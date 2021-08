Dead Space : visionnez la présentation du remake en direct

Le 22 juillet dernier, EA annonçait en fanfare le retour de la célèbre franchise de jeux d'action-horreur. Dead Space se refait une beauté dans un remake que la firme américaine a décidé de nous présenter ce mardi 31 août.

[Mis à jour le 31 août 2021 à 10h51] Que vous soyez fan de jeux d'horreur ou non, vous avez probablement entendu parler de Dead Space. Créée en 2008 par le studio Visceral Games, depuis fermé par Electronic Arts, cette franchise a marqué les nuits de milliers de joueurs jusqu'à la sortie de son dernier volet, Dead Space 3 en 2013. Une ambiance particulièrement sinistre et claustrophobique dans le silence total du vide spatial, une histoire sombre, une direction artistique impressionnante, cette série de survie a été très vite projetée au rang de classique malgré un troisième volet un peu moins apprécié. Et nombreux sont les joueurs qui ont pleuré son abandon par EA ces dernières années. Mais il semblerait que la firme américaine soit en train de se racheter une conduite. Outre les belles annonces réservées aux fans de Battlefield 2042 lors de l'EA Play Live du 22 juillet dernier, les dernières secondes de l'évènement ont été réservées à la révélation du retour des aventures d'Isaac Clarke dans un remake glaçant.

Après nous avoir mis l'eau à la bouche lors de l'EA Play en juillet dernier, EA a décidé de nous présenter un peu plus en détail ses ambitions pour son remake de Dead Space. Au cours d'un évènement qui aura lieu en direct aujourd'hui à 19h (heure française) Motive Studios, le studio de développement derrière ce remake, nous dévoilera son projet. On ne sait pas grand chose sur le contenu de cette conférence pour l'instant, et impossible de savoir si l'on aura le droit à quelques images de gameplay. EA a seulement annoncé : "Les équipes passionnées de Motive Sutdio vous invitent pour un premier aperçu du développement de Dead Space." Vous pouvez visionner cette présentation en live sur la chaîne Twitch de Motive Studio :

Si vous ne connaissez pas l'histoire de Dead Space, on va essayer de vous la présenter sans trop vous spoiler. L'action se déroule en 2508. La Terre ne pouvant plus subvenir aux besoins de ses habitants, l'Humanité part en quête de ressources dans l'immensité spatiale, à bord d'immenses vaisseaux miniers, les brise-surface. L'un d'eux, l'ISG Ishimura, cesse subitement de répondre aux communications. Une petite équipe d'ingénieurs est alors envoyée à son bord pour tenter de rétablir le contact, et parmi eux, Isaac Clarke, le personnage que vous incarnez.

Pour l'instant, on sait très peu de choses sur ce remake. On sait qu'il sera développé par Motive, le studio derrière Star Wars Squadrons, et qu'il s'appuiera sur le Frostbite Engine, le fleuron des moteurs graphiques (Battlefield 2042, Star Wars Battlefront 2, Star Wars Squadrons...) développé par DICE, et qui est devenu le choix par excellence d'EA. Un remake qui promet d'être plus réaliste que jamais et qui risque de hanter les nuits des joueurs, même les plus aguerris.

Dans une interview accordée à IGN, Roman Campos-Oriola, le directeur créatif derrière ce nouveau projet a affirmé que les équipes de Motive basent leur travail sur les assets originaux de Dead Space, tout en les reconstruisant de zéro : "Il n'est pas question d'augmenter la résolution des textures ou d'ajouter de nouveaux polygones aux modèles. Il s'agit vraiment de reconstruire tous ces éléments, capturer les animations, et cetera..." Il est vrai qu'il existe aujourd'hui deux types de remakes, de la simple amélioration graphique (Skyward Sword HD, Age of Empires 2 HD) à la reconstruction totale (Resident Evil 2, Final Fantasy 7 Remake...) et il semblerait que Dead Space se place dans la seconde catégorie. Une excellente nouvelle et une modernisation extrêmement bienvenue pour un jeu qui avait rencontré un franc succès dès sa sortie, il y a maintenant 13 ans.

Pour l'instant, EA et Motive n'ont communiqué aucune information quant à une date, ni même à une éventuelle fenêtre de sortie. Cependant il est fort probable que Dead Space Remake n'arrive pas avant le deuxième semestre 2022, voire courant 2023. Il faudra donc prendre son mal en patience avant de retourner aux côtés d'Isaac Clarke dans l'enfer de l'USG Ishimura.

Bien qu'EA ne nous ait dévoilé que très peu d'informations sur cette prochaine sortie très attendue, on sait déjà qu'elle se fera sur consoles next-gen et sur PC. Une décision qui semble logique si l'on prend en compte sa probable date de sortie. En effet, si ce titre voit le jour en 2022 ou début 2023, il est fort probable que les consoles next-gen dominent d'ici là le marché. Il est vrai que la situation actuelle de leurs stocks ne présage rien de bon, mais si l'on en croit certains analystes, cette rupture permanente d'approvisionnements devrait prendre fin courant 2022.

