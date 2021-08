Call of Duty Vanguard : dix minutes de gameplay dévoilées à la Gamescom

Activision accélère les choses pour son prochain titre Call of Duty Vanguard. La firme américaine a dévoilé dix minutes de gameplay de son FPS, dans une séquence épique au cœur de l'invasion de Stalingrad en 1942.

[Mis à jour le 26 août 2021 à 11h25] En marge des nombreuses révélations et de l'excitation grandissante autour de Battlefield 2042, on s'attendait à ce que Call of Duty, l'autre franchise majeure de FPS réponde par l'annonce d'un prochain titre au moins aussi ambitieux. C'est maintenant chose faite : Activision a avancé ses pions en datant la sortie de son prochain titre, Call of Duty : Vanguard. Cet opus marque un retour à la Seconde Guerre mondiale, et sera totalement intégré dans Warzone, le battle royale free-to-play qui n'est plus à présenter. Tout ce qu'il faut savoir sur Call of Duty : Vanguard, c'est un peu plus bas dans cet article.

La Gamescom 2021 est à la hauteur des attentes des fans et marque sans aucun doute le lancement d'une rentrée bien remplie pour le monde du jeu vidéo. Lors de la Gamescom Opening Night, de nombreux jeux ont été présentés, et Call of Duty Vanguard n'a pas fait exception. C'est l'actrice Nadine Bailey (The Last of Us, Uncharted) qui a présenté cette séquence de dix minutes de gameplay sur PS5 de la campagne de Call of Duty Vanguard. Elle incarnera en effet Polina Petrova, une snipeuse russe inspirée de Lioudmila Pavlichenko, contrainte à se battre pour défendre son pays de l'envahisseur allemand. Dix minutes qui ont eu de quoi couper le souffle, au cœur de la bataille de Stalingrad, l'une si ce n'est la bataille la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale. Des graphismes impressionnants, un gameplay nerveux avec quelques nouveautés (du tir aveugle et de l'escalade) et un réalisme prenant qui n'ont fait que poser les bases d'une campagne solo que l'on attend avec impatience, le 5 novembre prochain.

Une semaine après avoir annoncé la sortie de Call of Duty : Vanguard, Activision a dévoilé les dates des phases de test de son ambitieux prochain FPS. Les détenteurs de consoles Playstation pourront participer à une alpha du 27 au 29 août (déjà disponible en préchargement) qui sera dédiée à la présentation du mode Champion de la Colline. Le nouveau mode de jeu sera une expérience tactique de type tournoi basée sur le travail en escouade, où des équipes de 2 à 4 joueurs s'affrontent dans des arènes divisées en sections avec en son centre une zone où les joueurs peuvent améliorer leur équipement. Seule conditions pour accéder à cette Alpha, posséder une console Sony et un jeu parmi le trio Warzone, Cold War et Modern Warfare. C'est par l'intermédiaire du menu de ces jeux que vous pourrez y accéder.

Activision a aussi annoncé présenter en détail le multijoueur de Vanguard le 7 septembre. La bêta ouverte du jeu aura quant à elle lieu du 10 au 13 septembre pour les joueurs Playstation, et du 16 au 20 septembre sur toutes les plateformes. Il a par ailleurs été confirmé que le jeu serait entièrement cross-plateformes.

Il s'agit donc d'un retour aux sources pour Call of Duty, qui s'oriente de nouveau vers la Seconde Guerre mondiale. Call of Duty : Vanguard se situera au paroxysme de ce conflit global, et ce, sur ses multiples fronts. Il sera développé par Sledgehammer Games (jeu principal), Raven Software (intégration Warzone) et Treyarch (mode Zombies). Il comprendra aussi une campagne solo qui sera basée sur le destin de plusieurs héros de guerre sur les fronts Pacifique, de l'Est et de l'Ouest, dont on peut citer la sniper russe Lioudmila Pavlichenko.

Côté technique, Vanguard tournera sur une version améliorée de l'impressionnant IW8, le moteur graphique qui nous a, entre autres, fourni Call of Duty Modern Warfare en 2019. On sait aussi qu'il comprendra de 20 cartes multijoueur à sa sortie, un nombre impressionnant qui ne cessera de croître au fil des différentes additions de contenu. Il comprendra un mode Zombies, développé par Treyarch et qui sera un prélude à l'histoire de celui de Black Ops : Cold War. Le multijoueur comprendra des modes variés, avec à la fois des expériences basées sur un faible nombre de joueurs et des batailles à grande échelle. Grande nouveauté, ce nouveau volet comprendra des environnements partiellement destructibles et un nouveau système de tir de couverture. Une personnalisation d'arme similaire à celle de Modern Warfare sera aussi disponible.

La sortie de Call of Duty : Vanguard sera aussi une grande date pour Warzone, qui sera profondément modifié par l'intégration du jeu. Une nouvelle carte (une vraie cette fois), Vanguard, devrait remplacer Verdansk, et un système d'anti-cheat sera appliqué dans le jeu. Un soulagement pour de nombreux joueurs qui attendaient cette annonce avec impatience.

Côté fans, ces annonces ont été reçues avec un accueil mitigé. L'habituelle excitation qui entoure la sortie d'un Call of Duty semble avoir laissé place à une certaine forme de lassitude devant cette énième sortie annuelle. Par ailleurs, certains doutes subsistent quant à l'intégration de ce nouveau contenu dans Warzone, et de l'impact d'une cohabitation entre Call of Duty Modern : Warfare, Call of Duty : Black Ops Cold War, et Call of Duty : Vanguard sur la véracité historique et l'immersion en jeu. Ce sera donc à Raven Software de résoudre ce casse-tête technique et chronologique. D'un autre côté, il est impossible de nier que cette sortie pourrait amener à Warzone un nécessaire vent de fraîcheur.

En ce qui concerne l'espace occupé sur les disques durs, les derniers Call of Duty se sont fait remarquer c'est vrai, et pas pour leur finesse. Avec un Modern Warfare qui a pu par instant atteindre voire dépasser les 200 Go, il y a de quoi s'inquiéter pour Call of Duty Vanguard. Or, si l'on en croit le leaker réputé Tom Henderson, Call of Duty Vanguard pourrait atteindre près de 270 Go. Du jamais vu dans l'histoire de la franchise (à titre de comparaison, Battlefield 2042 est supposé peser aux alentours de 50 Go) et une très mauvaise nouvelle pour les joueurs console et les disques durs remplis. Sur le Microsoft Store en revanche, le jeu est affiché à 175 Go. Bien entendu ces informations restent à confirmer. Dans les deux cas, il vous faudra vous armer d'une bonne connexion et/ou de beaucoup de patience le jour de sa sortie. Il faudra peut être aussi faire de la place !

Call of Duty sortira sur PC et consoles le 5 novembre prochain. Il sortira sur consoles next-gen et sur consoles last-gen, avec des versions PS4 et Xbox One confirmées. Trois versions du jeu ont été prévues, la version Standard à 59,99 euros sur PC (69,99 sur consoles), la version Cross-gen à 79,99 euros et la version Ultimate à 99,99 euros (109,99 sur consoles) que vous pouvez d'ores et déjà précommander afin d'obtenir un accès anticipé à la beta ouverte.