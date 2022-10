Dead Space : rendez-vous demain pour les premières images du remake

EA Motive nous donnez rendez-vous ce mardi pour les premières images du remake de Dead Space. L'occasion pour nous de vous résumer un peu de quoi il s'agit.

[Mis à jour le 03 octobre 2022 à 17h42] Petit retour dans le passé, nous sommes en 2008, et un jeu prometteur commence à faire un peu de bruit. Il s'agit de Dead Space, création de Glenn Schofield et des équipes de Visceral Games, un thriller futuriste ultraviolent qui vous transporte au XXVIe siècle dans le vide glacial et silencieux de l'espace. Sauf que Dead Space est unique en son genre, bien que reprenant certains éléments horrifiques du génial Alien de Ridley Scott. Le jeu plonge le joueur dans un enfer imprévisible en lui confisquant son habituel sentiment d'impunité, de deus ex machina en puissance, et en lui offrant en échange un danger permanent porté par une ambiance sonore et visuelle monstrueusement sinistre. Une influence et une portée en somme assez similaire aux jeux Silent Hill, tout en troquant la violence psychologique pour du gore sans concession. Ce qui fera des deux premiers Dead Space des jeux légendaires, propulsant la licence au panthéon des meilleurs jeux d'horreur de tous les temps. Et bien cette franchise est de retour ! EA Motive compte nous présenter un remake sauce next-gen du premier Dead Space ce mardi 4 octobre. On s'en frotte les mains, quatorze années plus tard.

Avant de spéculer sur les images qu'EA Motive nous réserve ce mardi 4 octobre, on peut déjà se rappeler de tout ce qu'on a pu apercevoir sur ce prochain remake de Dead Space. Notamment une présentation estivale du projet par EA Motive. C'est donc pendant une heure et demie que les équipes du studio nous ont montré l'état d'avancement de ce remake de Dead Space, façon next-gen. Au menu, des discussions, des concept-arts, quelques modèles 3D et surtout une plongée en détail dans le monde sinistre de l'USG Ishimura. Rien qu'à l'époque, Dead Space nous avait tous choqués par son réalisme et son silence terrifiant, et on y réfléchira à deux fois avant de repartir dans les couloirs du vaisseau infesté de nécromorphes, cette fois-ci dans un univers porté par les capacités techniques des consoles next-gen.

D'ailleurs, quand on parle d'ambiance sonore, Isaac Clarke ne sera pas mutique dans ce remake. On y retrouvera son doubleur officiel dans Dead Space 2 et 3, Gunner Wright. Une décision annoncée en fanfare et saluée par les nombreux fans qui souhaitaient évidemment le retour du doubleur original. Plus qu'un clin d’œil, c'est une ode aux titres originaux mais aussi un élément de plus qui montre la volonté qu'ont les équipes de EA Motive de respecter l'héritage de ces jeux légendaires. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile, dans ce genre de projet, d'apporter des innovations tout en conservant l'essence des jeux originaux. Or Motive Studio semble être parti sur la bonne voie.

Si vous ne connaissez pas l'histoire de Dead Space, on va essayer de vous la présenter sans trop vous spoiler. L'action se déroule en 2508. La Terre ne pouvant plus subvenir aux besoins de ses habitants, l'Humanité part en quête de ressources dans l'immensité spatiale, à bord d'immenses vaisseaux miniers, les brise-surface. L'un d'eux, l'SG Ishimura, cesse subitement de répondre aux communications. Une petite équipe d'ingénieurs est alors envoyée à son bord pour tenter de rétablir le contact, et parmi eux, Isaac Clarke, le personnage que vous incarnez.

Confirmant certaines rumeurs concernant un report éventuel de la sortie de Dead Space à 2023, EA Motive en a fixé la sortie au 27 janvier 2023. On fêtera alors le retour de ce grand classique plus de 14 ans après sa sortie initiale, avant de bien vite effacer le sourire de nos visages, une fois confrontés aux horreurs qui nous attendent dans le grand vide de l'espace.

Pour l'instant, on sait très peu de choses sur ce remake. On sait qu'il sera développé par Motive, le studio derrière Star Wars Squadrons, et qu'il s'appuiera sur le Frostbite Engine, le fleuron des moteurs graphiques (Battlefield 2042, Star Wars Battlefront 2, Star Wars Squadrons...) développé par DICE, et qui est devenu le choix par excellence d'EA. Un remake qui promet d'être plus réaliste que jamais et qui risque de hanter les nuits des joueurs, même les plus aguerris.

Dans une interview accordée à IGN, Roman Campos-Oriola, le directeur créatif derrière ce nouveau projet a affirmé que les équipes de Motive basent leur travail sur les assets originaux de Dead Space, tout en les reconstruisant de zéro : "Il n'est pas question d'augmenter la résolution des textures ou d'ajouter de nouveaux polygones aux modèles. Il s'agit vraiment de reconstruire tous ces éléments, capturer les animations, et cetera..." Il est vrai qu'il existe aujourd'hui deux types de remakes, de la simple amélioration graphique (Skyward Sword HD, Age of Empires 2 HD) à la reconstruction totale (Resident Evil 2, Final Fantasy 7 Remake...) et il semblerait que Dead Space se place dans la seconde catégorie. Une excellente nouvelle et une modernisation extrêmement bienvenue pour un jeu qui avait rencontré un franc succès dès sa sortie, il y a maintenant 13 ans.

Bien qu'EA ne nous ait dévoilé que peu d'informations sur cette prochaine sortie très attendue, on sait déjà qu'elle se fera sur consoles next-gen et sur PC. Une décision qui semble logique si l'on prend en compte sa probable date de sortie. En effet, si ce titre voit le jour en 2022 ou début 2023, il est fort probable que les consoles next-gen dominent d'ici là le marché. Il est vrai que la situation actuelle de leurs stocks ne présage rien de bon, mais si l'on en croit certains analystes, cette rupture permanente d'approvisionnements devrait prendre fin courant 2024.

Préparez-vous à retourner sur le sinistre ISG Ishimura combattre les nécromorphes dans une aventure à l'horreur totale sur Xbox Series X|S, PS5 et PC.