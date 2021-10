Metroid Dread : un jeu à ne surtout pas rater ? Les tests de la presse

Metroid Dread est sorti depuis ce vendredi 8 octobre. Le nouveau chapitre des aventures de Samus Aran sur Nintendo Switch semble avoir convaincu la presse sépcialisée. Il faut dire que l'on attendait une suite à la franchise depuis 19 ans.

[Mis à jour le 08 octobre 2021 à 15h53] Metroid Fusion, 2002. C'est la dernière fois que l'on avait entendu parler des jeux Metroid. La série de jeux d'action-aventure de Nintendo avait à elle seule établi un genre (Metroidvania) dès sa sortie en 1986, se classant très vite comme l'une des plus grosses franchises du jeu vidéo. Seulement, plus aucune nouvelle pendant presque vingt-ans, ça commençait à faire beaucoup, et c'est aussi pour cette raison que les fans attendaient Metroid Dread avec impatience. Ce nouvel opus sur Nintendo Switch nous présente un tout nouveau visage qui semble relativement apprécié par les critiques.

Quand on parcourt les tests des revues spécialisées, Metroid Dread semble faire l'unanimité. Cumulant un score de 88/100 sur Metacritic, cet ultime épisode des aventures de Samus Aran s'impose comme l'un des jeux à ne surtout pas manquer lorsque l'on possède une Nintendo Switch. Qualifié de "retour triomphant de Samus" par IGN Portugal, ou encore "d'un hybride parfait entre le gameplay classique et moderne d'un Metroid" par Checkpoint Gaming, Metroid Dread semble convaincre même les plus fervents fans de la série.

Pour JV.com, qui lui attribue la note de 18/20 : "Metroid Dread est exceptionnel en tout point, se plaçant d'office comme un des meilleurs épisodes d'une série qui ne manque déjà pas de pépites ! En mélangeant les phases d'action et d'infiltration, le jeu développé par Mercury Studios tient constamment le joueur en haleine. Mais au-delà de sa structure et de son aspect exploration, c'est la fluidité de gameplay qui nous a scotché au plafond, avec une Samus plus agile et virevoltante que jamais". Même constat aussi pour IGN, qui lui attribue aussi la note de 18/20, et qui exulte : "Suite surprise après près de 20 ans de silence, Metroid Dread ressucite ses aspect légendaires d'exploration et de progression du genre et les fusionne avec des séquences de combat excellentes ainsi que quelques uns des meilleurs combats de boss jamais créés."

Seul reproche fait au jeu, son manque parfois troublant d'initiative. C'est Destructoid qui résume le mieux cet aspect du gameplay avec cette métaphore très baseball : "Metroid Dread ne frappe pas de grands coups, mais fait très rarement de fausse balle". La rédaction de Gamekult est elle aussi de cet avis, en insistant aussi sur la faible durée de vie du jeu et en lui attribuant la note de 14/20 : "Pas facile de revenir sur le terrain du Metroidvania, même quand on lui a donné son nom et une bonne partie de son ADN. A l'heure du largage, Metroid Dread n'est ni le plus beau, ni le plus inspiré de sa caste, mais il a pour lui l'assurance des vieux briscards, ce qui suffira à embarquer une nouvelle fois dans la capsule de Samus pour quelques heures en territoire hostile."

Sans transcender les codes du genre, cette nouvelle sortie propose un cocktail efficace, une partition maîtrisée qui sonne doux à l'oreille et qui bénéficie de l'intégration de nouveaux éléments de gameplay et de la puissance de la Nintendo Switch. Malgré ses quelques points négatifs, Metroid Dread semble s'imposer comme un incontournable sur Nintendo Switch, que l'on soit féru de la série ou totalement néophyte.

Metroid Dread est d'ores et déjà disponible chez les revendeurs. Il s'agit d'une exclusivité Nintendo Switch, qu'il sera tout à fait possible d'apprécier en version dockée, et en mouvement.

C'est à la Gamescom qu'on a pu apercevoir pour la première fois ces quelques images de Metroid Dread. A travers ce trailer de 2 minutes, on a pu découvrir l'un des antagonistes de ce nouvel opus, Chozo, qui sera sans aucun doute un adversaire redoutable. Côté intrigue, il va falloir se plonger dans le jeu pour en savoir plus, et profiter par la même occasion de l'arsenal étendu mis à la disposition de Samus. Fusées glaçantes, grappin, missiles à tête chercheuse, tout a été fait pour donner les moyens à Samus de survivre à l'univers terrifiant de la planète ZDR, car malheureusement, cette aventure ne risque pas d'être une promenade de santé. En revanche il semblerait qu'elle s'annonce extrêmement musclée pour les joueurs.

Fidèle à sa lignée, Metroid Dread est la suite des aventures de Samus Aran dans la série Metroid. Il s'agit de jeux de type exploration-plateforme en 2D vue de côté. Dans ce dernier opus, la fameuse chasseuse de prime poursuit sa lutte contre les parasites X, une quête qui l'amène sur la planète ZDR en quête d'une équipe de robots E.M.M.I. disparus. Pour les joueurs plus vétérans de la franchise, ce scénario rappellera forcément quelque chose. Metroid Dread se place comme la suite directe de Metroid Fusion, qui était sorti sur Gameboy Advance en 2002, et qui avait vu Samus triompher de son double maléfique, le SA-X. Pour les autres joueurs, à la mémoire plus courte ou tout simplement étrangers à la série Metroid, pas de panique. Si l'on en croit les dires de l'équipe de développement sur le site officiel de Nintendo, Metroid Dread peut tout à fait être une très bonne porte d'entrée dans cet univers : "Sachez qu'il n'est pas nécessaire de connaître les tenants et aboutissants de la série pour comprendre cette histoire, et n'ayez donc aucune crainte d'en faire votre tout premier jeu Metroid".

Bien que relativement complexe, ce jeu est destiné à un public très vaste. Il reprend les codes des jeux Metroidvania, tout en introduisant une liberté relative d'exploration et certaines nouvelles mécaniques de jeu. La bonne nouvelle c'est qu'il est jouable à 60 images par seconde sur console dockée et non dockée, prenant avantage au maximum de la portabilité de la Nintendo Switch. Concernant sa date de sortie, Metroid Dread est disponible depuis le 8 octobre dernier, ce qui a de quoi égayer nos premiers jours d'automne. Il s'agit bien entendu d'une exclusivité Nintendo Switch.