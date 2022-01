Rainbow Six Extraction : un pari qui paye pour Ubisoft ? Notre test

Plus de six ans après la sortie de Rainbow Six Siege, Ubisoft replonge dans la franchise avec Rainbow Six Extraction. Une nouvelle sortie qui prend ses distances avec l'excellent FPS tactique, pour le meilleur et pour le pire.

[Mis à jour le 20 janvier 2021 à 12h19] Revenons tranquillement six ans en arrière. Ubisoft nous dévoilait alors Rainbow Six : Siege, un FPS tactique basé sur un mode Joueur contre Joueur (JcJ) musclé qui s'est rapidement imposé comme un îlot solitaire et pertinent dans l'immense mer des jeux de tir à la première personne. Sans révolutionner le genre, cette sortie a marqué les esprits, réussissant à se forger une communauté solide de joueurs dévoués qui continue à faire vivre le jeu encore aujourd'hui. Etant donné ce succès indéniable, rien de moins étonnant qu'Ubisoft décide d'en développer une suite. C'est ainsi qu'est né Rainbow Six : Extraction, après plusieurs années d'un développement pénalisé par la crise du coronavirus. Seulement, Rainbow Six : Extraction a pris un virage pour le moins inattendu, bouleversant totalement la formule établie par son prédécesseur pour proposer une expérience aussi nouvelle que déroutante. En effet, Extraction est un jeu entièrement JcE (Joueur contre Environnement), un FPS coopératif et tactique qui s'éloigne par la même occasion de ce qui avait fait le succès de son prédécesseur. Un pari risqué pour Ubisoft en des temps ou l'entreprise peine de plus en plus à convaincre les joueurs (et ses actionnaires). Nous avons eu l'occasion de le tester en détail pendant plusieurs heures. Voici notre avis, en bref.

Notre introduction vous a dépeint à peu près le tableau global : Rainbow Six Extraction est une sortie qui ne fait pas grand bruit. Et vous en comprendrez la raison, ce jeu n'est pas réellement la suite du respecté Rainbow Six : Siege. Il est bien trop différent pour avoir suscité l'excitation des nombreux joueurs de son prédécesseur. En effet, dans Rainbow Six : Extraction, vous incarnez des opérateurs, les mêmes qui composent le roster de Rainbow Six Siege, dans des escouades de 1 à 3 joueurs lâchées dans des zones contaminées par un ennemi dangereux et inconnu : les Archéens. Il vous faudra alors accomplir trois tâches à la difficulté croissante, avant de vous extraire pour pouvoir récolter les fruits de votre mission. Un concept qui n'est pas sans rappeler GTFO, voire Left 4 Dead 2 si l'on extrapole un petit peu beaucoup. Extraction propose en effet une expérience de FPS certes, mais garde le gameplay "tactique" qui a fait le succès de Siege. Les mécaniques de tir à travers les murs, de scouting grâce aux différents gadgets et capacités des opérateurs, ou encore de renforcement de barricade sont conservées, ce qui nous donne des sensations très voire trop similaires à celles de Rainbow Six : Siege. Ajoutez à cela que Rainbow Six Extraction est basé sur le même moteur graphique que son prédécesseur (ce qui entraîne par la même occasion des performances sur PC indéniablement bonnes) et vous aurez littéralement l'impression d'être dans le même jeu, si vous ne regardez pas trop ce qu'il se passe autour.

Parce qu'autour, c'est une autre histoire. Cette fois-ci, votre environnement est une zone de quarantaine, et vos ennemis sont des IAs. Oui, le JcJ est totalement absent de Rainbow Six Extraction, une décision qui a de quoi hausser quelques sourcils quand on prend en considération le succès de Rainbow Six Siege, lui-même basé uniquement sur le JcJ. Cela étant dit, la nouvelle expérience que propose Extraction est somme toute assez fun. Les Archéens sont des ennemis coriaces, les niveaux de difficulté (au nombre de quatre) se font sentir et le jeu propose globalement un défi assez conséquent. Malheureusement et comme toujours avec un jeu JcE, les limites de l'intelligence artificielle apparaissent très vite (peu de jeux ont avancé de ce côté là depuis Left 4 Dead, à vrai dire). Autre limite assez déplorable du jeu, le nombre de joueurs. Limiter à trois le nombre de participants dans un jeu en coopération est une grave erreur. On peut s'amuser à trois, certes, mais on regrettera toujours de ne pas avoir l'opportunité de découvrir ce que cela donnerait à quatre ou à cinq.

La progression en jeu est relativement gratifiante, sans trop pousser l'aspect "grind" si commun aux récents titres d'Ubisoft. Réussir des missions vous rapporte de l'expérience globale et de l'expérience de personnage, la première permettant de débloquer d'autres missions et lieux d'action et la seconde offrant à votre opérateurs de nouvelles armes, améliorant ses statistiques et ses compétences. On pourrait presque dire que la progression est un poil trop rapide, le niveau 10 étant le niveau maximum à atteindre pour vos opérateurs (Comptez 6 ou 7 missions de difficulté 3 pour atteindre le niveau 10). De quoi se poser de vraies questions sur la pérennité du jeu. Car il est vrai que le contenu pur et dur dans Extraction est limité. Comptez dix-huit opérateurs, 4 cartes ou "biomes", une petite dizaine de types d'Archéens et une quinzaine de gadgets. Il est vrai que la génération procédurale de carte propose des défis assez variés avec un terrain et des objectifs aléatoires, mais ces derniers sont eux aussi limités en nombre.

