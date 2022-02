Total War Warhammer 3 : la qualité à l'opposé des performances, notre test

Enfilez votre armure, vos bottes et parez vous de votre foi la plus absolue, les démons du Chaos débarquent dans Total War Warhammer 3. L'ultime volet de la licence de Creative Assembly approfondit une nouvelle fois un univers et un gameplay richissimes, malgré des performances au rabais.

Sommaire Test

Trailer

Factions

Gameplay

Précommande

[Mis à jour le 18 février 2021 à 14h50] Attendu depuis maintenant plus de quatre ans, Total War Warhammer 3 nous a enfin ouvert les pages de son vieux grimoire. Le petit protégé de Creative Assembly et Sega nous propose une nouvelle fois une recette maîtrisée, entièrement focalisée sur les plus grands antagonistes de l'univers prolifique de Warhammer Fantasy. Les démons ont l'appétit vorace, et ne feront qu'une bouchée de votre âme dans cet ultime volet d'une trilogie à la hauteur de ses prédécesseurs. Seul point négatif, son optimisation sur PC qui fait déjà grincer les dents. Notre test et toutes les informations nécessaires, un peu plus bas dans cet article.

Vous êtes seul(e) dans votre tente au milieu de la toundra, le vent glacial en fait claquer les parois de tissu tandis qu'un petit braséro vous procure un peu de chaleur. Outre le bruit de la bise et le crépitement des flammes, il vous semble entendre un bruit. Un murmure, non, des voix ? Vous n'êtes pas seul dans l'immensité des steppes de Kislev, les quatre Dieux du Chaos ont fixé leurs regards sur vous, patientant avec délectation que leur corruption torture vos chairs et votre esprit... Enfin bref, c'est bien sur ces notes légères que compte vous emmener Total War Warhammer 3. Le troisième et dernier volet de la trilogie de jeux de stratégie de Creative Assembly et Sega approfondit un peu plus l'univers prolifique de Warhammer Fantasy, en se concentrant sur ses antagonistes principaux. Le bien contre mal, le Chaos contre l'Ordre, un scénario qui nous emmène dans les confins du réel et qui nous propose de découvrir de nouvelles contrées, plus sombres et plus sinistres. Et quel plaisir.

Un plaisir pour un fan de Warhammer qui peut enfin apprécier la mise en forme et l'enrichissement tant sur le plan physique que littéraire des factions du Chaos. Ces entités démoniaques qui ravagent périodiquement le monde médiévo-fantastique de Warhammer et qu'il nous tardait de découvrir en détail, après la timide apparition d'Archéon et de ses compères dans Total War Warhammer premier du nom. Car c'est bien là où réside la force de Total War Warhammer 3 : il y a des méchants, très moches et très très méchants, et des gentils, très beaux et très très gentils, qui se combattent à travers des campagnes diablement bien scénarisées et dont les enjeux nous prennent au corps. Car Creative Assembly a poussé un peu plus loin le bouchon de la narration, multipliant les cinématiques, les dialogues, les batailles scénarisées, pour que l'on se sente un peu moins seul sur ce grand jeu de plateau qu'est Total War. De ce côté là chapeau.

En terme de gameplay, la recette est maîtrisée et perfectionnée par le studio britannique. On retrouve les mêmes mécaniques que dans les précédents opus, avec de nouvelles factions bien entendu. Sur la carte de campagne, on peut observer une diplomatie plus complète nous offrant de nouvelles façons d'interagir avec ses alliés et ses ennemis, et nous permettant ENFIN de comprendre le prix de certains traités (la confédération est effectivement très chère). Au niveau des combats, la refonte du système de bataille de siège nous offre des combats immersifs, dans lesquels l'IA se dépatouille plutôt bien. Le joueur et l'IA ont la possibilité de construire des palissades et des tours, offrant plus de dynamisme à des assauts de remparts jusqu'alors assez ridiculement mauvais. Les cartes sont différentes les unes des autres, les décors immersifs, les animations de combat réalistes... En bref, le monde de Warhammer Fantasy est plus vivant que jamais. De quoi nous faire attendre avec impatience l'intégration des contenus des deux premiers Total War Warhammer dans ce troisième épisode.

Parlons maintenant de ses défauts, car il y en a un majeur. Son optimisation est absolument catastrophique. Un fait relativement commun pour un nouveau jeu Total War Warhammer et que l'on attendait au vu des performances observées dans les séquences de gameplay de promotion, mais qui plombe tout de même son gameplay au point de le rendre presque désagréable. Cancre du jeu, la carte de campagne qui avale les FPS comme les soldats des armées défaites. Impossible de dépasser les 30 FPS par endroit (Kislev) tandis que les performances en bataille restent médiocres, le tout en medium sur un PC haut de gamme et en 1440p. Des problèmes que soulèvent déjà la communauté des joueurs, et qui handicapent les notes Steam d'un jeu qui devrait rafler tous les prix. J'insiste, l'optimisation du jeu est catastrophique, et Creative Assembly se doit de travailler sur le sujet, car il est inadmissible que seules les plus hautes configurations puissent accrocher les 60 images par seconde, surtout par les temps de pénuries qui courent. On garde un œil attentif sur les prochaines mises à jour car il serait dommage qu'un jeu de cette qualité soit autant pénalisé par des aspects techniques.

