Call of Duty Vanguard : où le précommander au meilleur prix ?

Call of Duty Vanguard est l'une des plus grosses sorties de cette fin d'année. Activision frappe fort avec son shooter de retour dans la Seconde Guerre mondiale. Une recette qui marche et un succès quasi-assuré, déjà disponible en précommande.

[Mis à jour le 5 octobre 2021 à 11h37] EA lutte avec son Battlefield 2042 tandis qu'Activision lutte avec la justice. Au milieu de tout ce tintamarre, Call of Duty : Vanguard est né. Le nouveau venu de la plus grosse franchise de FPS du monde marque un retour aux sources, nous proposant une expérience centrée autour du plus grand conflit international ayant jamais eu lieu. Activision, Sledgehammer Games et Treyarch se sont associés pour fournir une expérience à la fois novatrice et classique, dont on attend la campagne et le multijoueur avec impatience. Après une bêta réussie, (et longue) on attend plus que sa sortie. Il est d'ailleurs disponible en précommande et on vous le déniche au meilleur prix.

La nouvelle console de Sony constituera sans aucun doute la plateforme ultime pour profiter de Call of Duty Vanguard dans les meilleures conditions. Le jeu proposera deux modes de jeu, un mode 4K à 60 fps (résolution dynamique) et un mode 1440p à 120 fps (résolution dynamique).

Call Of Duty Vanguard Fnac 59,70 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Rakuten 78,99 € Voir

Cdiscount 79,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

La Xbox Series X n'est pas en reste, puisque la console de Microsoft propose des performances similaires à celles de la PS5, avec un mode 1440p 120 Hz et un mode 4K 60hz, tous deux avec des résolutions dynamiques. La Xbox Series S elle aussi propose d'excellentes performances avec un mode 1440p 60 Hz et un mode 1080p 120 Hz.

Call Of Duty Vanguard Fnac 59,70 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Rakuten 78,99 € Voir

Cdiscount 79,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Bien sûr, certains joueurs préfèrent le clavier et la souris à la manette, ou tout simplement les performances d'une configuration PC haut de gamme. Call of Duty Vanguard sera aussi disponible sur PC, et si vous vous souhaitez consulter les configurations recommandées et minimum pour bien le faire tourner, n'hésitez pas à vous rendre ici. La version PC ne peut être précommandée que sur le site officiel du jeu, à cette adresse, et ne sera disponible que sur le client Battle.net.

Nous sommes actuellement entre deux générations de consoles, et les plus gros éditeurs de triple A l'ont bien compris. Call of Duty Vanguard sera aussi disponible sur PS4 et proposera un mode de jeu proche des 1080p 60fps sur PS4, et 1440p 60fps sur PS4 Pro.

Call Of Duty Vanguard Fnac 55,96 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Cdiscount 74,99 € Voir

Rakuten 74,99 € Voir

Micromania 74,99 € Voir

Tout comme la PS4, la Xbox One reste toujours un excellent choix pour profiter de Call of Duty Vanguard. Elle propose des performances tout à fait acceptables pour une console de son âge (tout comme sa concurrente chez Sony) avec un mode qui accroche le 1080p 60fps dans les niveaux les plus exigeants.

Call Of Duty Vanguard Fnac 55,96 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Cdiscount 74,99 € Voir

Rakuten 74,99 € Voir

Micromania 74,99 € Voir

Activision connaît sa recette par cœur et ça se voit. Le multijoueur de Call of Duty Vanguard s'annonce musclé, et proposera à tous une expérience intense et explosive. Le studio américain vante les nouveautés de ce nouvel opus qui promet près de 20 cartes (un chiffre énorme on peut le dire) à sa sortie et un nouveau système de personnalisation d'armes. Et oui, le Gunsmith revient dans Vanguard en proposant cette fois jusqu'à 10 personnalisations par arme (contre 5 dans Modern Warfare). On peut aussi noter l'arrivée de la destruction dite "tactique" qui, loin d'être totale, permet de créer de nouveaux angles, un peu à la manière d'un Rainbow 6. Les killstreaks font leur grand retour avec les traditionnels drones et chiens, mais aussi certaines nouveautés comme le lance-flamme ou encore le Goliath, sorte de RC-XD miniature. A noter, Call of Duty Vanguard inclura un réglage du FOV sur console. En tout cas, on est impatients de tester tout ça dans la bêta.

On peut aussi noter l'arrivée du mode "Patrouille", nouveau né dans la playlist des modes de jeu disponibles. Patrouille est un mode de jeu en équipe, dynamique, et son principe est assez nouveau. Les deux équipes se disputent un point qui se déplace sur toute la carte. L'équipe avec le plus de joueurs dans la zone accumule des points. Un mode de jeu centré autour de la capture d'objectif, qui plaira aux joueurs un peu moins axés bain de sang. Cependant, l'expérience reste toujours très intense, et est une addition bienvenue aux modes existants.

Vanguard continue dans la lignée de ses prédécesseurs. Bien qu'à la pointe de la technologie en ce qui concerne les graphismes, grâce à son moteur graphique IW8 (amélioré depuis Modern Warfare), il ne devrait pas demander une machine extrêmement performante pour y jouer. Du moins c'est ce que la configuration minimale laisse présumer. Des informations à relativiser, notamment lors des très attendus modes Blitz à 48 joueurs et si l'on prend en considération l'introduction de la destruction partielle des environnements en jeu.

