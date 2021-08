Valheim : la date de sortie de la mise à jour Hearth and Home dévoilée

Valheim, l'étonnante success-story de 2021 revient sur le devant de la scène avec l'arrivée de la mise à jour Hearth and Home annoncée à la Gamescom. Une raison de plus de se replonger dans ce jeu de survie des plus séduisants.

[Mis à jour le 27 août 2021 à 11h38] Le jeu de survie en monde ouvert du studio suédois Iron Gate continue de tracer sa route. Un succès tonitruant et des critiques très positives mais un jeu qui souffrait grandement de l'absence d'addition de contenu, malgré la transparence louable des équipes d'Iron Gate. On parle ici au passé car le petit studio suédois a annoncé à la Gamescom la sortie de la grosse mise à jour Hearth and Home. Une première étape de la roadmap des mises à jour annoncées validée, qui risque d'apporter un peu de chaleur dans cet univers aussi glacial que fascinant.

La Gamescom 2021 ne s'arrête plus de nous bombarder d'informations. Lors de l'Opening Night Live, on a pu apercevoir un trailer animé de la mise à jour Hearth and Home (traduisez Âtre et Logis). C'est une grande nouvelle pour la communauté des joueurs de Valheim. La très attendue mise à jour a enfin une date de déploiement : le 16 septembre prochain. Une mise à jour qui devrait approfondir l'aspect construction de base du jeu, ajoutant notamment de nouvelles recettes de cuisine, de nouveaux matériaux, un nouveau système d'agriculture et de nouveaux objets à construire. De quoi se replonger dans cet excellent survival pour pousser un peu plus la customisation de son bien-aimé foyer.

L'attente de cette mise à jour a surtout marqué par une chose, une chose que l'on ne peut pas retirer aux équipes d'Iron Gate : leur capacité à communiquer ouvertement sur l'état d'avancement des futures mises à jour du jeu. Une honnêteté bien accueillie par ses nombreux fans, malgré des délais de plus parfois assez longs. Il faut dire que personne n'aurait pu prévoir un tel succès pour ce petit jeu de survie indépendant, qui s'est quasiment hissé au niveau du géant Minecraft en termes de popularité. Un si grand et soudain afflux de joueurs a entraîné des difficulté pour la petite équipe de développement, qui s'est concentrée sur la résolution de certains bugs et problèmes, plutôt que sur l'addition de nouveau contenu. Un choix tout à fait compréhensible, permettant de rendre plus stable une expérience de jeu déjà relativement complète.

C'est pourquoi, comme mentionné plus haut, l'équipe d'Iron Gate a retiré de son site la feuille de route de développement de son jeu, en sachant pertinemment qu'elle ne pourrait pas respecter l'objectif de quatre gros ajouts de contenu d'ici à la fin de l'année 2021. Et la première étape de feu cette feuille de route était la mise à jour "Hearth & Home". Et elle est bien en route ! Elle sera ensuite immédiatement suivie par un patch dédié à l'introduction de contenu dans l'un des nouveaux biomes du jeu : "Mistlands". Valheim a encore de beaux jours devant lui et, d'une certaine manière, repousser les mises à jours permet aussi de les travailler plus en détail. Du contenu de qualité plus tard, plutôt qu'incomplet tout de suite, c'est ce qui semble être le mot d'ordre chez Iron Gate Studio, qui compte republier sa feuille de route modifiée d'ici peu. En attendant, les équipes d'Iron Gate publient tout de même très régulièrement des patchs améliorant grandement l'expérience de jeu et son optimisation.

Valheim est un jeu de survie en monde ouvert où l'on incarne un viking tombé au combat qui rejoint l'un des mondes de l'au-delà de la mythologie nordique : Valheim. Le joueur doit fabriquer des objets pour survivre dans un monde auto-généré et vaincre les ennemis d'Odin qui y sont cachés. Crafting, gestion de ressources, exploration, tout était réuni pour faire de Valheim l'un des succès de l'année 2021. Et c'est plutôt le cas, car ce petit jeu développé à l'origine par une équipe de cinq personnes risque d'atteindre les 8 millions de ventes début juillet. Une belle histoire récompensant un jeu ambitieux et original.

Valheim est aujourd'hui uniquement disponible sur Linux et PC via Steam. Une version en plein travail, qu'Iron Gate a annoncé souhaiter terminer avant une éventuelle exportation sur consoles.