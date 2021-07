EA Play Live : les conférences sur FIFA 22, Battlefield 2042 et Apex en direct

Le mois de juillet arrive tranquillement à sa fin et avec lui approchent les plus grosses conférences de l'EA Play Live édition 2021. Au menu beaucoup d'informations sur les plus grosses sorties de l'année, Battlefield 2042, Apex Legends saison 10 et FIFA 22.

[Mis à jour le 20 juillet 2021 à 15h59] Il y a quelques semaines se déroulait l'E3. La vitrine mondiale du jeu vidéo a pu se dérouler sans accroc dans une version totalement à distance et nous a proposé son habituel lot d'annonces, de séquences de gameplay et autres surprises. Seulement, depuis quelques années, EA a décidé de faire cavalier seul, et d'organiser son propre évènement, généralement quelques semaines après l'E3. Cette année, nous savions que l'EA Play Live devait se dérouler le jeudi 22 juillet. Mais EA a décidé de préparer son évènement principal en organisant quatre conférences plus spécialisées qui ont eu lieu tout au long du mois avant la conférence centrale du 22 juillet. Les trois premières sont passées, et il reste au menu de nombreuses annonces sur FIFA 22, Battlefield 2042 et Apex Legends.

Le 20 juin à 19h, aura lieu la première révélation de gameplay du très attendu FIFA 22. Le titre devrait nous montrer plus en détails l'ensemble de ses fonctionnalités sur "next-gen". Et il est vrai que ce jeu est attendu au tournant, tant pour ses nombreuses nouveautés, que leur absence sur PS4, Xbox One et PC. Il s'agira pour EA de justifier un tel choix, à l'heure où la majorité des joueurs console sont toujours sur l'ancienne génération. Vous pourrez visionner le live en direct ici :

Point culminant des festivités, l'EA Play Live aura lieu le 22 juillet. Nous pourrons le retrouver à 19h devant nos écrans, afin d'assister à quarante minutes de révélations et d'annonces autour des plus gros titres de l'éditeur américain. On devrait y retrouver les premières images de gameplay du mystérieux Lost in Random, un trailer sur la saison 10 d'Apex Legends, et beaucoup d'autres choses. Mais la star de l'EA Play Live c'est bien Battlefield 2042, le très attendu sixième volet de la franchise, qui devrait y être présenté plus en détails avec de grosses annonces concernant sa bêta et ses modes de jeu notamment. Vous pourrez visionner le live en direct juste ici :