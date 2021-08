Pokémon Unite : arrivée de Leuphorie et équilibrages dans le patch 1.1.1.6

Pokémon Unite c'est la surprise de l'été. Le petit MOBA coloré et free-to-play sur Nintendo Switch continue de fournir du nouveau contenu à ses nombreux joueurs, avec l'addition de Leuphorie lors de ce patch 1.1.1.6 riche en équilibrages.

[Mis à jour le 18 août 2021 à 11h01] Pokémon Unite c'est la petite bombe de l'été qui risque de fortement contrarier vos plans bronzage. Ce petit MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) s'est invité sur nos Nintendo Switch le 21 juillet dernier. Rejoignez des parties de dix minutes en cinq contre cinq, et incarnez un Pokémon sur une carte symétrique, où votre objectif sera de marquer des points en amassant des pokéballs et en vainquant les Pokémon adverses pour remporter la partie. Jusqu'ici rien de très surprenant ; la formule MOBA est une formule qui marche, et Pokémon Unite compte en respecter les codes. Mais dans un marché écrasé par League of Legends et Dota 2, une question subsiste : comment ce nouveau venu va-t-il parvenir à se forger une place à la table des plus grands ? Tencent et TiMi Studios semblent avoir déjà une petite idée.

Nintendo poursuit sur sa belle lancée de patch avec l'arrivée de Leuphorie (Blissey) parmi les Pokémon disponibles. Leuphorie est un Pokémon de type soutien, se spécialisant dans le soin et le buff des Pokémon alliés. Sa compétence unite lui offre la possibilité de protéger un Pokémon allié. Il est disponible dans la boutique pour 8000 pièces ou 460 gemmes. Le patch 1.1.1.6 apporte aussi avec lui des rééquilibrages, au niveau des objets et de certains Pokémon. Carchacrok et Crabaraque ont vu leurs compétences améliorées tandis que Ronflex, Flagadoss et Ampinobi subissent de légers nerfs. Du côté des objets, le Bouton Fuite voit son taux de rechargement multiplié par deux (un très gros nerf) tandis qu'Attaque+, Goal Getter et Queue Skitty bénéficient de buffs conséquents.

Leuphorie, le nouveau Pokémon soutien © The Pokémon Company

L'un des plus gros avantages de Pokémon Unite est bien entendu son univers, que l'on ne présente plus tant il a marqué la pop culture depuis maintenant près de vingt-cinq ans. Les Pokémon sont répartis en 5 catégories : attaquants, défenseurs, rapides, soutiens et polyvalents. Les attaquants font beaucoup de dégâts mais sont assez fragiles, à l'inverse des défenseurs qui se spécialisent dans l'encaissement des coups et le crowd control (ralentissements, étourdissements, silences...). Les pokémon soutiens, comme leur nom l'indique, soignent ou appliquent certains bonus à leurs alliés et malus aux ennemis, tandis que les pokémon rapides se déplacent facilement d'un bout à l'autre de la carte, pour aider des alliés par exemple. Les pokémon polyvalents touchent en général à toutes les catégories, et peuvent être très utiles dans certaines situations.

Avant chaque partie, vous aurez l'occasion de choisir des objets qui procureront des bonus à votre Pokémon en jeu. Il en existe deux types. Tout d'abord, les objets tenus qui confèrent des bonus passifs à votre Pokémon, et dont vous pourrez débloquer jusqu'à trois emplacements en atteignant le niveau 10. Chaque objet tenu peut être amélioré grâce à des Items Enhancers, que vous gagnerez en jouant, et en remplissant certains défis. Il y a 30 niveaux d'amélioration, et chaque palier de 10 augmente les statistiques de votre objet tenu. Étant donné qu'un build idéal comprend trois objets tenus, il vous faudra pas mal d'Items Enhancers pour optimiser votre Pokémon au maximum. Vous avez la possibilité d'échanger des tickets Aeos (que vous obtiendrez en jouant) contre des Items Enhancers dans la boutique. Ce système implique qu'il va vous falloir un certain temps avant de débloquer tous les objets tenus au niveau maximum, alors n'hésitez pas à essayer différents Pokémon avant de vous focaliser sur un ou deux et d'améliorer au maximum les objets tenus qui leur conviennent.

Un exemple d'amélioration d'objet tenu © The Pokémon Company

Ensuite les objets de combat, il en existe tout une sélection mais vous ne pourrez en utiliser qu'un seul par partie. Il s'agit d'un sort actif (un saut en avant, un soin instantané...) qui peut vous être utile dans des situations particulières. Les objets de combat ont une utilisation infinie, limitée par un temps de rechargement variable. Ils sont en quelque sorte les sorts d'invocateurs dans League of Legends. Ces objets ont une certaine importance, et il est crucial d'adapter ses choix au type de Pokémon que vous souhaitez jouer.

Côté carte, pas de grosses innovations, une lane en haut et une lane en bas séparées par une jungle où apparaissent périodiquement des Pokémon neutres, et un Pokémon legendaire en fin de partie. C'est en tuant ces Pokémon neutres et les Pokémon adverses que vous pourrez gagner des Pokéballs que vous devrez aller poser dans les cercles ennemis. Les cercles peuvent être détruits si vous marquez un nombre de Pokéballs donné, et les cercles alliés vous procurent un boost de régénération de points de vie. L'équipe qui aura marqué le plus de Pokéballs à la fin des dix minutes réglementaires gagne la partie.

