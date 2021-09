NBA 2K22 : 2K dévoile le mode Carrière et The City

Les nouvelles informations sur 2K22 pleuvent à l'approche de sa sortie. Le fameux jeu de basket s'est dévoilé plus en détail lors de la présentation du mode Carrière et de The City, la nouveauté réservée aux consoles next-gen.

[Mis à jour le 8 septembre 2021 à 15h27] C'est une nouvelle qui plaira à tous les amateurs de basket, NBA 2K22 a désormais un trailer et une date de sortie. Le jeu mythique de simulation de basketball s'invite sur "next-gen" et "last-gen" avec des nouvelles fonctionnalités et de nouvelles stars à l'honneur. C'est la star des Dallas Mavericks Luka Dončić qui en fait la couverture, aux côtés de Kareem Adbul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant. Petit évènement historique, une femme occupera pour la première fois la couverture de certaines éditions physiques du jeu et il s'agit de Candace Parker l'arrière des Sparks de Los Angeles en WNBA. En attendant sa sortie à la rentrée prochaine, on vous résume tout ce que l'on sait sur ce nouveau volet de la franchise.

C'est la grande nouveauté de 2K22, le mode The City va profondément approfondir le mode Carrière. Inspiré du "Quartier" de l'édition 2021, The City sera une zone en monde semi-ouvert, explorable en rollers ou en kart, emplie de PNJ proposant diverses activités et quêtes. Un véritable mini-RPG qui vous permettra de développer en profondeur votre joueur, que ce soit sur le terrain ou dans sa vie personnelle. Rap, mode, sport, votre avatar pourra développer sa célébrité en un empire rendu vivant par diverses cutscenes. Attention, tout comme pour FIFA 2022, cette grande nouveauté ne concernera UNIQUEMENT les consoles next-gen (Xbox Series et PS5). Les versions PC, Nintendo Switch, Xbox One et PS4 devront se contenter du "Quartier" introduit dans 2K21.

Si FIFA 22 se porte sur next-gen avec une toute nouvelle technologie de capture d'animations, 2K22 reste un petit peu en arrière côté innovations. Le nouveau titre de la franchise propose cependant quelques nouveautés qu'il est important de noter. Notamment au niveau du secteur défensif, avec de nouveaux mouvements de contre et de contestation qui permettront au joueur en défense de montrer toute l'étendue de ses talents. Un autre gros point est l'amélioration de l'IA, qui se placera en défense en fonction du porteur de balle, et non du cercle. De même, la défense sur pick'n'roll est améliorée, avec moins d'opportunité de tir ou d'avenue vers le panier. Un tout nouveau système d'aide défensive permettra aussi d'envoyer du renfort là où un joueur adverse a le champ libre.

Côté attaque, 2K Sports a affirmé avoir implémenté les mouvements et le dribble des joueurs star, permettant une personnification plus poussée des styles de jeu. On aura aussi le droit à une nouvelle jauge de tir avec une fenêtre optimale qui augmentera en fonction de la réussite du joueur, et diminuera en cas de fatigue ou d'une défense trop solide. Les alley-oop aussi voient leur système remasterisé sur consoles next-gen, avec un timing à respecter pour bien réaliser le geste. Notons aussi que les passes pour alley-oop à rebond seront aussi introduites dans le jeu.

Malgré un titre 2K21 au gameplay relativement innovant, force est de constater que la franchise peine à se renouveler. Un sentiment partagé par ses nombreux fans qui n'ont pas réservé un accueil très chaleureux au trailer de NBA 2K22. D'un autre côté 2K Games a produit des titres excellents par le passé, et mérite probablement le bénéfice du doute. Et ce 2K22 sera l'occasion de se faire un avis.

Des stars à l'honneur sur fond de basket plus réaliste que jamais, 2K Sports connait le cocktail d'un trailer gagnant depuis maintenant un moment, et ça se voit. On pourra noter que le basket féminin est aussi à présent dans ce nouvel opus, avec le championnat de WNBA et ses stars (dont Candace Parker, en couverture de la jaquette s'il vous plaît). Un trailer qui a de quoi séduire, impressionnant par le réalisme et la fluidité de ses animations qui rendent le déplacement des joueurs et des joueuses, et leurs expressions, plus vraies que jamais. Cependant, on peut noter que pour l'instant, la réception de ce trailer est plus que mitigée, puisque les fans considèrent que l'absence d'annonces innovantes est un aveu d'échec pour un jeu qui peine à se renouveler et qui a beaucoup souffert des polémiques autour des contenus payants en jeu.

A défaut d'en savoir un peu plus sur le contenu d'NBA 2K22, on a tout de même eu le droit à une date de sortie. Le jeu sortira le 10 septembre prochain, et sera disponible sur consoles next-gen et last-gen. Par ailleurs, une version cross-génération du jeu sera disponible à l'achat, qui pourra vous permettre de jouer sur nouvelles et anciennes consoles. La version idéale si vous souhaitez prochainement acheter la Xbox Series X, S, ou encore la Playstation 5.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La NBA fête ses soixante-quinze ans, et 2K Games compte marquer le coup. C'est pourquoi le jeu sortira en deux éditions, une édition standard, avec la jeune star Luka Dončić en couverture, et une édition "75ème anniversaire", avec Dirk Nowitzki l'ex joueur des Mavericks au fade-away légendaire, Kareem Abdul-Jabar, le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA et Kevin Durant double vainqueur de la NBA sur le devant de la jaquette. Cette édition spéciale comprend de nombreux bonus et la possibilité de changer de génération de console (PS4 à PS5 et Xbox One à Xbox Series). Pour vous procurer ces éditions, il faudra compter 69,99 euros sur last-gen (PS4, PC, Nintendo Switch et Xbox One), 74.99 euros sur next-gen (PS5 et Xbox Series X|S) pour la version standard, et 99,99 euros pour l'édition 75e anniversaire de la NBA. Une version cross-génération (entre consoles d'une même famille) est disponible pour 84,99 euros. Les bonus de précommande sont les suivants :

Version standard :

5 000 VC

5 000 points MyTEAM

10 packs Promo MyTEAM hebdomadaires

Un bonus pour chaque type de compétence Ma CARRIÈRE

Un bonus pour chaque type de boost Gatorade

Maillot Mon JOUEUR de Luka Dončić

Carte Agent libre MyTEAM de Luka Dončić, noté 95

2 packs Promo MyTEAM supplémentaires en commandant sur le PlayStation Store

NBA 2K22 Edition 75ème Anniversaire PS5 99,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Edition 75e anniversaire :

100 000 VC

10 000 points Mon ÉQUIPE

10 jetons Mon ÉQUIPE

Les cartes Mon ÉQUIPE Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant Saphir

22 packs Promo Mon ÉQUIPE (10 au lancement, puis 3 hebdomadaires pour 4 semaines)

Une paire de chaussures Mon ÉQUIPE Jordan diamant

Un pack de cartes de coachs Mon ÉQUIPE

10 bonus pour chaque type de boost de compétence MA CARRIÈRE

10 bonus pour chaque type de boost Gatorade

4 t-shirts du joueur sur la jaquette pour votre personnage Mon JOUEUR

NBA 2K22 sortira le 10 septembre prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.