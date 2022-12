God of War Ragnarök : retour de l'édition collector en stock !

Sérieux concurrent d'Elden Ring au titre de Game of the Yeat, God of War : Ragnarök est de nouveau disponible en édition collector sur Amazon. Une aubaine pour les fans et les collectionneurs.

[Mis à jour le 06 décembre 2022 à 10h23] Avec une notation qui touche les étoiles à 94/100 sur Metacritic, God of War : Ragnarök est l'une des plus grandes réussites vidéoludiques de l'année. Sony Santa Monica a tenu son rang en nous proposant de découvrir la suite des aventures de Kratos et d'Atreus dans les Sept Royaumes, en nous offrant une aventure épique d'une qualité visuelle étourdissante. La bonne nouvelle du jour, c'est que l'édition collector du jeu, l'édition Jotnar, est une nouvelle fois disponible sur Amazon Espagne. Une offre assez incroyable pour la version la plus rare du jeu, comprenant des accessoires, le jeu (boîte en Espagnol), Mjöllnir et bien d'autres surprises.

l'édition Collector est de retour !

Bien que God of War : Ragnarök soit disponible sur Playstation 4, c'est bien sur Playstation 5 que votre expérience de jeu sera la plus agréable. La dernière console de Sony propose des performances bien supérieures à celles de son aînée, et God of War : Ragnarök s'appuie extrêmement bien dessus. Le SSD de la console permet des temps de chargement très réduits tandis que sa puissance graphique offre l'opportunité aux joueurs de jouer en 1440p à 60+ fps en mode performance, ou en 4K à 30 fps en mode qualité. De quoi bien observer de près les poils de barbe fournis de notre bon vieux Kratos.

Bien que la Playstation 5 domine largement la Playstation 4 sur le plan des performances, cette dernière en a tout de même toujours sous le capot. La Playstation 4 Pro permet tout à fait de profiter de God of War : Ragnarök en HD (1080p - 1658p) à 30+ fps en mode performance, ou en mode qualité en 1440p - 1658p à 30 fps. Pour la plus ancienne version de la console, la PS4 Standard, le jeu vise les 30 fps en 1080p. En bref, pour une console datant de 2013, la Playstation 4 tient son rang, grâce à une excellente optimisation du jeu de la part de Sony Santa Monica. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas encore pu trouver de PS5.

Cet article vise à vous présenter un panorama global des critiques du jeu. Nous vous encourageons à aller lire les critiques des journaux cités ici pour approfondir votre avis.

Le retour de notre spartiate calvitique à la barbe hirsute était l'un des évènements les plus attendus de 2022, peut être juste en dessous de la sortie du dernier titre de From Software, Elden Ring. Vous comprendrez la mention du jeu japonais ici puisqu'il semblerait que God of War : Ragnarök rencontre un succès presque aussi grand que lui, cumulant pas moins de 94/100 de score global sur Metacritic, sur un total impressionnant de 113 critiques. Une note qui le place de facto au second rang des jeux les plus appréciés de 2022 (Elden Ring culmine à 96/100, du jamais vu depuis quelques temps) mais aussi dans la catégorie des chefs d'œuvres incontestés de ces dix dernières années.

Ragnarök égale donc son aîné God of War (2018), et se définit définitivement comme un jeu à ne pas manquer, confirmant le talent des équipes de Sony Santa Monica, et permettant également de relever la moyenne d'une année 2022 globalement très médiocre sur le plan des nouvelles sorties. Notez aussi que sur 113 critiques publiées, pas moins de 40 lui attribuent la note maximale. A l'image du célèbre journal IGN qui lui attribue 10/10 : "God of War est un accomplissement puissant qui fait passer ses semblables pour de simples mortels."

Du côté des autres journaux star du milieu, on peut aussi remarquer la critique de Destructoid qui lui offre 9/10. Le titre a indubitablement convaincu Chris Carter : "God of War : Ragnarök est une vitrine exceptionnelle de ce que la série a à nous offrir, un exemple criant du souffle qu'il lui reste. Bien que tout ne colle pas avec le premier épisode d'un point de vue de l'histoire, le cœur en est préservé, avec de nouveaux rebondissements en arrivage. Nous embarquons totalement avec ce que Sony Santa Monica nous réserve pour la suite."

Côté rédactions françaises, la critique n'est pas moins reluisante. Chez JVC, on ne passe pas loin de la note parfaite avec un très bon 19/20 : " Ce nouvel épisode renferme une épopée bouleversante, épique, généreuse et extrêmement dense. Santa Monica fait au minimum très bien concernant chaque aspect de son jeu et promet de vous faire ressentir une ribambelle d'émotions, assez pour écarter d'un revers de la main ses quelques faiblesses." Parmi les faiblesses mentionnées, on retiendra quelques problèmes de rythme dans l'intrigue, la complexité des aspects RPG, et une caméra pas toujours coopérative.

Chez l'autre journal star francophone, Gamekult, on lui offre 8/10 : "Plus intense, plus riche et surtout plus long, God of War : Ragnarök marche dans les traces de son aîné comme Atreus dans celles de son père. A l'heure ou le moindre succès donne lieu à une trilogie, Sony Santa Monica se satisfera de ce dyptique tout en maîtrise, pour ne pas dire en forme de miroir, qui poursuit admirablement l'odyssée de 2018 tout en remettant l'original en perspective." Comme rares points négatifs, le journal relève un gameplay parfois trop répétitif, que la diversité des ennemis ne parvient pas à rendre moins long, des combats de boss parfois trop poussifs ainsi que certains problèmes d'interface et de lisibilité.

Si God of War : Ragnarök fait partie du panthéon des exclusivités Playstation, rien n'est gravé dans la roche en ce qui concerne son futur. En effet, bien que le jeu soit réservé aux consoles Playstation 4 et Playstation 5, il pourrait bien arriver sur PC d'ici quelques mois voire quelques années. La politique de Sony quant à ses exclusivités est en train de changer, et le mastodonte du jeu vidéo compte bien transporter les jeux qui ont fait le succès et l'identité de ses consoles sur clavier et souris. C'est le cas notamment des précédents Horizon : Zero Dawn et God of War qui sont apparus sur Steam un peu plus de deux ans après leurs sorties respectives sur Playstation 4. Le marché PC est en effet trop immense pour être ignoré par les fabricants de consoles.