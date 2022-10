God of War Ragnarok : le jeu fuite avant sa sortie, les développeurs en colère

Probablement la sortie Playstation la plus attendue de l'année, God of War : Ragnarök souffre de sa popularité. Le jeu est en train de fuiter sur le web au grand dam de ses développeurs.

[Mis à jour le 31 octobre 2022 à 12h44] Si vous attendez la sortie de God of War : Ragnarök avec impatience, gare à vous si vous traînez sur Twitter, Reddit et autres réseaux sociaux. Ces dernières heures, les employés de Santa Monica Studio ont été horrifiés de découvrir des séquences entières de leur jeu sur la toile, spoilant différents éléments clés de l'intrigue. Des fuites que l'on doit à certains revendeurs malhonnêtes et qui font le malheur de certains développeurs. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à communiquer leur frustration sur les réseaux sociaux.

C'est avec horreur que les employés de Sony Santa Monica ont découvert récemment des images et séquences de God of War : Ragnarök en ligne en ce début de semaine. Prévu pour le 09 novembre prochain, le jeu a malheureusement fait l'objet de ventes peu scrupuleuses de la part de revendeurs et distributeurs malhonnêtes. Résultat, les spoilers sont nombreux sur le web, éventant de nombreux éléments clés de l'intrigue et gâchant pour la plupart le plaisir des fans. Mais ce qui frappe le plus dans cet affaire c'est bien la détresse des développeurs de Santa Monica, qui voient le fruit de leur travail bradé sans vergogne sur la place publique. Cory Balrog, le développeur créatif du studio, s'est d'ailleurs exprimé sur la situation, ne dissimulant pas son dégoût :

"Un détaillant qui vend God of War Ragnarok près de deux semaines avant sa sortie... C'est vraiment décevant... Désolé à tous ceux qui doivent éviter les spoilers et qui souhaitent jouer au jeu. C'est complètement p***** de stupide de devoir faire ça. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on voulait que les choses se passent chez SMS (Sony Santa Monica Studio). Pour être clair, j'exprimais ma frustration dans le premier tweet. Je ne plaide pas du tout pour cette situation. Ce n'est pas l'avenir que je souhaite aux joueurs ou aux développeurs. Je suis plus que frustré. Je me sens mal pour l'équipe. Toute cette épreuve est incroyablement stressante pour nous tous. Nous avons besoin d'une pause pour le bien de notre santé mentale."

Plus que jamais, la question de l'espace occupé par les jeux sur les disques dur est d'actualité. Avec l'arrivée en force des graphismes en 4K, du Ray-Tracing, et surtout des triple A sur le marché du jeu vidéo console, les titres n'ont jamais été aussi lourds, en témoigne un certain Call of Duty : Modern Warfare de 2019 (200 Go) qui aura laissé des traces. Et sur console, les disques durs sont limités, et à moins que vous n'installiez un disque dur SSD M2 sur votre PS5, God of War : Ragnarök risque de vous faire souffrir un poil. On a en effet pu apercevoir la taille du jeu dans une photo publiée sur Twitter, et il atteint pas loin de 119 Go.

L'histoire de God of War Ragnarok

Bien que Sony Santa Monica apprécie garder le secret sur le contenu de l'histoire de God of War : Ragnarök, on a essayé de se pencher un peu en détail sur les aventures qui attendent Kratos et Atreus dans cette prochaine sortie. Il faut savoir que nos deux protagonistes ont terminé leur première aventure par la mort de leur persécuteur, Baldur, fils d'Odin et de Freya et frère de Thor. Ragnarök sera donc le théâtre de la vengeance des dieux du Valhalla, pressés de venger l'un des membres de leur famille, et de venir à bout de la menace déicide que causent Kratos et son fils.