Configuration minimale :

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 5 1600X

Carte graphique : NVIDIA GTX 960 / GTX 1050 Ti ou AMD R9 380

Mémoire : 8 Go

Stockage : 45 Go (SSD recommandé)

Configuration recommandée :

Processeur : Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 7 1800X

Carte graphique : NVIDIA GTX 1070 / GTX 1660 ou AMD RX Vega 56

Mémoire : 16 Go

Stockage : 45 Go (SSD recommandé)

La Gamescom 2021 est à la hauteur des attentes des fans et marque sans aucun doute le lancement d'une rentrée bien remplie pour le monde du jeu vidéo. Lors de la Gamescom Opening Night, de nombreux jeux ont été présentés, et Call of Duty Vanguard n'a pas fait exception. C'est l'actrice Nadine Bailey (The Last of Us, Uncharted) qui a présenté cette séquence de dix minutes de gameplay sur PS5 de la campagne de Call of Duty Vanguard. Elle incarnera en effet Polina Petrova, une snipeuse russe inspirée de Lioudmila Pavlichenko, contrainte à se battre pour défendre son pays de l'envahisseur allemand. Dix minutes qui ont eu de quoi couper le souffle, au cœur de la bataille de Stalingrad, l'une si ce n'est la bataille la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale. Des graphismes impressionnants, un gameplay nerveux avec quelques nouveautés (du tir aveugle et de l'escalade) et un réalisme prenant qui n'ont fait que poser les bases d'une campagne solo que l'on attend avec impatience, le 5 novembre prochain.

Il s'agit donc d'un retour aux sources pour Call of Duty, qui s'oriente de nouveau vers la Seconde Guerre mondiale. Call of Duty : Vanguard se situera au paroxysme de ce conflit global, et ce, sur ses multiples fronts. Il sera développé par Sledgehammer Games (jeu principal), Raven Software (intégration Warzone) et Treyarch (mode Zombies). Il comprendra aussi une campagne solo qui sera basée sur le destin de plusieurs héros de guerre sur les fronts Pacifique, de l'Est et de l'Ouest, dont on peut citer la sniper russe Lioudmila Pavlichenko.

Côté technique, Vanguard tournera sur une version améliorée de l'impressionnant IW8, le moteur graphique qui nous a, entre autres, fourni Call of Duty Modern Warfare en 2019. On sait aussi qu'il comprendra de 20 cartes multijoueur à sa sortie, un nombre impressionnant qui ne cessera de croître au fil des différentes additions de contenu. Il comprendra un mode Zombies, développé par Treyarch et qui sera un prélude à l'histoire de celui de Black Ops : Cold War. Le multijoueur comprendra des modes variés, avec à la fois des expériences basées sur un faible nombre de joueurs et des batailles à grande échelle. Grande nouveauté, ce nouveau volet comprendra des environnements partiellement destructibles et un nouveau système de tir de couverture. Une personnalisation d'arme similaire à celle de Modern Warfare sera aussi disponible.

La sortie de Call of Duty : Vanguard sera aussi une grande date pour Warzone, qui sera profondément modifié par l'intégration du jeu. Une nouvelle carte (une vraie cette fois), Vanguard, va remplacer Verdansk, et un système d'anti-cheat sera appliqué dans le jeu. Un soulagement pour de nombreux joueurs qui attendaient cette annonce avec impatience.

Côté fans, ces annonces ont été reçues avec un accueil mitigé. L'habituelle excitation qui entoure la sortie d'un Call of Duty semble avoir laissé place à une certaine forme de lassitude devant cette énième sortie annuelle. Par ailleurs, certains doutes subsistent quant à l'intégration de ce nouveau contenu dans Warzone, et de l'impact d'une cohabitation entre Call of Duty Modern : Warfare, Call of Duty : Black Ops Cold War, et Call of Duty : Vanguard sur la véracité historique et l'immersion en jeu. Ce sera donc à Raven Software de résoudre ce casse-tête technique et chronologique. D'un autre côté, il est impossible de nier que cette sortie pourrait amener à Warzone un nécessaire vent de fraîcheur.

En ce qui concerne l'espace occupé sur les disques durs, les derniers Call of Duty se sont fait remarquer c'est vrai, et pas pour leur finesse. Avec un Modern Warfare qui a pu par instant atteindre voire dépasser les 200 Go, il y a de quoi s'inquiéter pour Call of Duty Vanguard. Or, si l'on en croit le leaker réputé Tom Henderson, Call of Duty Vanguard pourrait atteindre près de 270 Go. Du jamais vu dans l'histoire de la franchise (à titre de comparaison, Battlefield 2042 est supposé peser aux alentours de 50 Go) et une très mauvaise nouvelle pour les joueurs console et les disques durs remplis. Sur le Microsoft Store en revanche, le jeu est affiché à 175 Go. Bien entendu ces informations restent à confirmer. Dans les deux cas, il vous faudra vous armer d'une bonne connexion et/ou de beaucoup de patience le jour de sa sortie. Il faudra peut être aussi faire de la place !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Call of Duty sortira sur PC et consoles le 5 novembre prochain. Il sortira sur consoles next-gen et sur consoles last-gen, avec des versions PS4 et Xbox One confirmées. Trois versions du jeu ont été prévues, la version Standard à 59,99 euros sur PC (69,99 sur consoles), la version Cross-gen à 79,99 euros et la version Ultimate à 99,99 euros (109,99 sur consoles) que vous pouvez d'ores et déjà précommander afin d'obtenir un accès anticipé à la beta ouverte.