Forza Horizon 5 : huit minutes de gameplay présentées à la Gamescom

Forza Horizon 5 se dévoile en détails lors de la Gamescom 2021. Huit minutes de gameplay présentées pour la licence phare des jeux de course, pour ce que l'on peut appeler un véritable coup de force technique et visuel.

[Mis à jour le 25 août 2021 à 11h58] Forza Horizon est devenu la référence des jeux de course modernes, c'est indéniable. Après un quatrième volet sorti en 2018, acclamé par la critique (cumulant un score pharamineux de 92 sur 100 sur Metacritic) en tant que véritable vitrine technique de la Xbox One, l'exclusivité Microsoft développée par Playground Games revient avec Forza Horizon 5, un nouveau volet plus moderne que jamais. Graphismes impérieux, gameplay fluide et foncièrement fun, la licence a toute les clefs en main pour conquérir à nouveau un genre de jeu extrêmement populaire, à l'ère de la next-gen.

C'est un véritable tour de force que les équipes de Playground Games ont réalisé lors de la conférence Xbox de la Gamescom 2021, en présentant près de huit minutes de Gameplay de Forza Horizon 5. Des graphismes époustouflants, une ambiance sonore presque parfaite, on ne retire que du positif de cette présentation. Volcans, tempêtes de sable, côtes rocheuses et forêts tropicales, le tout en Ford Bronco Badlands, Mercedes AMG, Corvette Stingray et Porsche 911, Forza Horizon 5 nous en met plein la vue. Cette exclusivité Xbox semble bien partie pour devenir la référence des jeux de course, et sera disponible dès le 9 novembre dans le Xbox Game Pass.

Après les paysages somptueux de la Grande-Bretagne, c'est au Mexique que nous retrouvons nos aficionados de la vitesse, dans un monde ouvert qui n'a jamais été aussi grand et aux différents biomes plus vrais que nature. Si vous avez l'impression que l'on se répète, c'est bien parce que Forza Horizon est connu pour la beauté de ses graphismes. Et ce cinquième opus ne déroge pas à la règle avec près de onze biomes différents, plus impressionnants les uns que les autres. En parcourant la carte, vous pourrez rencontrer différents phénomènes météorologiques, comme des tempêtes de sable ou des ouragans tropicaux. Récemment, durant une vidéo d'une trentaine de minutes, Forza Horizon 5 s'est présenté aux fans, avec des commentaires de Mike Brown et Conar Cross, respectivement directeur créatif et directeur artistique associé chez Playground Games.

Si des beaux paysages sont essentiels à la réussite d'un jeu aussi sportif que contemplatif, il est essentiel que les modèles des voitures suivent le pas. Et c'est l'un des points forts de Forza Horizon 5, qui se targue d'inclure plus de véhicules que son prédécesseur, qui en comptait pas moins de 450. En plus de modèles plus vrais que nature, Forza Horizon 5 se distingue aussi par une prise de son excellente des moteurs de ses véhicules, créant un univers visuel et sonore des plus fidèles qui plairait à n'importe quel joueur, fan de sport automobile ou non. Le jeu possède un mode histoire et un mode multijoueur arcade pour jouer seul ou entre amis.

Les premières images de Forza Horizon 5

Playground Games a d'ailleurs publié les premières images des onze différents biomes de Forza Horizon 5, et on peut dire qu'on en a pris plein les yeux. Ces paysages représentent de manière quasi-photoréaliste le Mexique, et nous montrent les ambitions de ce cinquième volet de la série. Et il faut rajouter à cela des modèles de voiture aussi fidèles que nature, pour un cocktail qui s'annonce excellent et qui risque de longtemps faire parler de lui.

Forza Horizon 5 sortira sur Xbox Series, mais aussi sur PC. Or, pour faire tourner un jeu de cette qualité dans de bonnes conditions, une machine relativement puissante est recommandée. Xbox a partagé la configuration minimale nécessaire pour faire tourner ce futur jeu de course next-gen. La configuration recommandée n'est pas encore connue, mais il faudra probablement s'armer d'un PC aux performances assez hautes.

Configuration minimum :

Système d'exploitation : Windows 10 version 15063.0 ou plus récente

Processeur : Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ou Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : Nvidia 650TI ou AMD R7 250x

DirectX : Version 12

Réseau : Connexion internet haut débit

Espace disque : 80 GB

Présenté lors de la conférence Xbox & Bethesda de l'E3 2021, Forza Horizon 5 s'est vu proposer une date de sortie, le 9 novembre prochain. Une sortie en fin d'année donc, qui ravira les fans de jeux de course et égaiera vos nuits d'hiver. Qui ne rêverait pas de parcourir à toute vitesse les pistes d'asphalte et les chemins cahoteux du Mexique en Porsche ou en Ford Bronco ? Une question assez facile, à laquelle les plus impatients peuvent répondre en précommandant le jeu s'ils le souhaitent. Le jeu est disponible en trois versions, la version Standard pour la modique somme de 69,99 euros, 89,99€ pour la version Deluxe et 99,99 euros pour la version Premium (qui inclut un accès anticipé au jeu le 5 novembre ainsi que ses deux premières extensions). Forza Horizon 5 sera aussi disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass, et sortira sur Xbox Series X|S et PC.