Worlds LoL 2021 : Fin de parcours pour Rogue et Fnatic, les résultats

WORLDS LEAGUE OF LEGENDS. La deuxième partie des phases de poule a commencé pour les championnats du monde de League of Legends et déjà Rogue et Fnatic ont quitté la compétition. Les résultats en détail.

[Mis à jour le 14 octobre 2021 à 15h57] Les Worlds de League of Legends sont bien lancés. Cette édition 2021 nous offre déjà un beau spectacle avec la domination, pour l'instant, des équipes chinoises et coréennes. Malheureusement pour les fans européens, ce sont bien leurs équipes qui en font les frais, Rogue, Fnatic et MAD Lions ayant conclu les matchs aller de la phase de groupes respectivement à la troisième, quatrième et dernière place de leurs poules. Les fans européens espèrent un gros sursaut de la part de leurs équipes favorites qui peinent à exprimer leur jeu dans des matchs assez asymétriques. Le résumé des matchs en détail.

Jour 5 des groupes

Fnatic n'aura jamais vraiment pu développer son jeu dans ces Worlds 2021. L'équipe légendaire européenne a été la deuxième de sa région à quitter les Worlds en s'inclinant une fois de plus face à Hanwha Life Esports, le seed 4 coréen. Malgré un sursaut lors de son quatrième match et une victoire contre Royal Never Give Up, l'équipe de Bwipo et d'Adam s'est logiquement fait dominer par les coréens, avant de conclure sa compétition par une autre défaite contre PSG Talon.

Jour 4 des groupes

Même histoire pour Rogue, qui, en définitive quitte la compétition la tête haute, malgré une défaite surprenante contre Cloud 9. C'est bien l'équipe américaine qui se sort de ce triple tie-break entre FPX, Rogue et eux-mêmes après avoir dominé les européens au cours d'un match sans grand suspens. L'équipe de Hans Sama n'a en effet pas réussi à mettre en place son jeu autour de son ADC star, et malgré une très belle victoire contre les vainqueurs des Worlds 2019, sort par la petite porte.

Groupe A

Rang Equipe Résultats 1 DWG KIA (q) 6-0 2 Cloud 9 (q) 2-4 3 Rogue 2-4 4 FunPlus Phoenix 2-4

Groupe B

Rang Equipe Résultats 1 T1 (q) 5-1 2 Edward Gaming (q) 4-2 3 100 Thieves 3-3 4 DetonatioN FocusMe 0-6

Groupe C

Rang Equipe Résultats 1 Royal Never Give Up (q) 4-2 2 PSG Talon (q) 4-2 3 Hanwha Life Esport 3-3 4 Fnatic 1-5

Groupe D

Rang Equipe Résultats 1 Gen G 3-1 2 LNG Esports 1-2 2 Team Liquid 1-2 2 MAD Lions 1-3

Ca bouge du côté de la Laugardalshöll Indoor Sporting Arena de Reykjavik. Les play-ins sont terminées depuis le 9 octobre dernier et déjà les phases de groupe ont commencé. Douze équipes s'y affrontent dans des matchs en BO 1 aller/retour du lundi 11 au lundi 18 octobre, pour tenter de se qualifier pour les play-offs. Ces phases finales auront lieu du 22 octobre jusqu'à la grande finale le dimanche 6 novembre prochain.

Du 5 au 9 octobre derniers avaient lieu les play-ins des Worlds de League of Legends. Dix équipes se sont affrontées dans des matchs sans merci qui ont vu quatre équipes rejoindre les phases de poule de la compétition principale. Sans grande surprise ce sont les coréens de Hanwha Life Esports et l'équipe chinoise LNG Esports qui se sont qualifiés pour les phases de poule. Ils ont été suivi de la célèbre équipe NA Cloud 9 et de la petite surprise de ces play-offs, les japonais de DetonatioN FocusMe qui eux aussi sont parvenus à rejoindre la compétition principale. Les groupes ont été ensuite tirés au sort, nous donnant quatre poules assez corsées.

Play-ins LPL LNG Esports LCK Hanwha Life Esports LCS Cloud 9 PCS Beyond Gaming CBLOL Red Canins LCL Unicorns of Love TCL Galatasaray Esports LJL DetonatioN FocusMe LLA Infinity Esports LCO PEACE