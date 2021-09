Back 4 Blood : la campagne présentée en détail dans un trailer haletant

La sortie de Back 4 Blood approche, et ça se sent. Le successeur spirituel de Left 4 Dead a présenté son intrigue et ses personnages dans un trailer, et on n'attend plus qu'une chose, c'est de plonger dans son univers apocalyptique.

[Mis à jour le 15 septembre 2021 à 10h59] Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, vous avez sûrement entendu parler de ces deux titres légendaires, et sinon on ne peut que vous conseiller d'y jeter un œil. Près de onze années après sa sortie, le deuxième volet est toujours extrêmement plaisant à jouer et n'a pas tant souffert que ça des aléas du temps. Ce qui n'empêche pas que nombreux furent les joueurs qui attendaient une suite à la franchise de Turtle Rock Studios (anciennement Valve South). La bonne nouvelle de 2021, c'est que le studio américain s'est associé à Warner Bros Interactive Entertainment pour nous fournir un digne successeur aux Left 4 Dead. Outre le fait que ce nouveau jeu partage le même développeur, les mêmes mécaniques et le même principe que cette célèbre série de FPS de survie, on retrouve des sonorités communes même dans son nom : Back 4 Blood. De quoi ravir les fans du monde entier, qui attendent avec impatience de pouvoir mettre les mains sur ce nouveau venu, et qui auront l'occasion de le faire lors de sa bêta ouverte début août. Cette date fatidique approchant, c'est l'occasion pour nous de vous résumer tout ce que l'on sait sur Back 4 Blood.

On a eu l'occasion de tester Back 4 Blood au cours d'une bêta début août dernier, et on peut enfin vous en dire quelque chose. Back 4 Blood est bien le digne héritier de Left 4 Dead 2. Il s'agit d'une version plus "moderne" de notre shooter favori, ce qui veut dire des monstres plus gros, plus méchants, plus nombreux et une expérience tout ce qu'il y a de plus fun, avec le nécessaire niveau de complexité plus la difficulté augmente. Ajoutez à cela un système de cartes qui ajoute une progression à la rogue-like et vous aurez un jeu vivant et amusant (surtout à plusieurs) à la rejouabilité quasi-infinie. En somme, si vous avez apprécié les Left 4 Dead, aucune raison de ne pas se jeter tête baissée dans les hordes de zombies de Back 4 Blood.

Le gameplay de Back 4 Blood s'inspire grandement de la série des Left 4 Dead. Il s'agit d'un jeu de tir à la première personne, dans un monde apocalyptique grouillant de zombies où une équipe de quatre joueurs doit se rendre d'un point A à un point B en accomplissant divers objectifs. Entre les joueurs et leur salut patrouillent des hordes d'infectés normaux et d'infectés spéciaux, qu'il faudra à tout prix pourfendre pour rester en vie, tout en gérant son stock de munitions et de soins. Jusqu'ici rien de nouveau, sauf que Back 4 Blood compte emmener le genre à un autre niveau, grâce à des mécaniques de gameplay revisitées, dont un système de cartes notamment. Au début de chaque partie, les joueurs forment un deck qui comprend certaines cartes qui modifient certaines caractéristiques du personnage (sa vie, son endurance, ses dégâts) tandis que l'IA choisit elle même certaines cartes qui entraveront grandement leur progression, ajoutant des malus pouvant aller du simple brouillard à l'augmentation de la taille des hordes de morts vivants. En outre le jeu bénéficie de graphismes et d'animations de toute dernière génération qui renforcent l'immersion dans un monde assez sinistre.

Vous l'aurez compris, précommander Back 4 Blood vous offre l'opportunité d'accéder à la première phase de sa bêta, donc si vous souhaitez vous jeter à l'eau, allez y les yeux fermés. Turtle Rock Studios nous a habitué à des titres d'une grande qualité et si l'on croit le curriculum vitae de la firme américaine, elle semble maîtriser son sujet. Le jeu est disponible en quatre versions. La version standard qui inclut le jeu de base, la version spéciale qui est fournie en copie physique avec un boîtier métallique, la version deluxe qui comprend un accès anticipé au jeu, et du contenu téléchargeable à venir, et enfin la version ultimate qui inclut les bonus de la version deluxe et des cosmétiques supplémentaires.

Back 4 Blood a une date de sortie officielle, et elle se rapproche à grands pas : le 12 octobre 2021. La bonne nouvelle, c'est que Turtle Rock Studios et Warner Bros Interactive Entertainment ont choisi de le sortir sur toutes les plateformes disponibles (sauf la Nintendo Switch). Il ne sera pas question de "next-gen" ou de "last-gen" puisque Back 4 Blood sortira sur PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Pour rappel, les joueurs ayant commandé la version deluxe ou ultimate pourront accéder au jeu en avant-première dès le 8 octobre.