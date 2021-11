Call of Duty Vanguard : où l'acheter au meilleur prix possible ?

Les champs de bataille n'attendent plus que vous. Call of Duty : Vanguard, dernier né de la franchise de jeux de tir, est déjà disponible. Proposant une campagne épique et un multijoueur efficace, ce titre s'impose progressivement comme un incontournable en cette fin d'année 2021. On vous le trouve au meilleur prix.

[Mis à jour le 8 novembre 2021 à 11h20] Call of Duty : Vanguard a débarqué, en Normandie, sur les plages d'Okinawa et sur les rives de la Volga. Le nouveau venu de la plus célèbre des série de FPS est sorti le 5 novembre dernier et prend déjà d'assaut les consoles et les PC des fans du genre. Développé par Sledgehammer Games, le studio derrière l'excellent Modern Warfare 2019, Vanguard apporte un vent de nouveauté dans une franchise que beaucoup considéraient en légère perte de vitesse. Avec son multijoueur à la recette maîtrisée et sa campagne cinématique intense, ce nouveau Call of Duty convainc, sans toutefois révolutionner le genre. Si vous aussi vous souhaitez vous lancer sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale on vous déniche Call of Duty au meilleur prix possible.

Chez CDiscount et la Fnac, Call of Duty Vanguard se retrouve actuellement en promotion. Les deux revendeurs proposent des prix extrêmement réduits pour la précommande de cette nouvelle sortie. Une réduction de près de 25% moins d'une semaine avant sa sortie. Alors si vous êtes convaincus, n'hésitez pas à consulter les offres ci-dessous. Si vous souhaitez vous procurer Call of Duty en avance, n'oubliez pas que le bonus de précommande inclut un opérateur utilisable dans Vanguard et dans Warzone, Arthur Kingsley, des boost d'expérience de niveau et d'arme et un pack d'armes et de schémas. Visionnez les offres de précommande ci-dessous :

La toute dernière console de Sony reste et restera probablement un moment la console de salon par excellence. En particulier pour Call of Duty : Vanguard, qui sera sans aucun doute l'un des jeux phares de cet hiver. La PS5 proposera des graphismes pouvant atteindre sans sourciller les 4K 60 fps en résolution fluctuante (la résolution de l'image est réduite périodiquement pour maintenir les 60 images par seconde). Si vous souhaitez vous aussi rejoindre les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale et que vous êtes l'un des rares chanceux ayant pu mettre la main sur le petit bijou de Sony, voici où vous pouvez le trouver :

Une bonne nouvelle pour les nombreux détenteurs de la PS4. Que vous n'ayez pas réussi à vous procurer sa petite soeur, la PS5, ou que vous soyez tout simplement fan de la vénérable console de Sony, vous pourrez toujours jouer à Call of Duty : Vanguard. Hors de question pour Activision de passer à côté du très grand nombre de joueurs sur PS4 qui pourront tout de même profiter d'un jeu en 1080p et à 60fps en résolution variable, d'excellentes conditions pour frager dans tous les sens. Après tout, Call of Duty et la Playstation 4 c'est une grande histoire d'amour. On vous trouve le jeu au meilleur prix :

Il n'y a pas que les joueurs Sony qui pourront débarquer sur les plages d'Okinawa ou de Normandie. Les amateurs des deux nouvelles consoles Microsoft, la Xbox Series S et sa grande sœur la Xbox Series X, peuvent eux aussi se lancer sur les champs de bataille. Leurs consoles leur permettent d'afficher le jeu en 4K (Series X) et en 1440p (Series S) avec des performances tout à fait similaires à celles de la Playstation 5 pour la Xbox Series X. Si vous avez eu la chance de vous procurer l'une des consoles next-gen de Microsoft, vous pouvez trouver la version Xbox Series sur les sites des revendeurs suivants :

Tout comme leurs cousins de chez Sony, les détenteurs de Xbox One eux aussi pourront profiter de Call of Duty Vanguard en HD 1080p et à 60 fps sur leur console (ici aussi la résolution est variable). La petite console de Microsoft qui fêtera bientôt son huitième anniversaire montre toujours des performances assez étonnantes malgré son âge vénérable. Avec une version ne pesant relativement pas très lourd (56,6 Go), la Xbox One constitue toujours une très bonne option pour apprécier Call of Duty Vanguard dans des conditions plus qu'acceptables, et vous pouvez d'ores et déjà précommander le jeu sur les sites suivants :

Call of Duty Vanguard n'échappera pas aux joueurs adeptes de clavier et de souris. Le tout dernier Call of Duty sera disponible sur PC dès sa sortie et on peut d'ores et déjà le précommander sur le site officiel du jeu. Les bonus de précommande qui sont communs à toutes les plateformes incluent : l'opérateur Arthur Kingsley un plan et un pack d'armes ainsi que 5 heures de double-expérience pour les armes pour la version Standard (59,99 euros), ainsi qu'un passe de saison et 3 apparences d'opérateurs pour la version Ultime (99,99 euros). La version PC devrait être bien moins lourde que celles des épisodes précédents (on se rappelle de Call of Duty Modern Warfare 2019 et ses presques 200 Go).

