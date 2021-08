Saints Row : le RPG revient dans un reboot qui s'annonce sérieux

L'invité surprise de la Gamescom 2021, c'est bien Saints Row. La franchise de RPG déjantée revient avec un reboot qui semble s'être racheté une conduite. Toutes les infos.

La Gamescom 2021 est à la hauteur de ses promesses et annonce une rentrée chargée dans l'univers du jeu vidéo. Or hier, ce qui a marqué l'Opening Night Live du 25 août dernier, c'est le retour de Saints Row, la série de RPG urbains et déjantés qui revient dans un reboot qui s'annonce quelque peu... sobre. Fini les invasions alien, les morts qui ressuscitent, Deep Silver et Volition font (en partie) table rase du passé pour nous présenter un jeu plus réaliste, à travers un trailer CGI qui a eu le don de nous donner le ton de ce nouveau volet.

Ce nouvel opus sera donc un reboot total de la franchise. Nouveaux ennemis, nouveaux personnages, nouveau scénario, ce trailer semble nous présenter un jeu un poil plus sérieux que les épisodes précédents. Des graphismes lissés dans un style à mi-chemin entre le cartoon et le réalisme, il semblerait que Saints Row tente de se rapprocher un peu plus de GTA, en proposant un scénario un petit peu moins loufoque que celui de ses prédécesseurs.

Le monde farfelu des Saints Row c'est du passé, et on ne sait pas trop si on doit se réjouir ou pas, même s'il est vrai que Saints Row 4 était parfois franchement embarrassant. Malheureusement, il subsiste toujours la possibilité que le résultat d'une telle décision aboutisse sur la création d'un jeu fade, qui ne serait que l'ombre d'un GTA. Mais il faut garder espoir ! Les équipes de Volition et de Deep Silver l'ont confirmé, ce reboot reviendra aux racines de la franchises, aux histoires de criminels en quête de rédemption, aux guerres de gang, dans le monde sans pitié de Santo Ileso. Un scénario qui a de quoi faire rêver (un peu plus que les personnages de ce trailer qui semblent tout droit sortis des Sims ou d'un free-to-play Ubisoft). Un reboot prévu pour 2022 qui pourrait autant devenir le jeu de l'année que passer inaperçu.

Saints Row "Self-made" a déjà une date de sortie et on s'en réjouit. Il est prévu pour le 25 février 2022 et sortira à la fois sur consoles last-gen que sur consoles "next-gen". On le retrouvera sur Playstation 4 et Playstation 5, sur Xbox One et Xbox Series et sur PC par l'intermédiaire de l'Epic Games Store. Une sortie à surveiller, d'autant que Volition et Deep Silver ont affirmé qu'il s'agirait : "du plus grand et du meilleur terrain de jeu jamais créé". On croise les doigts.