halbig, le directeur du projet, qui affirme : "Chaque jeu est amélioré pour avoir un aspect et un gameplay magnifique sur les plateformes d'aujourd'hui, offrant ainsi la meilleure expérience Crysis aux nouveaux venus dans notre franchise et aux joueurs souhaitant revivre cette aventure". Des propos qui laissent présager une sortie de qualité.

Les trois jeux seront donc disponibles cet automne sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais aussi en rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Serie X|S. Nous vous communiquerons la date de sortie exacte dès qu'elle sera connue.