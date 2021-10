Worlds LoL 2021 : les résultats de la compétition en détail

WORLDS LEAGUE OF LEGENDS. Les Worlds 2021 ont commencé depuis maintenant une semaine, et déjà les play-ins nous ont donné leurs vainqueurs. Les phases de groupe ont commencé, on vous résume tout des résultats.

[Mis à jour le 12 octobre 2021 à 15h34] La plus célèbre des compétitions d'eSport est lancée ! Les meilleures équipes de League of Legends du monde entier s'affrontent dans cette édition 2021 des Worlds à Reykjavik. Les play-ins se sont officiellement conclues et quatre équipes ont pu rejoindre les phases de groupe de la compétition principale. Toutes les équipes n'ont qu'un seul objectif en tête, le 6 octobre prochain, date de la convoitée grande finale des Worlds 2021.

Ca bouge du côté de la Laugardalshöll Indoor Sporting Arena de Reykjavik. Les play-ins sont terminées depuis le 9 octobre dernier et déjà les phases de groupe ont commencé. Douze équipes s'y affrontent dans des matchs en BO 1 aller/retour du lundi 11 au lundi 18 octobre, pour tenter de se qualifier pour les play-offs. Ces phases finales auront lieu du 22 octobre jusqu'à la grande finale le dimanche 6 novembre prochain.

Play-ins LPL LNG Esports LCK Hanwha Life Esports LCS Cloud 9 PCS Beyond Gaming CBLOL Red Canins LCL Unicorns of Love TCL Galatasaray Esports LJL DetonatioN FocusMe LLA Infinity Esports LCO PEACE

Play-offs LPL EDward Gaming LPL FunPlus Phoenix LPL Royal Never Give Up LCK DamWon Gaming KIA LCK Gen G LCK T1 LEC Fnatic LEC Mad Lions LEC Rogue LCS 100 Thieves LCS Team Liquid PCS PSG Talon

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Du 5 au 9 octobre derniers avaient lieu les play-ins des Worlds de League of Legends. Dix équipes se sont affrontées dans des matchs sans merci qui ont vu quatre équipes rejoindre les phases de poule de la compétition principale. Sans grande surprise ce sont les coréens de Hanwha Life Esports et l'équipe chinoise LNG Esports qui ont rejoint les poules de la compétition principale. Ils ont été suivi de la célèbre équipe NA Cloud 9 et de la petite surprise de ces play-offs, les japonais de DetonatioN FocusMe qui eux aussi sont parvenus à rejoindre la compétition principale. Les groupes ont été ensuite tirés au sort, nous donnant quatre poules assez corsées :

Groupe A

Rang Equipe Résultats 1 DWG KIA 2-0 1 Rogue 1-1 3 Cloud 9 0-1 3 FunPlus Phoenix 0-1

Groupe B

Rang Equipe Résultats 1 Edward Gaming 2-0 2 T1 1-1 3 100 Thieves 0-1 3 DetonatioN FocusMe 0-1

Groupe C

Rang Equipe Résultats 1 Hanwha Life Esport 1-0 1 Royal Never Give Up 1-0 3 Fnatic 0-1 3 PSG Talon 0-1

Groupe D