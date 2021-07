Pokémon Unite : le MOBA sur Nintendo Switch a une date de sortie

Si l'on vous parle de MOBA, vous penserez sûrement à League of Legends, ou encore à Dota, mais rarement à Pokémon. Et bien c'est l'une des surprises de l'année, The Pokémon Company lance Pokémon Unite, un nouveau MOBA prometteur sur un marché en plein essor.

Pokémon Unite c'est la petite bombe de l'été qui risque de fortement contrarier vos plans bronzage. Ce petit MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) s'invite sur nos Nintendo Switch à partir du 21 juillet prochain. Rejoignez des parties en cinq contre cinq, et incarnez un Pokémon sur une carte symétrique, où votre objectif sera de marquer des points en amassant des pokéballs et en vainquant les Pokémon adverses pour remporter la partie. Jusqu'ici rien de très surprenant ; la formule MOBA est une formule qui marche, et Pokémon Unite compte en respecter les codes. Mais dans un marché écrasé par League of Legends et Dota 2, une question subsiste : comment ce nouveau venu va-t-il parvenir à se forger une place à la table des plus grands ? Tencent et TiMi Studios semblent avoir déjà une petite idée.

L'un des plus gros avantages de Pokémon Unite est bien entendu son univers, que l'on ne présente plus tant il a marqué la pop culture depuis maintenant près de vingt-cinq ans. Ainsi votre Pokémon se voit offrir la possibilité d'évoluer tout au long de la partie, en gagnant des niveaux votre Salamèche se transforme en Reptincel, puis en Dracaufeu et gagne au passage de nouvelles compétences. Une variation bienvenue, qui permet de contrer l'absence d'objets en jeu, et d'assurer une progression linéaire dans chaque partie. Un gameplay qui semble en définitive assez fun et plus facile à prendre en main que celui de ses cousins distants League of Legends et Dota 2. L'autre avantage de Pokémon Unite c'est qu'il est prévu sur Nintendo Switch, permettant à un genre quasiment exclusivement réservé aux joueurs PC de s'exporter sur console. Côté carte, pas de grosses innovations, une lane en haut et une lane en bas séparées par une jungle où apparaissent périodiquement des Pokémon neutres, et Électhor en fin de partie. C'est en tuant ces Pokémon neutres et les champions adverses que vous pourrez gagner des Pokéballs qui vous permettront de progresser en territoire ennemi et éventuellement de remporter la partie.

Pokémon Unite sortira très prochainement puisqu'il sera disponible en téléchargement dès le 21 juillet prochain sur Nintendo Switch. Il sera entièrement gratuit, et devrait baser son économie sur le modèle des autres MOBA free-to-play, où seuls les produits cosmétiques sont payants. Pour encourager les joueurs à rejoindre cette nouvelle aventure, Tencent propose un Pokémon gratuit, Zeraora, à tous ceux qui joueront à Pokémon Unite avant le 31 août. L'autre information de ce mois de juillet c'est que Tencent prévoit de développer le jeu sur smartphone, avec une sortie possiblement prévue en fin d'année 2021. Un choix des plus logiques à l'ère de l'avènement du jeu sur téléphone portable.