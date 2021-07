Deathloop : gameplay, date de sortie... Toutes les infos sur l'exclu PS5

Annoncé il y a presque deux ans, Deathloop commence à pointer le bout de son nez, avec une apparition dans un récent State of Play de Sony. On fait le point sur le très attendu titre d'Arkane avant sa sortie à la rentrée 2021.

[Mis à jour le 12 juillet 2021 à 14h07] Deathloop est une sortie très attendue, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, il s'agit d'un jeu Arkane Studios. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, c'est un studio de développement maintes fois acclamé par le passé, à l'origine de titres comme les Dishonored, ou encore plus récemment l'excellent survival-horror Prey. Deuxièmement, il a souffert de nombreux reports, une information qui ne devrait pas surprendre étant donné l'impact de la crise sanitaire sur les studios de développement et les sorties de jeux vidéo, mais qui a tout de même pu créer une certaine frustration chez bon de nombreux fans. Enfin le jeu sortira sur PC et sur Playstation 5 uniquement, une exclusivité temporaire qui a de quoi renforcer le statut de leader du marché "next-gen" de la console Sony

Encore une fois, Arkane Studios nous produit un titre au scénario original. Dans Deathloop, le joueur incarne Colt, un assassin professionnel prisonnier de la mystérieuse Île de Blackreef. Petit twist, Colt est aussi enfermé dans une boucle temporelle, qui l'oblige à recommencer les mêmes actions chaque jour, alors qu'il est traqué par les résidents de l'Île. Sa mission : parvenir à tuer huit cibles clés, les Visionnaires, en une seule et même journée, tout en échappant à la redoutable Julianna, une autre assassin engagée pour l'éliminer. Cette boucle temporelle constitue l'élément central du jeu, puisque vous serez amené à découvrir puis répéter certaines tâches afin d'en apprendre plus sur la localisation de vos cibles, et de pouvoir les éliminer en une seule journée. Le temps ne s'écoule qu'entre les différentes missions, et le joueur dispose de quatre missions avant d'être forcé à recommencer une journée certes infernale, mais qu'il connaîtra mieux.

Récemment Deathloop est apparu dans un State of Play. Cette diffusion organisée par Sony nous a proposé une séquence non coupée de gameplay, et un aperçu plus détaillé de son histoire. Notre avis ? Deathloop a énormément de potentiel. Il propose un concept original et un univers unique, un poil loufoque, sur fond de jazz et de dialogues pleins d'esprit. Pendant ces neuf minutes, Arkane Studios nous a présenté un des niveaux de son jeu, où Colt joue des coudes avant de tenter d'assassiner Alexis "Le Loup" Dorsey, l'un des Visionnaires. On retrouve énormément de similitudes avec Dishonored dans son gameplay infiltration/slasher, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Arkane a l'habitude de proposer des jeux foncièrement amusants et gratifiants, avec une réelle courbe de progression, et le fait que Deathloop reste dans les pas de ses prédécesseurs est, selon nous, un très gros avantage.

Durant ces différentes séquences de combat et d'infiltration, on a pu apprendre plusieurs choses. Le jeu bénéficie d'une grande variété d'armes et de compétences, deux/ éléments essentiels pour rendre un FPS dynamique, et vous pourrez en sauvegarder certaines d'une boucle temporelle à l'autre grâce à la "monnaie" du jeu, le résidium. Autre chose à noter, mourir dans Deathloop vous fera recommencer la même journée, encore et encore, sauf si vous trouvez le pouvoir "Reprise" qui vous offre deux vies avant l'inévitable recommencement. Et la tâche n'est pas rendue plus facile par les invasions de Julianna, qui peut être jouée par une IA ou un autre joueur. Votre Némésis devient alors une petite épée de Damoclès qui vous fera réfléchir à deux fois avant de tout dynamiter sur votre passage, un concept immersif, original et bienvenu.

Côté gameplay, on retrouve certains éléments qui pourront fortement rappeler Dishonored. Fidèle à son aîné, Deathloop est un jeu semi-ouvert, de type "bac à sable". C'est à dire que vous pourrez utiliser tout un arsenal de compétences, d'armes et de tactiques pour arriver à vos fins. L'infiltration tout comme le combat sont deux options parfaitement viables. Autre petit clin d'œil aux jeux Dishonored, votre personnage aura à sa disposition différents pouvoirs, que lui confèrent des artefacts. On peut notamment relever le retour de la téléportation si chère à Corvo dans les titres Dishonored. La touche artistique de Deathloop s'éloigne de l'univers bande-dessinée / steampunk de ses prédécesseurs, afin de nous plonger dans un monde grandement inspiré par les années 60. Lumières, voitures, vêtements, tout y est pour faire de Blackreef un univers énigmatique, non sans rappeler certains James Bond. Le jeu intégrera aussi un aspect multijoueur, permettant à ceux qui le souhaitent d'incarner Julianna dans les parties d'autres joueurs. Une fonctionnalité qui sera bien entendu entièrement optionnelle.

Si Deathloop sort sur PS5 et PC, rien n'est encore annoncé pour les Xbox Series X|S. Le statut d'exclusivité Sony du prochain jeu d'Arkane ne faisait aucun doute, seulement on sait aussi que ce statut est qualifié de "temporaire". A la toute fin de la présentation de gameplay de Deathloop dans le dernier State of Play de Sony, on peut lire : "Également disponible sur PC. Ne sortira pas sur d'autres consoles avant au moins le 14/09/2022." Cette exclusivité devrait au minimum durer un an, et il est donc probable que Deathloop arrive sur Xbox fin 2022. Nous n'avons pas encore d'information sur une éventuelle sortie dans le Xbox Game Pass.

Deathloop PS5 Cdiscount 58,39 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Deathloop a désormais une date de sortie officielle, annoncée lors de son report en avril dernier. Il est prévu pour le 14 septembre prochain, et sortira sur PC et sur Playstation 5 uniquement. Il pourra exploiter toutes les fonctionnalités de la console, comme son SSD et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense. Pour les détenteurs des consoles Xbox, pas de panique puisque cette exclusivité Playstation n'est que temporaire et devrait durer environ un an. Par ailleurs, le jeu est déjà disponible en précommande, avec des bonus cosmétiques à l'achat.