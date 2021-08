Call of Duty : Vanguard : le prochain volet de la franchise révélé ce 19 aout

C'était annoncé depuis quelques mois, la plus grande licence de jeux de tir revient dans un nouveau volet intitulé Call of Duty : Vanguard. La franchise marque un retour à la Seconde Guerre mondiale pour cette sortie annuelle qui sera intégrée dans Warzone. Toutes les infos.

En marge des nombreuses révélations et de l'excitation grandissante autour de Battlefield 2042, on s'attendait à ce que Call of Duty, l'autre franchise majeure de FPS réponde par l'annonce d'un prochain titre au moins aussi ambitieux. C'est maintenant chose faite : Activision a avancé ses pions en datant la révélation de son prochain titre, nommé Call of Duty : Vanguard. On sait assez peu de choses sur ce titre, mis à part qu'il marquera un retour à un univers basé autour de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il sera totalement intégré dans Warzone, le battle royale free-to-play qui n'est plus à présenter. Cependant, certaines informations ont fait surface, notamment grâce au travail de Tom Henderson, un leaker qui s'est à maintes reprises fait remarquer pour la véracité de ses sources. Tout ce qu'il faut savoir sur Call of Duty : Vanguard, c'est un peu plus bas dans cet article.

C'est donc un retour aux sources pour Call of Duty, qui s'oriente de nouveau vers la Seconde Guerre mondiale. Call of Duty : Vanguard se situera au paroxysme de ce conflit global, et ce, sur ses multiples fronts. Selon plusieurs sources, dont Tom Henderson, il sera développé par Sledgehammer Games, Raven Software et Treyarch, comprendra probablement une campagne solo, sera centré sur le multijoueur et inclura le fameux mode Zombies. Il sera aussi basé sur le destin de plusieurs héros de guerre ayant réellement existé. Pour en savoir plus, il faudra attendre la révélation prévue sous la forme d'un évènement dans Warzone, le 19 août à 19h30 heure française.

Côté fans, ces annonces ont été reçues avec un accueil mitigé. L'habituelle excitation qui entoure la sortie d'un Call of Duty semble avoir laissé place à une certaine forme de lassitude devant cette énième sortie annuelle. Par ailleurs, certains doutes subsistent quant à l'intégration de ce nouveau contenu dans Warzone, et de l'impact d'une cohabitation entre Call of Duty Modern : Warfare, Call of Duty : Black Ops Cold War, et Call of Duty : Vanguard sur la véracité historique et l'immersion en jeu. Ce sera donc à Raven Software de résoudre ce casse-tête technique et chronologique. Cependant, il semblerait que Vanguard apporte avec lui une nouvelle carte, des décors destructibles et un très attendu anti-cheat sur le populaire Battle Royale d'Activision. Il est impossible de nier que cette sortie pourrait amener à Warzone un nécessaire vent de fraîcheur.

Join the #BattleofVerdansk and experience the worldwide reveal of Call of Duty: Vanguard



- 8/19

- 10:30am PT

- Verdansk pic.twitter.com/N0efSm5nOA — Call of Duty (@CallofDuty) August 16, 2021

Pour l'instant, aucune date de sortie exacte n'a encore été annoncée par Activision pour son prochain petit protégé. Mais il est fort probable que, tout comme Cold War l'année dernière, il soit prévu pour la fin d'année 2021. Bien entendu, afin d'en savoir plus, il faudra patienter jusqu'au jeudi 19 août à 19h30 heure française, Activision et Raven Software nous ayant donné rendez-vous dans Verdansk pour un évènement en jeu dont ces deux compagnies ont, il faut bien l'avouer, le secret.