Encore une fois, Rainbow Six Extraction est amusant (surtout avec des amis), propose de vrais challenges et une expérience somme toute assez unique. On y passe du bon temps comme on pourrait passer du bon temps sur Back 4 Blood, surtout quand on considère l'immense travail qui a été fait pour rendre l'environnement contaminé si vivant, organique et immersif. Mais le jeu est limité, limité par son contenu, son moteur graphique et son aspect répétitif. Il est aussi et surtout à la fois trop similaire à Rainbow Six Siege dans sa forme pour être considéré comme une nouveauté, et trop différent pour plaire aux vétérans de la franchise. On pourrait en fin de compte considérer Rainbow Six Extraction plus comme un DLC de Rainbow Six Siege extrêmement bien ficelé que comme sa suite.

Note : Ubisoft vous donne l'opportunité de faire tester le jeu à vos amis, gratuitement et pendant quatorze jours. Une excellente occasion de vous faire votre propre avis. Renseignez-vous ici.

Rainbow Six Extraction est une expérience focalisée sur le jeu en coopération, ce qui tranche grandement avec le côté JcJ (joueur contre joueur) compétitif de Siege, mais permet aussi à la licence de se renouveler en profondeur et d'élargir son audience. Le joueur y incarne l'un des dix-huit opérateurs issus des licences Tom Clancy, chacun possédant des capacités, des options de personnalisation et un style de jeu uniques. Le jeu est jouable de 1 à 3 joueurs, qui seront contraints à travailler ensemble afin d'accomplir divers objectifs dans des zones infestées d'Archéens, à San Francisco, New York, au Nouveau Mexique et en Alaska. Ces quatre régions contiennent 12 environnements différents, qu'Ubisoft décrit comme : "au moins trois fois plus grands que la plupart des cartes de Rainbow Six Siege.". 13 types de mission attendent les joueurs (et un mode classé !) et chaque partie comprendra des variables (génération de la carte, modificateurs, objectifs, ennemis...) qui renforceront grandement la rejouabilité du jeu. Ubisoft fait aussi mention de l'arsenal étendu de son jeu, avec près de 25 gadgets et 65 armes personnalisées, qui permettront de venir à bout des treize archétypes d'ennemis et de leurs mutations aléatoires.

La progression est un élément clé du jeu, avec un système d'expérience qui permet à la fois d'améliorer l'équipement et les compétences d'un opérateur, et de débloquer du contenu permanent (cartes, gadgets, opérateurs, skins) tout en accédant à de nouveaux niveaux de difficulté (Ubisoft en a annoncé quatre). Trois DLC gratuits seront aussi proposés après le lancement du jeu, et tous les joueurs possédant à la fois Rainbow Six Siege et Rainbow Six Extraction débloqueront instantanément les dix-huit opérateurs du jeu.

Le joueur est amené à progresser à travers différents niveaux, générés aléatoirement, de zone sûre en zone sûre, et à effectuer des tâches de plus en plus difficiles, elles aussi aléatoires. Bien qu'un mode solo soit disponible, c'est bien en coopération que l'expérience sera la plus complète. Dans ces niveaux, de nombreux Archéens rôdent, se divisant en treize archétypes de créatures aux caractéristiques particulières. En ce qui concerne le gameplay, on s'éloigne d'un shooter-zombie traditionnel puisqu'il ne s'agit pas réellement de foncer dans le tas et d'entasser les victimes, mais plutôt de progresser tactiquement dans un environnement de plus en plus dangereux. Une fois vos objectifs remplis, vous aurez la possibilité de quitter le niveau ou de poursuivre votre exploration, au risque de tomber sur plus fort que vous. Si jamais l'un de vos opérateurs est tué en action, il sera catégorisé comme disparu et ne sera pas immédiatement rejouable. Seule petite déception, le moteur graphique du jeu semble un peu daté (il est basé sur celui de Rainbow Six Siege, sorti en 2015), ce qui est d'un autre côté assez positif puisque cela permet à de nombreux joueurs de profiter d'une expérience fluide, peu importe la plateforme de jeu.

On l'attendait à la rentrée 2021, c'est finalement le 20 janvier 2022 que nous pourrons pénétrer dans les zones de quarantaine de Rainbow Six Extraction. Ubisoft l'a confirmé récemment, le développement du titre a trop souffert des conditions sanitaires et un report de la date de sortie a été nécessaire "afin d'amener ce jeu à la vie de la manière qu'il mérite." Il faudra donc prendre un peu plus son mal en patience, mais toujours en citant les équipes d'Ubisoft : "Nous sommes confiants que [ce retard] permettra d'assurer que Rainbow Six Extraction soit l'expérience immersive, coopérative et excitante que nous nous sommes engagés à créer et à laquelle vous espérez jouer." Ce délai n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout si l'on se rappelle du traumatisme de l'expérience Cyberpunk 2077.

ll reste tout de même quelques bonnes nouvelles, surtout pour les détenteurs de consoles "last-gen" ; le jeu sortira sur Playstation 4 et Xbox One, en même temps que sur Playstation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs PC ne sont pas en reste, puisqu'il sera dès son lancement disponible sur Epic Games et Ubisoft Connect. Une sortie sur Stadia, le service de streaming de jeux de Google est aussi prévue. Pour les plus impatients, le jeu est déjà disponible en précommande, Ubisoft nous propose une version standard et une version deluxe, qui contiennent chacune des bonus cosmétiques différents, et des boosts d'expérience pour la version deluxe.