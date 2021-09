Sorties jeux vidéo 2021 : les jeux à venir au mois d'octobre

Le mois de septembre s'achève, plein de couleurs et de belles sorties inattendues. Vient le tour du mois d'octobre, marqué par le retour des grandes franchises de l'industrie pour le plus grand bonheur des fans.

[Mis à jour le 30 septembre 2021 à 18h07] Après un mois de septembre chargé dans l'univers du jeu vidéo, c'est maintenant l'heure du grand retour des plus grosses franchises en ce mois d'octobre. FIFA, Call of Duty, Metroid, Far Cry et feu Battlefield qui a depuis été repoussé au mois de novembre, les gros pontes du milieu débarquent en fanfare en ce début d'automne. Notons aussi la sortie de la nouvelle Nintendo Switch OLED, qui risque de relancer le gaming côté Nintendo. En tout cas, tout cela nous laisse présager une fin d'année chargée pour les amateurs de divertissement vidéo-ludiques. Toutes les sorties en détail.

1er octobre : FIFA 22 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

On vous parlait du retour des grosses franchises, eh bien le mois d'octobre commence fort avec la sortie de FIFA 22. La plus célèbre des simulations de football revient dans un nouvel opus déjà passé au peigne fin par les critiques. Un nouveau titre qui a du mieux et qui pourrait redonner un souffle de vie à une franchise en difficulté sur le plan technique, mais pas sur le plan financier. Cette nouvelle itération sera divisée en deux versions distinctes, la version next-gen qui comprend toutes les nouveautés technologiques, dont l'Hypermotion, sur PS5 et Xbox Series, et une version plus légère pour les consoles last-gen (PS4, Xbox One) et les joueurs PC. Un rappel toutefois : fuyez la version Nintendo Switch, toujours aussi décevante d'année en année.

7 octobre : Far Cry 6 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

On continue sur l'autoroute des grosses franchises avec l'arrivée de Far Cry 6. La licence de FPS en monde ouvert nous présente son sixième volet (pas six si l'on compte Primal et New Dawn mais faisons simple) qui aura de quoi faire jaser. Encore une fois, Ubisoft a su nous présenter un jeu ambitieux, avec un casting impressionnant. C'est Giancarlo Esposito qui y incarne Anton Castillo, le dictateur antagoniste de notre héroïne / héros, Dani Rojas. L'acteur de Breaking Bad a sans aucun doute le charisme pour tenir le scénario d'un jeu que l'on attend au tournant. Île tropicale, révolution à la cubaine, explosions en tout genre... Far Cry fait du Far Cry et on attend de voir le résultat.

8 octobre : Metroid Dread (Nintendo Switch)

Samus Aran n'avait pas donné de nouvelles depuis un moment et on commençait à s'inquiétez. Pas de panique, Nintendo a prévu de nous gâter avec Metroid Dread, le dernier opus dans la franchise des Metroid. Metroid Dread sera le chapitre ambitieux et final des aventures de notre chasseuse de prime en 2D. Une exclusivité Nintendo Switch qui risque de plaire aux plus grands fans de la licence et aussi à tout un tas de nouveaux venus. Un gameplay bourré d'action dans un univers sinistre voire angoissant, une sortie qui promet. Surtout sur Switch OLED.

8 octobre : Nintendo Switch OLED

On attendait Nintendo au tournant toute cette année 2021 au sujet de la sortie éventuelle d'une nouvelle console nipponne. La Nintendo Switch OLED n'est pas une console de nouvelle génération, mais elle proposera à ses utilisateurs un écran OLED plus grand, et de nombreuses optimisations dans le confort d'utilisation. Une sortie à surveiller pour une petite console hybride qui risque de longtemps dominer sa catégorie, surtout avec les grosses exclusivités Nintendo sortant fin 2021 début 2022.

12 octobre : Back 4 Blood (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series)

Si, si, on vous le jure, on n'a pas fini de vous parler de grosses franchises. Bien que ce nom ne vous soit pas familier, Back 4 Blood célèbre le retour de Left 4 Dead. Bien que ne partageant pas le même nom, Back 4 Blood se rapproche des fameux jeux de tir post-apocalyptiques en coop, tant par son gameplay que par son studio de développement, Turtle Rock Studios. On a testé la bêta, et l'ADN des Left 4 Dead est fortement ancré dans ce titre next-gen, qui nous propose un gameplay en tous points similaire, plus beau et plus actuel. Une sortie à surveiller.

26 octobre : Les Gardiens de la Galaxie (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Grosse sortie pour les fans de l'univers Marvel. Square Enix s'est associé au studio Eidos-Montreal pour nous fournir ce jeu d'action à la saveur toute particulière. Dans ce Gardiens de la Galaxie, vous contrôlez Peter Quill alias Star Lord, dans des séquences d'action à la troisième personne. Mais ce n'est pas tout, une grosse partie du jeu tourne autour de l'interaction avec vos co-gardiens de la galaxie. Vous pouvez leur donner des ordres pendant les combats, et surtout, interagir avec eux et créer des relations particulières. Une touche de role play qui fait de Gardiens de la Galaxie une sortie à suivre.

28 octobre : Age of Empires 4 (PC)

On ne s'éloigne pas du thème du mois, c'est sûr. Age of Empires nous propose un quatrième volet, après plusieurs remakes ces derniers mois. Développé par Relic Entertainment, ce nouveau volet va tenter d'apporter la légendaire franchise de RTS dans une ère nouvelle. Et beaucoup de joueurs, néophytes ou nostalgiques attendent cette sortie que l'on peut facilement qualifier d'évènement. On peut noter que le jeu effectue un retour à l'ère médiévale, et c'est une grande nouvelle pour tous ceux marqués par Age of Empires 2.

C'est donc un mois d'octobre chargé qui nous attend, pour un début d'automne marqué par le grand retour des grosses franchises, et d'ambitieux nouveaux projets.