Comme le veulent les adages typiques du monde de Warhammer : du sang pour le Dieu du sang, des crânes pour le trône des crânes. Pour décrire l'univers de Warhammer Fantasy, il faudrait des heures, mais pour faire plus court, on pourrait parler d'une version héroic-fantasy de nos empires médiévaux, avec un petit côté Seigneur des Anneaux sous stéroïdes. Tout y est plus grand, plus fort, plus gentil, plus méchant bref, Warhammer Fantasy c'est un monde où l'espérance de vie du commun des mortels ne dépasse probablement pas les 30 ans. C'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons que cet univers fascine, et ce depuis 1983.

Après un premier opus consacré aux factions du vieux monde, avec le très populaire Empire des Hommes notamment (et son petit frère Bretonnia, inspiré du Royaume de France - cocorico !) et un second titre plutôt consacré aux empires des Elfes, des Hommes-rats et des Hommes-lézards, Total War Warhammer 3 s'axe quant à lui autour des antagonistes principaux du monde de Warhammer : Les Démons du Chaos. Répartis en quatre factions, ces horreurs venues d'un univers parallèle pénètrent régulièrement le monde des mortels afin de le réduire en cendres. Les joueurs pourront donc contrôler les quatre factions du Chaos : les violentes armées de Khorne menées par Skarbrand, les adeptes de la magie de Tzeentch, les résilients démons de Nurgle et les démons de Slaanesh aux goûts assez...particuliers.

Les armées de Khorne © Creative Assembly

Toute histoire de fantaisie qui se respecte a aussi besoin de ses héros, et Total War Warhammer 3 semble mettre la barre assez haut, en introduisant au lancement deux factions qui avaient jusqu'alors été absentes des deux premiers jeux. Kislev (les russes de Warhammer) mené par la tsarina Katarina la Reine des Glaces et Kostaltyn, et Cathay (inspiré des grands empires chinois) deux nations en première ligne lors des invasions du Chaos. De quoi ravir les fans de Warhammer Fantasy qui voient prendre vie deux factions à la fois extrêmement populaires et très mystérieuses. On retrouve aussi une septième faction qui sera le bonus de précommande traditionnel de Total War Warhammer 3 : le Royaume des Ogres. Déjà introduits comme mercenaires dans Total War Warhammer 2, ces brutes sanguinaires à la faim insatiables se placent à mi-chemin entre le bien et le mal. Ces géants peuvent tenir les armées des dieux du chaos en respect mais aussi transformer n'importe quel homme, nain ou elfe en casse-croûte. Enfin, la huitième et dernière faction de ce Total War Warhammer 3 ne sera nulle autre que le Chaos Unifié. Cette faction rassemble les quatre Dieux du Chaos sous une même bannière, derrière un Prince-Démon qui sera pour la première fois dans un Total War entièrement personnalisable. Vous pourrez choisir ses attributs pour modifier ses caractéristique mais aussi son apparence :

Afin de faire patienter les joueurs avant une date de sortie officielle, Creative Assembly a déjà publié un extrait de gameplay de son prochain titre. Outre la révélation des nouvelles unités des armées de Kislev et de Khorne, on a pu y voir un tout nouveau mode de jeu : les batailles de survie. Des batailles en plusieurs étapes où les forces du Bien doivent résister aux assauts des armées démoniaques afin de triompher, introduisant un système de construction de fortifications, de recrutement de renforts et d'amélioration de troupes en temps-réel. Un aspect très proche des jeux de stratégie traditionnels qui pourra ravir les fans du genre. Côté magie, c'est la glace qui rejoint les différents vents de magie, avec de nouveaux sorts et buffs. Et en allant plus dans les détails, on a pu constater l'apparition d'un nouveau statut en combat réservé aux héros, le statut "Blessé" qui réduit leurs performances en combat. Un rééquilibrage des héros relativement bienvenu étant donné qu'ils pouvaient bien trop souvent remporter seuls une bataille. On sait aussi que Total War Warhammer 3 regroupera les contenus des deux jeux précédents. Pour rappel, ce genre d'intégration avait déjà été réalisée quelques mois après la sortie de Total War Warhammer 2, avec l'introduction de la campagne des Empires Mortels. Une intégration similaire devrait avoir lieu dans Total War Warhammer 3.

Le système de siège sera aussi assez différent de celui de Total War Warhammer 1 et 2. Longtemps critiquées pour leurs faiblesses, leur manque de saveur et d'équilibrage, ces batailles en ville vont être grandement améliorées dans Total War Warhammer 3. Les équipes de Creative Assembly le disent elles-mêmes : elles ont introduit plus de variété dans les différents champ de bataille en ville. Les capitales des nations sont représentées, ainsi que quelques villes majeures, et toutes les cartes seront plus grandes et complexes que dans les opus précédents. Les joueurs auront aussi la possibilité de renforcer les défenses dans les rues grâce au nouveau système de ravitaillement, en construisant des tour de garde, des pièges et des barricades.

Total War Warhammer 3 : Edition limitée PS4 Cdiscount 50,99 € Voir

Amazon 59,99 € 52,49 € Voir

Rakuten 58,38 € Voir

Fnac 59,99 € Voir

Bien entendu, Total War Warhammer 3 est déjà disponible en précommande sur Steam et sur Epic Games, pour la somme de 59,99 euros. On sait d'ores et déjà que le bonus de précommande inclura une autre faction à la sortie du jeu. Concernant son identité, les rumeurs vont bon train, mais si l'on regarde d'un peu plus près, il est fort probable que cette faction soit les Royaumes Ogres. En effet leurs modèles ont été ajoutés en tant que contenu gratuit en marge de la dernière mise à jour de Total War Warhammer 2. Il est possible qu'une version plus complète de cette nation vorace rejoigne les six factions déjà présentes dans ce troisième volet.