Récemment, c'est pour sa communauté de joueurs PC qu'Activision a dévoilé un nouveau trailer de Call of Duty : Vanguard, montrant l'ensemble des fonctionnalités prises en compte par le jeu pour les amateurs de clavier et de souris. On y retrouve une présentation épique de la campagne et des 20 cartes multijoueur, mais aussi de tous les aspects techniques qui risquent de faire de Vanguard un FPS incontournable sur nos écrans. On peut y voir la prise en charge des écrans ultra-larges, des textures en 4K, des technologies Nvidia DLSS et AMD FSR ainsi qu'une réduction conséquente de l'input lag. Autant vous dire que le PC risque d'être l'outil de choix pour jouer compétitivement à ce nouveau Call of Duty.

L'avantage de Call of Duty, c'est qu'il ne demande pas forcément de posséder une configuration PC de haut niveau pour pouvoir être apprécié dans des conditions décentes. Les PC de milieu et d'entrée de gamme pourront se permettre de faire tourner sa campagne et son mode multijoueur sans trop de problèmes, bien que les configurations de plus haut niveau seront bien entendu recommandées pour une expérience plus compétitive. Activision a publié récemment toutes les configuration recommandées pour pouvoir profiter de Vanguard dans les meilleures conditions :

Configuration minimale :

Processeur : Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300

Mémoire RAM : 8 Go

Carte graphique : NVIDIA GTX 960 ou AMD RX 470

Stockage : 36 Go (multiplayer et zombies)

Configuration recommandée (60 fps, high) :

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 5 1600X

Mémoire RAM : 12 Go

Carte graphique : NVIDIA GTX 1060 or AMD RX 580

Stockage : 61 Go

Configuration competitive (écrans 144Hz ou plus) :

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 1800X

Mémoire RAM : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA RTX 2070 ou RTX 3060 Ti ou AMD RX 5700 XT

Stockage : 61 Go

Configuration competitive (4K, high) :

Processeur : Intel Core i9-9900K ou AMD Ryzen 9 3900X

Mémoire RAM : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070 ou RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT

Stockage : 61 Go

C'est probablement l'une des choses les plus attendues chez les nombreux joueurs de Call of Duty Warzone. On vous le disait dans l'introduction, Call of Duty Vanguard apporte du neuf, y compris pour le plus populaire des Battle Royale du monde. Les quelques 100 millions de joueurs du free-to-play de Raven Software étaient dans l'attente de nouveauté depuis un moment, et c'est bien Vanguard qui la leur apportera. Ce nouveau volet de la licence Call of Duty sera lui aussi intégré dans Warzone, c'est à dire que ses assets, ses mécaniques et son moteur graphique seront transférés dans le Battle Royale, en même temps qu'une nouvelle carte qui remplacera la vénérable mais redondante Verdansk. Cette nouvelle carte sera située sur une île du Pacifique, et devrait être accessible en même temps que l'intégration de Vanguard dans Warzone quelques semaines après sa sortie le 5 le novembre.

Concrètement, les joueurs pourront donc arpenter une toute nouvelle carte et s'y entretuer sous ses cocotiers. On a pas encore eu de visuels complets de cette île du Pacifique, mais on sait qu'elle abritera de tous nouveaux points d'intérêt au beau milieu de jungles luxuriantes. Au delà de cette addition, le système de gunplay de Vanguard sera lui aussi intégré dans le Battle Royale, ajoutant dans mécaniques de tir de couverture, de nouvelles armes que l'on pourra équiper de 10 accessoires et des objets destructibles. Autant de nouveautés qui risquent d'attirer pléthore de nouveaux et d'anciens joueurs du Battle Royale, un peu lassés par cette bonne vieille Verdansk qui aurait presque fêté ses deux ans.

Vous le savez probablement, le mode Zombies est l'un des plus populaires de l'histoire de la licence Call of Duty. Présenté pour la première fois dans Call of Duty World at War il y a maintenant 13 ans, ce mode de jeu a tourné le célèbre shooter en un jeu de survie en coopération où l'on doit survivre à des vagues infinies de zombies sur des cartes riches en secrets et en lore. Treize années plus tard ce mode de jeu pourrait être considéré comme un franchise à lui tout seul. Les personnages ont évolué, les histoires se sont enrichies, toujours dans une dynamique à la fois inspirée des cartoons et des films de série B de morts-vivants. Hors de question de faire exception pour Vanguard, qui lui aussi va bénéficier de ce mode de jeu légendaire.

Treyarch ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du zombies, avec le retour de l'aether noir découvert dans Cold War, et de nos meilleurs ennemis allemands. Les troupes SS chercheraient à lever une armée de morts pour changer le cours de la Guerre dans un scénario qui promet d'être haletant. On retrouvera les nouveaux personnages de Vanguard dans ce mode de jeu sanglant, qui tenteront à tout prix d'empêcher la fin du monde. Ce trailer a en tout cas eu le don de réveiller notre nostalgie des jours passés à dégommer du mort-vivant sur Nacht der Untoten, Verrückt et der Riese, et on est impatients de se replonger une nouvelle fois dans cet univers aussi fertile qu'amusant.