Forza Horizon 5 : accès anticipé, config PC et Game Pass, ce qu'il faut savoir

Le prince des jeux de course est de retour, et il semble bien parti pour en redevenir le roi. Forza Horizon 5 débarque très prochainement dans nos salons, pour une expérience mêlant savamment adrénaline, contemplation et vitesse. Accès anticipé, Game Pass et config PC, on fait le point.

[Mis à jour le 4 novembre 2021 à 12h36] Entendez-vous ce doux bruit de moteur V8 et de crissement de pneus ? Forza Horizon 5 débarque à toute vitesse en ce début de mois de novembre, un nouvel épisode de la légendaire série de jeux de course en monde ouvert qui semble prendre d'assaut les coeurs des critiques spécialisés. La bonne nouvelle, c'est que cette exclusivité Xbox est très bientôt disponible en accès anticipé, une nouvelle qui ravira les joueurs les plus impatients. Développé par l'incontournable Playground Games, cette exclusivité Xbox semble bien partie pour rafler tous les podiums sur le Grand Prix des jeux de course. Les critiques sont conquis par cet open-world sur l'asphalte et les pistes du Mexique, qui nous propose une claque visuelle et sonore sans équivalent. Guide d'accès anticipé, Xbox Game Pass, critiques de la presse et configuration PC, on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur Forza Horizon 5.

Si la sortie de Forza Horizon 5 est officiellement prévue pour le 9 novembre, y compris dans le Xbox Game Pass, il existe un moyen d'y jouer presque 4 jours avant sa sortie. Un moyen qui, disons le tout de suite, n'est pas gratuit. En effet, Playground Games a prévu de sortir son jeu en trois version, une version Standard, une version Deluxe et une version Premium. C'est cette dernière qui nous intéresse, puisque précommander le jeu en version Premium vous offre nous seulement l'accès à 42 véhicules exclusifs et aux deux premiers DLC du jeu, mais aussi à une période d'accès anticipé quatre jours avant sa sortie. C'est donc cette version que les plus impatients des joueurs devront se procurer afin de se lancer à pleine vitesse sur les pistes du Mexique dès le samedi 6 novembre à 5h du matin.

Il vous est aussi possible de jouer à Forza Horizon 5 grâce au Xbox Game Pass. Le service d'abonnement de Microsoft propose la version Standard à ses membres (dès le 9 novembre donc) mais il est possible de bénéficier des avantages de la version Premium en plus de votre Game Pass. Pour cela, il vous faudra acheter le Pack d'extension Premium dans le Microsoft Store, il vous débloquera à un prix réduit tous les avantages de la version Premium, les deux DLC, le pack de 42 voitures mais aussi l'accès anticipé au jeu dès le 6 novembre prochain, pour 49,99 euros. Retrouvez l'offre sur le Microsoft Store.

Si les joueurs ayant acheté la version Premium de Forza Horizon 5 peuvent accéder aux pistes mexicaines dès le 6 novembre (en France), les autres devront patienter jusqu'au 10 novembre pour pouvoir y jouer. En effet, la sortie des version Deluxe et Standard est prévue pour le 10 novembre prochain à 5 heure du matin, si l'on en croit les heures de sortie aux Etats-Unis. Il faudra encore patienter quelques jours avant de rejoindre les côtes mexicaines. Par ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà précharger le jeu (110 Gb tout de même) sur vos PC et consoles, et sachez qu'une grosse mise à jour est prévue le jour de sa sortie.

Rien à redire, Forza Horizon 5 fait l'unanimité. Le jeu de Playground Games semble être un "petit bijou", "une référence de son genre", "une formule gagnante", autant d'avis qui font de cette grosse exclusivité Xbox l'un des jeux de l'année. Il faut dire qu'on l'attendait depuis un moment ce nouveau jeu, Forza Horizon 4 ayant déjà placé la barre assez haute. Carton plein pour son petit frère donc, ce cinquième volet remporte la note (provisoire) astronomique de 91 / 100 sur Metacritic et sur PC. Les critiques et les notes continuent d'affluer, mais les premiers murmures sont unanimes. Forza Horizon 5 est LA référence des jeux de course.

