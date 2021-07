Rainbow Six Extraction : la date de sortie repoussée, toutes les infos

La série de Tom Clancy, Rainbow Six revient avec un titre tourné autour du jeu en coopération. Malheureusement pour les fans de ce FPS musclé, Rainbow Six Extraction a vu sa date de sortie repoussée jusqu'en janvier 2022.

[Mis à jour le 19 juillet 2021 à 15h37] Après le succès de Rainbow Six Siege, le FPS tactique et musclé d'Ubisoft, on se doutait que la franchise allait assez vite recevoir une suite. C'est d'ailleurs lors de l'E3 2019 que l'éditeur français allait annoncer le prochain épisode de la série, avec un jeu initialement appelé Rainbow Six : Quarantine. C'est deux années plus tard, lors de la conférence Ubisoft Forward de l'E3 2021 que ce jeu est réapparu sous un autre nom, Rainbow Six : Extraction. Avec un trailer et une présentation de gameplay complète, Ubisoft a réussi à attirer l'attention des nombreux fans du genre mais aussi de nombreux néophytes. En effet, malgré le fait qu'il reste un jeu de tir, Rainbow Six : Extraction présente de nombreuses spécificités qui le différencient grandement de son prédécesseur Siege.

Vous l'avez probablement deviné, Rainbow Six : Extraction s'éloigne beaucoup de Rainbow Six : Siege, troquant les terroristes pour un antagoniste venu d'une autre planète. Ces extraterrestres, nommés Archéens sont des parasites qui menacent la planète Terre, et qui seront divisés en plusieurs types d'ennemis différents. Quant au joueur, il incarnera l'un des dix-huit agents Rainbow Six d'élite, et pourra faire équipe avec deux autres joueurs afin de venir à bout de missions extrêmement dangereuses, dans des zones contaminées par les Archéens. Il s'agit d'une expérience focalisée sur le jeu en coopération, ce qui tranche grandement avec le côté JcJ (joueur contre joueur) compétitif de Siege, mais permet aussi à la licence de se renouveler en profondeur et d'élargir son audience.

Le joueur est amené à progresser à travers différents niveaux, générés aléatoirement, de zone sûre en zone sûre, et à effectuer des tâches de plus en plus difficiles, elles aussi aléatoires. Bien qu'un mode solo soit disponible, c'est bien en coopération que l'expérience sera la plus complète. Chaque joueur incarne un opérateur de Rainbow Six, qui dispose d'une arme et d'un gadget propre et dont certains seront familiers aux joueurs de Rainbow Six : Siege. Dans ces niveaux, de nombreux Archéens rôdent, se divisant en une dizaine de créatures aux caractéristiques particulières. En ce qui concerne le gameplay, on s'éloigne d'un shooter-zombie traditionnel puisqu'il ne s'agit pas réellement de foncer dans le tas et d'entasser les victimes, mais plutôt de progresser tactiquement dans un environnement de plus en plus dangereux. Une fois vos objectifs remplis, vous aurez la possibilité de quitter le niveau ou de poursuivre votre exploration, au risque de tomber sur plus fort que vous. Si jamais l'un de vos opérateurs est tué en action, il sera catégorisé comme disparu et ne sera pas immédiatement rejouable. Seule petite déception, le moteur graphique du jeu semble un peu daté (il est basé sur celui de Rainbow Six Siege, sorti en 2015), ce qui est d'un autre côté assez positif puisque cela permet à de nombreux joueurs de profiter d'une expérience fluide, peu importe la plateforme de jeu.

On l'attendait à la rentrée 2021, c'est finalement en janvier 2022 que nous pourrons pénétrer dans les zones de quarantaine de Rainbow Six Extraction. Ubisoft l'a confirmé récemment, le développement du titre a trop souffert des conditions sanitaires et un report de la date de sortie a été nécessaire "afin d'amener ce jeu à la vie de la manière qu'il mérite." Il faudra donc prendre un peu plus son mal en patience, mais toujours en citant les équipes d'Ubisoft : "Nous sommes confiants que [ce retard] permettra d'assurer que Rainbow Six Extraction soit l'expérience immersive, coopérative et excitante que nous nous sommes engagés à créer et à laquelle vous espérez jouer." Ce délai n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout si l'on se rappelle du traumatisme de l'expérience Cyberpunk 2077.

ll reste tout de même quelques bonnes nouvelles, surtout pour les détenteurs de consoles "last-gen" ; le jeu sortira sur Playstation 4 et Xbox One, en même temps que sur Playstation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs PC ne sont pas en reste, puisqu'il sera dès son lancement disponible sur Epic Games et Ubisoft Connect. Une sortie sur Stadia, le service de streaming de jeux de Google est aussi prévue. Pour les plus impatients, le jeu est déjà disponible en précommande, Ubisoft nous propose une version standard et une version deluxe, qui contiennent chacune des bonus cosmétiques différents, et des boosts d'expérience pour la version deluxe.