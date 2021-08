New World : le MMORPG date sa bêta ouverte, comment y accéder ?

Après une bêta fermée couronnée de succès, New World ouvrira ses portes à tous les joueurs début septembre. Amazon nous propose de quoi patienter avant sa sortie repoussée, qui aura finalement lieu le 28 septembre prochain.

[Mis à jour le 26 août 2021 à 15h08] Si vous êtes fans de MMORPG, vous avez probablement entendu parler de New World depuis un moment déjà, ce tout nouveau titre développé par Amazon Games est attendu au tournant, étant donné la qualité et la quantité des nouveautés qu'il promet. Rejoignez l'Île d'Aeternum, un lieu empli de mystère où la magie a foncièrement modifié le paysage et ses habitants, créant milles merveilles et défis à relever. C'est vrai que sur le papier c'est plutôt tentant. En phase d'Alpha depuis maintenant un petit bout de temps, le jeu s'ouvre à tous les joueurs ayant précommandé le jeu et à certains inscrits sur une liste. Alors qu'est-ce que New World et comment y accéder exactement ? On vous explique tout.

La bêta ouverte début septembre

Après un report controversé mais nécessaire (selon nous) de la date de sortie de New World, Amazon Games a en quelque sorte tenu à se faire pardonner en proposant une demi-semaine d'accès ouvert à son futur MMORPG. Du jeudi 9 au dimanche 12 septembre, tout le monde pourra accéder aux rives d'Aeternum et tester ce MMO aussi novateur qu'ambitieux, au cours d'une bêta qui ne devrait pas être, au niveau de se son contenu, différente de la bêta fermée de fin juillet. Pour accéder à cette bêta, il vous suffira d'être détenteur d'un compte Steam, et de vous rendre sur la page New World de la boutique. De là, vous pourrez demander un accès à la bêta ouverte à partir du moment où elle sera disponible. Cette bêta sera disponible en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, sur PC bien entendu.

Une bêta fermée couronnée de succès

Pendant sa bêta fermée fin juillet, New World a occupé longuement la deuxième place des jeux les plus visionnés sur Twitch, en dépassant parfois la barre des 200 000 spectateurs. En cause ? Des streameurs offrant des clefs d'accès à la bêta et un jeu compatible avec le système de drops de Twitch. Cette fonctionnalité vous permet de gagner du contenu en jeu à travers certains défis comme par exemple regarder une heure de votre streameur favori. Cette bêta fermée a aussi été l'occasion pour Amazon d'écouler énormément d'exemplaires de son nouveau petit protégé. Le jeu s'est placé directement en tête des ventes sur Steam, tout au long de cette période. En précommandant le jeu, de nombreux joueurs se sont vu offrir un accès à cette bêta fermée, un argument qui a su motiver certains joueurs hésitants.

Les factions

New World est un MMORPG aux combats en temps réel, où vous incarnez un aventurier échoué sur l'Île d'Aeternum, à la recherche de reliques antiques. Le jeu est organisé en trois factions, l'Ombre, les Maraudeurs et les Engagés, qui se disputent le contrôle des différents points d'intérêt et colonies d'Aeternum. Une guilde appartenant à l'une de ces factions peut acheter le contrôle d'une région pour 100 000 pièces d'or (une sacrée somme) et faire bénéficier de quelques bonus aux autres membres de la même faction, et de malus aux joueurs des factions adverses. Pour contester une zone, une faction doit cumuler suffisamment de points d'influence à travers des quêtes JcJ pour pouvoir déclarer la guerre à la faction qui occupe le territoire.

Le système de quêtes

Les joueurs ont aussi accès à un marché et à tous les métiers d'artisanat, pour les amateurs d'un gameplay un peu moins linéaire et plus role-play. L'artisanat propose son propre système de quêtes et constitue une option tout à fait viable pour augmenter le niveau de son personnage. Invasions, raids, donjons (dès le niveau 25, et à 5 joueurs), tout y est pour proposer des combats variés, orientés JcE (joueur contre environnement) ou JcJ (joueur contre joueur). Par ailleurs, le jeu dispose d'un système de JcJ sauvage qui permettra aux plus téméraires de gagner d'assez gros montants d'expérience de personnage et d'arme.

Les armes et les compétences

Le combat de New World est basé sur les deux armes que vous aurez dans les mains, qui possèdent chacune trois pouvoirs particuliers, que vous débloquez en gagnant de l'expérience d'arme, et que vous pourrez utiliser pour vous défendre, vous repositionner ou blesser vos adversaires. Chaque arme possède deux arbres de compétences, foncièrement différents. Vous pouvez porter une arme dans les mains et une arme dans le dos, et vous pouvez changer d'arme en cours de combat. Utiliser une compétence sur l'arme dans vos mains ne met pas la même compétence en rechargement sur l'arme dans votre dos. Vous pouvez donc utiliser une rotation de six sorts maximum.

L'arbre de compétence pour la hache © Screenshot

Les caractéristiques

Il n'existe pas de système de classes dans New World. Votre personnage possède des caractéristiques que vous pourrez augmenter avec votre niveau, et grâce à votre équipement. Elles sont au nombre de cinq, la Force, la Dextérité, l'Intelligence, la Concentration et la Forme. Chaque compétence peut être améliorée jusqu'au niveau 300, sans compter les statistiques ajoutées par votre équipement. Les bonus offerts par ces caractéristiques marchent par palier. Investissez suffisamment de points dans une caractéristique pour atteindre un palier, qui vous confèrera un passif très puissant. Les différentes caractéristiques procurent les bonus suivants :

La force détermine les dégâts des armes au corps à corps lourdes (marteau, hachette, hache à deux mains, épée à une main)

La dextérité augmente les dégâts des armes à distances et de certaines armes légères (lance, rapière, arc et mousquet)

L'intelligence augmente les dégâts magiques (enchantements, bâton de feu et gantelet de glace)

La concentration augmente la régénération de mana et les soins (bâton de vie)

La forme augmente vos points de vie

L'arbre des caractéristiques © Screenshot

Vous devrez donc adapter vos caractéristiques à votre style de jeu. Si vous souhaitez jouer plutôt tank, investissez des points dans la forme et la force. Si vous souhaitez jouer mage, investissez des points dans l'intelligence et la concentration. Si vous choisissez plutôt un style de DPS (dégâts par seconde) investissez plutôt dans la force et la dextérité. Chaque build peut être différent, c'est ce qui fait la force de New World tout en lui permettant de s'affranchir du traditionnel système de classes.

Plusieurs fois repoussé, New World est prévu pour sortir le 28 septembre prochain. Une sortie très attendue pour un jeu particulièrement lissé et agréable à regarder. En attendant de pouvoir mettre les mains dessus, vous pouvez toujours le précommander sur Amazon pour la modique somme de 39,99 euros pour la version Standard, et 49,99 euros pour la version Deluxe, qui comprend différents cosmétiques et un animal de compagnie, le Mastiff.