Call of Duty Vanguard : le nouveau mode Zombies dévoilé en images

Nouveau Call of Duty et nouveau départ pour son populaire mode Zombies. Call of Duty : Vanguard débute un nouveau chapitre terrifiant de son mode survie, où il faudra combattre une armée des morts tentant de renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale.

[Mis à jour le 14 octobre 2021 à 17h36] Call of Duty fêtera bientôt la naissance du petit dernier de sa grande, très grande fratrie. Call of Duty : Vanguard débarque sur nos consoles et PC le 5 novembre prochain et fait déjà parler de lui. Ce nouveau volet marque un retour à la Seconde Guerre mondiale et à son univers historique qui fut si prolifique pour la licence par le passé. Un retour aux sources qui semble être du goût des joueurs, qui vont pouvoir profiter de l'expérience de SledgeHammer Games aux commandes de son développement. Mais le studio derrière Modern Warfare n'est pas seul, Treyarch aussi travaille sur Call of Duty : Vanguard et en particulier sur son mode Zombies. C'est ce dernier qui est sur toutes les lèvres depuis ce jeudi 14 octobre, puisque Activision vient de nous révéler le trailer d'un nouveau chapitre dans son histoire.

Vous le savez probablement, le mode Zombies est l'un des plus populaires de l'histoire de la licence Call of Duty. Présenté pour la première fois dans Call of Duty World at War il y a maintenant 13 ans, ce mode de jeu a tourné le célèbre shooter en un jeu de survie en coopération où l'on doit survivre à des vagues infinies de zombies sur des cartes riches en secrets et en lore. Treize années plus tard ce mode de jeu pourrait être considéré comme un franchise à lui tout seul. Les personnages ont évolué, les histoires se sont enrichies, toujours dans une dynamique à la fois inspirée des cartoons et des films de série B de morts-vivants. Hors de question de faire exception pour Vanguard, qui lui aussi va bénéficier de ce mode de jeu légendaire.

Treyarch ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du zombies, avec le retour de l'aether noir, et de nos meilleurs ennemis allemands. Les troupes SS chercheraient à lever une armée de morts pour changer le cours de la Guerre dans un scénario qui promet d'être haletant. On retrouvera les nouveaux personnages de Vanguard dans ce mode de jeu sanglant, qui tenteront à tout prix d'empêcher la fin du monde. Ce trailer a en tout cas eu le don de réveiller notre nostalgie des jours passés à dégommer du mort-vivant sur Nach der Untoten, Verrückt et Kino der Toten, et on est impatient de se replonger une nouvelle fois dans cet univers si prolifique.

Call of Duty sortira sur PC et consoles le 5 novembre prochain. Il sortira sur consoles next-gen et sur consoles last-gen, avec des versions PS4 et Xbox One confirmées. Trois versions du jeu ont été prévues, la version Standard à 59,99 euros sur PC (69,99 sur consoles), la version Cross-gen à 79,99 euros et la version Ultimate à 99,99 euros (109,99 sur consoles) que vous pouvez d'ores et déjà précommander afin d'obtenir un accès anticipé à la beta ouverte.