C'est l'avis de nos confrères de Gamekult, qui "ont du mal à en croire leurs yeux" et lui attribuent la note de 8/10 : "Playground Games affole les compteurs et livre un Forza Horizon 5 sans grande surprise certes, mais à l'efficacité tellement redoutable et implacable que l'on est prêt à se perdre pendant des dizaines et des dizaines d'heure dans son Mexique de rêve où la seule limite semble être l'horizon." C'est aussi l'avis de l'enthousiaste Carnbee, pour JVC qui lui offre un très beau 19/20 : "Roulant sur tout ce qui a déjà été fait techniquement et profitant du tremplin Xbox Series X pour tamponner les cieux, le soft de Microsoft gravit le volcan du fun et déverse une coulée d'épreuves exaltantes à vivre seul ou à plusieurs. C'est le festival de la décennie."

Forza Horizon 5 nous fait l'honneur de débarquer à la fois sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series X|S) mais aussi sur PC ! Le jeu sera disponible dès le 5 novembre pour les versions premium et dès le 9 novembre pour les versions standard, et il faudra s'armer d'une configuration assez musclée pour pouvoir profiter de ses paysages de rêve dans de bonnes conditions. Notons aussi l'espace disque requis pour installer le jeu, qui risque de faire grincer plus d'une dent. 110 Gb reste un volume très conséquent, même pour des jeux d'aujourd'hui, mais c'est bien les joueurs console qui risque de plus en souffrir, puisque le jeu est attendu aux alentours de 110 voire 116 Gb sur les disques durs des consoles Xbox.

Configuration minimum :

Processeur : Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ou Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Carte Graphique : Nvidia 650TI ou AMD R7 250x

Espace disque : 110 GB

Mémoire RAM : 8 GB de mémoire

Configuration recommandé :

Processeur : AMD Ryzen 5 1500X ou Intel Core i5-8400

Carte graphique : AMD RX 590 ou NVIDIA GTX 1070

Stockage : 110 Go

Mémoire RAM : 16 Go

Configuration idéale :

Processeur : AMD Ryzen 7 3800XT ou Intel Core i7-10700K

Carte graphique : AMD RX 6800 XT ou NVIDIA RTX 3080

Stockage : 110 Go en SSD

Mémoire : 16 Go

Après les paysages somptueux de la Grande-Bretagne, c'est au Mexique que nous retrouvons nos aficionados de la vitesse, dans un monde ouvert qui n'a jamais été aussi grand et aux différents biomes plus vrais que nature. Si vous avez l'impression que l'on se répète, c'est bien parce que Forza Horizon est connu pour la beauté de ses graphismes. Et ce cinquième opus ne déroge pas à la règle avec près de onze biomes différents, plus impressionnants les uns que les autres. En parcourant la carte, vous pourrez rencontrer différents phénomènes météorologiques, comme des tempêtes de sable ou des ouragans tropicaux. Récemment, durant une vidéo d'une trentaine de minutes, Forza Horizon 5 s'est présenté aux fans, avec des commentaires de Mike Brown et Conar Cross, respectivement directeur créatif et directeur artistique associé chez Playground Games.

Si des beaux paysages sont essentiels à la réussite d'un jeu aussi sportif que contemplatif, il est essentiel que les modèles des voitures suivent le pas. Et c'est l'un des points forts de Forza Horizon 5, qui se targue d'inclure plus de véhicules que son prédécesseur, qui en comptait pas moins de 450. En plus de modèles plus vrais que nature, Forza Horizon 5 se distingue aussi par une prise de son excellente des moteurs de ses véhicules, créant un univers visuel et sonore des plus fidèles qui plairait à n'importe quel joueur, fan de sport automobile ou non. Le jeu possède un mode histoire et un mode multijoueur arcade pour jouer seul ou entre amis.

Les images de Forza Horizon 5

Playground Games a d'ailleurs publié les premières images des onze différents biomes de Forza Horizon 5, et on peut dire qu'on en a pris plein les yeux. Ces paysages représentent de manière quasi-photoréaliste le Mexique, et nous montrent les ambitions de ce cinquième volet de la série. Et il faut rajouter à cela des modèles de voiture aussi fidèles que nature, pour un cocktail qui s'annonce excellent et qui risque de longtemps faire parler de lui. De quoi confirmer le statut de Forza Horizon en tant que référence dans le milieu des jeux de course.