Leurs aventures les porteront aux quatre coins des Sept Royaumes de la mythologie nordique, parmi lesquels on retrouve Midgard, Hellheim, Asgard, Jotunheim, Svartalfheim, Nilfheim, Vanaheim et Alfheim. On a déjà pu apercevoir une Freya très en colère dans l'un des trailers du jeu, ainsi que Mimir qui fera lui aussi son grand retour dans Ragnarök. Il est aussi très probable que les aventures de nos deux héros leur fassent croiser le chemin de Fenrir, le loup géant fils du dieu Loki. Enfin bref, c'est tout un tas de beaux noms de la mythologie nordique que l'on pourra s'attendre à retrouver dans cette nouvelle sortie.

Si l'on ne peut pas encore s'extasier devant des séquences officielles de gameplay de God of War : Ragnarök, on a tout de même pu en apercevoir quelques images grâce à nos confrères de Gameinformer. Mihir Sheth et Denny Yeh ont répondu aux questions du journal il y a quelques semaines, en apportant quelques précisions sur les nouvelles formes de combat que l'on pourra retrouver dans God of War : Ragnarök. Et l'on sait déjà que Kratos possèdera quelques nouveaux jouets pour s'amuser avec ses camarades.

Tous ces changements font état de la volonté de Yeh et de Sheth d'approfondir le combat dans God of War : Ragnarök : "Dans le dernier jeu, si vous appuyiez sur la touche "Triangle", la hache revenait. Mais si vous aviez déjà la hache, rien ne se passait. De la même manière, si vous teniez les lames du chaos, vous passiez à la hache. Nous souhaitions ajouter quelque chose à cette touche : un nouvel ensemble d'options." Petit clou du spectacle pour cette interview, deux images, nous montrant quelques séquences de combat de Kratos.

Kratos en pleine action © SIE

Kratos en plein câlin © SIE

God of War Ragnarök – Edition Standard PS5 Neuf à partir de 74,99 € Fnac 74,99 € Voir

God of War Ragnarök – Edition Standard PS4 Neuf à partir de 64,99 € Fnac 64,99 € Voir

God of War : Ragnarök sera vendu sous pas moins de quatre éditions différentes. Outre les deux éditions Collector et Jotnar, qui comprennent toutes les deux des accessoires et des éléments de collection exclusifs comme une réplique de Mjölnir, des figurines en bois, des dés et un coffret, déjà en rupture de stock, on retrouve bien entendu les éditions plus classiques, à savoir Launch et Digital Deluxe. Ces deux versions du jeu comprennent différents cosmétiques en jeu, avec un léger avantage pour l'édition Digital Deluxe proposée à un prix plus élevé (89,99 contre 79,99 €)

Le jeu est prévu sur PS4 et PS5 pour le 09 novembre 2022 et est d'ores et déjà disponible en précommande. Vous aurez donc l'opportunité de découvrir la suite des aventures de Kratos et de son fils tentant de déjouer l'Apocalypse sur old-gen comme sur next-gen, bien que les premières images de gameplay parues lors du Playstation Showcase de puissent inquiéter quant aux capacités techniques de la Playstation 4 de faire tourner le jeu dans de bonnes conditions. Sur PS5 en revanche pas de souci, le jeu profitera des avancées techniques de la console pour un affichage en 4K et à 60 fps.

God of War : Ragnarök sur PC ?

Si les annonce de Sony quant à la date de sortie de God of War : Ragnarök ne mentionnent pas le PC comme support de jeu, rien n'est gravé dans la roche pour ce qui est du futur de cette exclusivité Playstation. En effet, bien que le jeu soit réservé aux consoles Playstation 4 et Playstation 5, il pourrait bien arriver sur PC d'ici quelques mois voire quelques années. La politique de Sony quant à ses exclusivités est en train de changer, et le mastodonte du jeu vidéo compte bien transporter les exclusivités qui ont fait le succès et l'identité de ses consoles sur clavier et souris. C'est le cas notamment des précédents Horizon : Zero Dawn et God of War qui sont apparus sur Steam un peu plus de deux ans après leurs sorties sur Playstation 4. Le marché PC est en effet trop immense pour être ignoré par les fabricants de consoles.