Marquez des points dans les cercles adverses avec vos Pokéballs © The Pokémon Company

Votre Pokémon possède une attaque de base, sans temps de rechargement, par opposition à ses compétences qui elles ont un temps de rechargement. Au cours de la partie, votre Pokémon se voit offrir la possibilité d'évoluer en atteignant certains niveaux votre Salamèche se transforme en Reptincel, puis en Dracaufeu et gagne au passage de nouvelles compétences. Une variation bienvenue, qui permet de contrer l'absence d'une boutique d'objets en jeu, et d'assurer une progression linéaire dans chaque partie. Voilà c'est fait, vous avez toutes les informations pour comprendre la théorie de ce petit jeu fort sympathique, reste à tester tout cela en pratique.

Votre Pokémon évolue au cours de la partie en atteignant certains niveaux © The Pokémon Company

Pokémon Unite vient tout juste de sortir, et comme tout jeu relativement jeune, il fait preuve de quelques petits soucis d'équilibrage. Près d'une semaine après sa sortie, certains Pokémon se sont démarqués, soit par leur efficacité redoutable soit par leur manque d'outils pour renverser une partie. Plusieurs tier-list ont été construites, et certaines tendances se répètent quant au classement des Pokémon à l'heure du patch 1.1.1.3. Dernier ajout à l'éventail de Pokémon disponibles, Gardevoir se place très vite dans le haut du panier, en raison de ses capacités de contrôle et de sa puissance en late-game notamment. Pour rappel, les notes vont de S pour les meilleurs Pokémon à C pour les moins bons :

S-tier : Pikachu, Absol, Crabaraque, Ectoplasma, Zeraora, Blancoton, Gardevoir

: Pikachu, Absol, Crabaraque, Ectoplasma, Zeraora, Blancoton, Gardevoir A-tier : Feunard d'Alola, Mackogneur, Flambusard, Ronflex, Lucario, Nigosier, Pyrobut

: Feunard d'Alola, Mackogneur, Flambusard, Ronflex, Lucario, Nigosier, Pyrobut B-tier : Mr Mime, Florizarre, Flagadosse, Carchacrok

: Mr Mime, Florizarre, Flagadosse, Carchacrok C-tier : Dracaufeu, Grodoudou, Amphinobi

Si Pokémon Unite est un nouvel arrivant sur le marché des MOBA, il n'en reste pas moins un. Et bien qu'apportant avec lui des concepts innovants, il est à craindre que ce petit jeu devienne assez vite répétitif. Les amateurs du genre comprendront pourquoi, si l'on vous parle d'absence de sbires (et donc de gestion de lane et de farming en somme) et de boutique en jeu (pas possible de développer des builds très différents d'une partie à l'autre) on se retrouve avec un MOBA facile à prendre en main, mais relativement vidé de sa substance, où tout repose sur des escarmouches à répétition sans réel aspect tactique. Cet ensemble constitue un vrai défaut pour les fans les plus exigeants du genre, mais aussi un avantage car il simplifie les parties et ouvre aux joueurs plus "casuals" et aux joueurs console les portes d'un genre de jeu relativement élitiste. En revanche, on imagine difficilement que les joueurs développent sur Pokémon Unite le même genre de toxicité qu'ils affichent sur son cousin de Riot Games, par exemple, ce qui est un point important surtout si le jeu s'adresse aux plus jeunes. En somme, Pokémon Unite semble être un jeu parfaitement adapté à une communauté de joueurs Switch et mobile, loin de la complexité des MOBA sur PC mais pas pour autant moins intéressant.

Cela n'aura échappé à personne, Pokémon Unite est développé par TiMi Studios et Tencent, le géant du jeu sur téléphone mobile. C'est donc tout naturellement que Pokémon Unite va s'exporter sur smartphone. C'est d'ailleurs prévu, le jeu sortira sur les appareils iOS et Android dès la rentrée 2021, plus précisément en septembre. Normalement, les joueurs mobile et les joueurs Switch pourront jouer dans les mêmes parties, bien que la manette semble être l'outil idéal pour jouer à Pokémon Unite.

Nintendo l'a bien précisé, Pokémon Unite est entièrement gratuit et disponible que vous soyez membres de Nintendo Switch Online ou pas. Pour le télécharger, rien de plus simple, rendez-vous sur l'eShop de votre console, et téléchargez-le. Vous n'aurez besoin que de votre compte Nintendo, et d'1 Go d'espace sur votre disque dur ou votre carte micro-SD. Pour l'instant le jeu n'est disponible qu'en anglais, la version française devrait être déployée très prochainement.

Pokémon Unite est sorti le 21 juillet dernier sur Nintendo Switch. Il est entièrement gratuit, et base son économie sur le modèle des autres MOBA free-to-play, où seuls les produits cosmétiques sont payants. Pour encourager les joueurs à rejoindre cette nouvelle aventure, Tencent propose un Pokémon gratuit, Zeraora, à tous ceux qui joueront à Pokémon Unite avant le 31 août. L'autre information de ce mois de juillet c'est que Tencent prévoit de exporter le jeu sur smartphone, avec une sortie prévue à la rentrée 2021. Un choix des plus logiques à l'ère de l'avènement du jeu sur téléphone portable.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

N'y allons pas par quatre chemins, non Pokémon Unite n'est pas disponible sur PC, et il est très probable qu'il ne le soit jamais. En effet, bien qu'il soit développé par TiMi Studios et Tencent, il s'agit tout de même d'un jeu The Pokémon Company, qui n'a pas tendance à porter ses jeux sur ordinateur. Un jeu exclusivement console et mobile, c'est vrai que c'est une première pour un MOBA, mais c'est aussi tout ce qui fait le charme de Pokémon Unite et le place si loin de ses cousins Dota 2 et League of Legends.