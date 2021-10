Call of Duty Vanguard : date de sortie, zombies, gameplay... Toutes les infos

Activision et Sledgehammer Games nous présentent Call of Duty : Vanguard. Un retour à la Seconde Guerre mondiale et de nombreuses nouveautés qui risquent de faire de ce nouveau volet un incontournable dans l'univers des FPS.

[Mis à jour le 18 octobre 2021 à 11h21] Le mois de novembre sera celui d'un retour dans le passé, et sur les fronts du plus grand conflit ayant jamais marqué l'histoire humaine. Call of Duty : Vanguard arrive dans nos salons le 5 novembre prochain et risque de beaucoup faire parler de lui. Activision s'est une nouvelle fois associé à Sledgehammer Games (Call of Duty : Modern Warfare) pour développer ce nouveau volet de la plus célèbre franchise de jeux de tir. Vanguard marque un retour à la Seconde Guerre mondiale, un univers aussi sombre qu'épique qui a si souvent été prolifique pour la licence Call of Duty, et nous proposera son cocktail si efficace relevé par une pointe de nouveauté. Porté par le moteur graphique IW8 (Modern Warfare), Vanguard nous offre la promesse d'une campagne intense, d'un multijoueur musclé et d'un mode Zombies toujours aussi fun et déjanté. Date et heure de sortie, précommande, configuration PC... On vous résume tout ce qu'il faut savoir avant de se déployer sur les champs de bataille de l'Ouest, de l'Est et du Pacifique.

Call of Duty sortira sur PC et consoles le 5 novembre prochain à 5 heure du matin (heure française). Il sortira sur consoles next-gen et sur consoles last-gen, avec des versions PS4 et Xbox One confirmées. Trois versions du jeu ont été prévues, la version Standard à 59,99 euros sur PC (69,99 sur consoles), la version Cross-gen à 79,99 euros et la version Ultimate à 99,99 euros (109,99 sur consoles). Une sortie qui aura lieu seulement quelques jours avant celle de Battlefield 2042, et qui devrait nous promettre une petite bataille marketing entre Activision et EA. Call of Duty Vanguard sortira donc sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Call of Duty : Vanguard ne sera pas la plus grosses innovation jamais vue dans l'univers Call of Duty. Activision, Treyarch et Sledgehammer Games connaissent très bien la recette qui marche, et qui plaira obligatoirement au public. Sledgehammer Games, le studio derrière l'excellent Modern Warfare (2019), s'est retrouvé en charge du développement de la campagne et du multijoueur. Si l'on se souvient un peu de la qualité du mode histoire dans Modern Warfare, et de l'efficacité de son mode multijoueur, c'est une excellente nouvelle. On attend de la campagne de Vanguard une immersion totale dans les conflits de la Seconde Guerre mondiale, dans tout ce qu'ils ont eu de plus effrayant, de plus sinistre et de plus épique. On y retrouvera des personnages fictifs inspirés de vrais héros des années 40, confrontés à la violence paroxysmale ayant embrasé chaque front.

Côté multijoueur, rien de bien nouveau, si ce n'est l'assurance d'une formule efficace. Vanguard sera porté par le moteur graphique IW8, celui qui avait impressionné dans Modern Warfare, et offrira cette fois quelques environnements destructibles et un tout nouveau système de tir de couverture. On y retrouvera le nombre impressionnant de 20 cartes dès le lancement du jeu, ainsi que de nouveaux modes de jeu comme Champions Hill ou encore Patrouille. Des cartes pouvant aller de 2 à 48 joueurs qui pourront expérimenter le côté shooter arcade typique de la licence.

Vous le savez probablement, le mode Zombies est l'un des plus populaires de l'histoire de la licence Call of Duty. Présenté pour la première fois dans Call of Duty World at War il y a maintenant 13 ans, ce mode de jeu a tourné le célèbre shooter en un jeu de survie en coopération où l'on doit survivre à des vagues infinies de zombies sur des cartes riches en secrets et en lore. Treize années plus tard ce mode de jeu pourrait être considéré comme un franchise à lui tout seul. Les personnages ont évolué, les histoires se sont enrichies, toujours dans une dynamique à la fois inspirée des cartoons et des films de série B de morts-vivants. Hors de question de faire exception pour Vanguard, qui lui aussi va bénéficier de ce mode de jeu légendaire.

Treyarch ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du zombies, avec le retour de l'aether noir découvert dans Cold War, et de nos meilleurs ennemis allemands. Les troupes SS chercheraient à lever une armée de morts pour changer le cours de la Guerre dans un scénario qui promet d'être haletant. On retrouvera les nouveaux personnages de Vanguard dans ce mode de jeu sanglant, qui tenteront à tout prix d'empêcher la fin du monde. Ce trailer a en tout cas eu le don de réveiller notre nostalgie des jours passés à dégommer du mort-vivant sur Nacht der Untoten, Verrückt et der Riese, et on est impatients de se replonger une nouvelle fois dans cet univers aussi fertile qu'amusant.