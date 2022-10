Dead Space : visionnez les premières images du remake dans un trailer inédit

Plus de quatorze années après sa sortie, Dead Space fait son grand retour dans un remake entièrement next-gen. On a d'ailleurs pu en apercevoir les premières images dans un premier trailer de gameplay.

[Mis à jour le 05 octobre 2022 à 17h29] L'une des plus populaires série de jeux d'horreur fait son grand retour en janvier prochain avec l'arrivée d'un remake de Dead Space. Le titre initialement sorti des studios de Visceral Games en 2008 nous proposait alors une expérience inédite, aux confins de la Voie Lactée du XXVIe siècle, marquant les esprits par son ambiance claustrophobique et son gore prononcé et menaçant. Depuis tombé aux oubliettes après une excellente suite et un troisième volet assez médiocre, il a été propulsé une nouvelle fois sur le devant de la scène il y a un an après l'annonce de la sortie prochaine d'un remake du premier épisode. Développé par EA Motive, cette nouvelle création reprend l'univers créé par Glen Schofield et le remet au goût du jour grâce au Frostbite Engine. Le jeu comprendra aussi de nouveaux dialogues, dont ceux inédits d'Isaac Clarke, mutique dans le jeu original, et doublé par Gunner Wright dans cette nouvelle sortie. On a d'ailleurs pu en apercevoir les premières images dans un trailer de gameplay inédit. C'est juste ci-dessous.

Des lumières qui vacillent, des cordes de violon qui vibrent à la limite de la rupture et des couloirs grinçants, pas de doute Dead Space est de retour. EA Motive nous a présenté le premier trailer de gameplay du remake de Dead Space ce mardi, nous offrant les premières images "modernes" du titre de 2008. Basé sur le Frostbite Engine, ce nouveau jeu vise à restaurer entièrement le chef d'oeuvre de Visceral Games, avec de nouvelles lignes de dialogue et surtout de nouveaux graphismes. Une bonne occasion pour les fans et les profanes de découvrir à nouveau ou pour la première fois les horreurs du brise planète ISG-Ishimura.

Confirmant certaines rumeurs concernant un report éventuel de la sortie de Dead Space à 2023, EA Motive en a fixé la sortie au 27 janvier 2023. On fêtera alors le retour de ce grand classique plus de 14 ans après sa sortie initiale, avant de bien vite effacer le sourire de nos visages, une fois confrontés aux horreurs qui nous attendent dans le grand vide de l'espace. Le jeu est prévu pour une sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, et aucune mention n'a encore été faite d'une éventuelle arrivée dans le Xbox Game Pass, bien que l'on connaisse la proximité entre EA et Xbox sur leurs deux catalogues.

Pour répondre assez vite à cette question, non, cette nouvelle sortie ne sera en aucun cas assimilée à Dead Space 4. Il s'agit d'une reprise de l'excellent premier volet de la franchise, et non de la suite des aventures d'Isaac Clarke et John Carver après les évènements de Dead Space 3. Pour ça, il va falloir encore attendre un petit moment.

Si vous ne connaissez pas l'histoire de Dead Space, on va essayer de vous la présenter sans trop vous spoiler. L'action se déroule en 2508. La Terre ne pouvant plus subvenir aux besoins de ses habitants, l'Humanité part en quête de ressources dans l'immensité spatiale, à bord d'immenses vaisseaux miniers, les brises-surfaces. L'un d'eux, l'ISG Ishimura, cesse subitement de répondre aux communications. Une petite équipe d'ingénieurs est alors envoyée à son bord pour tenter de rétablir le contact, et parmi eux, Isaac Clarke, le personnage que vous incarnez.

Petit retour dans le passé, nous sommes en 2008, et un jeu prometteur commence à faire un peu de bruit. Il s'agit de Dead Space, création de Glenn Schofield et des équipes de Visceral Games, un thriller futuriste ultraviolent qui vous transporte au XXVIe siècle dans le vide glacial et silencieux de l'espace. Sauf que Dead Space est unique en son genre, bien que reprenant certains éléments horrifiques du génial Alien de Ridley Scott. Le jeu plonge le joueur dans un enfer imprévisible en lui confisquant son habituel sentiment d'impunité, de deus ex machina en puissance, et en lui offrant en échange un danger permanent porté par une ambiance sonore et visuelle sinistre et, on peut le dire, agressive. Une influence et une portée en somme assez similaire aux jeux Silent Hill, tout en troquant la violence psychologique pour du gore sans concession. Ce qui fera des deux premiers Dead Space des jeux légendaires, propulsant la licence au panthéon des meilleurs jeux d'horreur de tous les temps. Et bien cette franchise est de retour ! Récupérée par les studios d'EA Motive, Dead Space premier du nom se voit entièrement restauré dans un futur remake. Une interprétation moderne du jeu de 2008 que l'on a pu découvrir récemment dans un premier trailer de gameplay.

Bien qu'EA ne nous ait dévoilé que peu d'informations sur cette prochaine sortie très attendue, on sait déjà qu'elle se fera sur consoles next-gen et sur PC. Une décision qui semble logique si l'on prend en compte sa probable date de sortie. En effet, si ce titre voit le jour début 2023, il est fort probable que les consoles next-gen dominent d'ici là le marché. Il est vrai que la situation actuelle de leurs stocks ne présage rien de bon, mais si l'on en croit certains analystes, cette rupture permanente d'approvisionnements devrait prendre fin courant 2024.

Vous l'aurez malheureusement compris en lisant les quelques lignes un peu plus haut, non Dead Space ne sortira ni sur PS4, ni sur Xbox One. Le remake se réserve pour les consoles next-gen ainsi que le PC, voulant pleinement tirer profit des capacités techniques des nouvelles consoles. En effet, ce remake de Dead Space reste assez ambitieux sur le plan visuel et sonore, une ambition qui le place au dessus de la puissance des PS4 et des Xbox One. Le point positif, c'est que le jeu sera sans aucun doute extrêmement beau, tirant pleinement avantage du moteur graphique Frostbite.

Préparez-vous à retourner sur le sinistre ISG Ishimura combattre les nécromorphes dans une aventure à l'horreur totale sur Xbox Series X|S, PS5 et PC, le 27 janvier prochain.